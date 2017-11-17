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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани встретятся 22 ноября в Сочи для обсуждения проблем урегулирования в Сирии. В этом нет ничего удивительного, поскольку Москва, Анкара и Тегеран являются странами-гарантами сирийского урегулирования. Удивительное в том, почему раньше не состоялся такой саммит, хотя, судя по всем признакам, его подготовка велась в ходе контактов на высшем уровне по линии Москва — Тегеран, Тегеран — Анкара и Москва — Анкара.

Напомним, что 13 ноября президенты России и Турции провели многочасовые переговоры в Сочи, на которых в числе главных тем была обозначена и Сирия. Стало также известно, что в конце этой недели в Анталье главы МИД России, Турции и Ирана проведут переговоры, на которых будут уточняться вопросы и проблемы для обсуждения уже на уровне глав государств. Условно их можно разделить на две части. Первая — техническая, связанная с зонами деэскалации в Сирии. Вторая — это то, о чем говорил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на третьем заседании Астанинского клуба: «Коалиция во главе с США, совместная работа России, Турции и Ирана приводят к результатам. Мы накануне победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но надо думать дальше, что будет». Одновременно проведут переговоры и главы генштабов России, Турции и Ирана.

Ранее контуры будущего Сирии обозначили Путин и президент США Дональд Трамп в рамках саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме. Они приняли совместное заявление, в котором зафиксированы следующие важные положения: конфликт в Сирии не имеет военного решения, его окончательное политическое урегулирование должно быть найдено в рамках Женевского процесса и в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, США и Россия будут стремиться к окончательной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к уменьшению интенсивности конфликта в Сирии и к подготовке почвы для проведения выборов под наблюдением ООН. Более того, как считает Bloomberg, «лидеры России и США подтвердили важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии и призвали всех членов ООН увеличить их вклад в обеспечение гуманитарных потребностей страны».

Так был обозначен первый важный нюанс: альянс Россия — Турция — Иран базируется именно на обеспечении обозначенных в Астане зон деэскалации в Сирии, есть еще и соглашение с Иорданией о создании такой же зоны на юге Сирии, на границе с Израилем. Следовательно, можно предполагать, что на предстоящем саммите в Сочи лидеров России, Ирана и Турции будет предпринята попытка выйти на совместную договоренность, не противоречащую в принципиальном плане российско-американскому заявлению по обустройству будущего Сирии. Сам Путин после встречи в Сочи со своим турецким коллегой сказал так: «Я проинформировал /Эрдогана/ о том, что на саммите АТЭС в Дананге мы с президентом Соединенных Штатов одобрили совместное заявление, в котором отразили совместные подходы к ситуации в Сирии, а именно: окончательно добить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), неукоснительно обеспечить суверенитет, единство и территориальную целостность сирийского государства».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Многое из происходящего не вписывается в схему, которой ранее оперировали эксперты: США, обостряя отношения с Ираном, будут стремиться сохранить в качестве надежного партнера Турцию, чтобы иметь возможность вбить клин в альянс Россия — Иран — Турция. Но дело в том, что альянс Анкары с Москвой вернул Турции роль серьезного игрока на Ближнем Востоке, а альянс Москвы с Тегераном позволил Ирану по-новому расправить крылья в регионе. Однако проблемными остаются отношения между Анкарой и Тегераном, в то время как стали нащупываться общие подходы к сирийскому урегулированию у Вашингтона и Москвы. Турция входит в состав возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У границ Сирии с Турцией наибольшую активность проявляют американцы, которые оказывают активную военно-техническую поддержку местным курдам. В этой связи многие турецкие эксперты и политики выказывают уверенность в том, что Вашингтон будет продвигать в Сирии для курдов, как в Ираке, статус автономии, а потом поставит вопрос и о федерализации Турции.

Турецкие СМИ сообщают о появлении на севере Сирии шести американских военных баз, строительстве здесь специальных взлетных площадок, которые могут принимать тяжелые самолеты. Это, бесспорно, необычная ситуация. Турция в Идлибе в контакте с российскими ВКС проводит военную операцию. Эрдоган говорит, что «республика продолжит действовать в Сирии после завершения операции по установлению безопасности в зоне деэскалации в Идлибе, чтобы не допустить появления террористического коридора на границе». Более того, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын уточнил, что Турция готова в случае необходимости провести операцию против курдских Отрядов народной самообороны в кантоне Африн на севере Сирии. И в то же время Анкара недоумевает: почему США «решили пожертвовать десятилетиями сотрудничества с Турцией»?

Помимо того, премьер Турции Бинали Йылдырым неожиданно решил выступить с критикой в адрес Ирана, который, по его мнению, устанавливает в регионе «гегемонию одной из ветвей ислама». Как считает глава группы стратегических и социальных исследований «Мармара» Аккан Сувер, эти заявления Йылдырыма «являются по сути, выражением недоверия Анкары к политике Тегерана», а точнее, проявлением элементов кризиса во взаимоотношениях между двумя странами на фоне того, что группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится на грани разгрома, ситуация в Сирии меняется и появляется новое региональное геополитическое изменение, когда более сильные внешние игроки — Россия и США — начинают активно вмешиваться в ситуацию, где задействованы местные игроки, чтобы сохранить стабильность. Не случайно Эрдоган «вдруг» заявил, что «Россия и США должны покинуть Сирию». Так что предстоящий в Сочи саммит лидеров трех стран обещает быть сложным. Но он может определить новый разворот в развитии событий на Ближнем Востоке.