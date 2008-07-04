После публикации в ИА REGNUM комментария «Президент Путин о японо-американском военном союзе» мне прислали англоязычную статью «Российский президент Владимир Путин выдвигает новые условия нормализации отношений Москвы с Токио». Автор статьи Джонатан Эяль является международным директором Королевского института объединенных служб — имеющего продолжительную историю британского аналитического центра по оборонным вопросам — РУСИ (RUSI).

Иван Шилов ИА REGNUM

В статье сотрудничающего с ведущими изданиями Великобритании политического аналитика затронуты проблемы японо-российских отношений по итогам состоявшейся во время саммита АТЭС в Дананге (Вьетнам) 20-й встречи лидеров двух стран. Отметив, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили стремление интенсифицировать переговоры по выработке намеченных совместных экономических проектов, автор тут же сообщает, что «за внешним дружелюбием и стремлением к сближению скрывалась реальность, все дальше отдаляющая друг от друга». На встрече, как бы подспудно, отмечает автор, Путин усилил давление на Токио, подняв вопрос о союзе Японии с США.

Джонатан Эяль сообщает, что в стремлении добиться удовлетворения претензий Японии на «захваченные Россией в 1945 году четыре острова» (простим автору этот искажающий исторические события штамп — А.К.) премьер Абэ приложил большие усилия для улучшения связей с Россией. Однако при этом преследуются вполне определенные цели — японцы заинтересованы в том, чтобы стать основным игроком на российском рынке и иметь большую долю капитала в российских нефтяных и газовых полях Сибири, расположенных по соседству с омывающими Японию водами. По утверждению аналитика, десятилетие назад правительство России не допускало японские компании к энергетическим проектам (а как же Сахалинские проекты? — А.К.), но сейчас, когда в России нехватка капиталов и дефицит технологии глубоководного бурения в неблагоприятных климатических и иных условиях, партнерство с Японией создает преимущества для обеих сторон.

Указывается, что многие энергетические проекты в последние годы не считались рентабельными из-за падения цен на нефть, но тенденция повышения цен на энергоносители делает разработки сибирских нефтяных и газовых месторождений привлекательными.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Однако для Абэ главными являются потенциальные стратегические преимущества. А именно, тесные связи с Россией должны вывести Японию на новый уровень в противостоянии Китаю и расширить пространство для маневра дипломатии Токио в Азии, считает аналитик.

«Оттепель в отношениях с Москвой поддерживается и планировщиками системы безопасности Японии. Они хорошо сознают, что нынешнее размещение большой части японских вооруженных сил, в основном сухопутных сил и танков, в северных районах страны в непосредственной близости к России является реликтом холодной войны и попусту отвлекает ресурсы от конфронтации с реальным противником Японии — Китаем», — сообщает автор.

И тут же разъясняет, что, «к сожалению, события развиваются не в пользу российско-японской оттепели. Военная интервенция (опять пропагандистский штамп — А.К.) России на Украину заставила Японию присоединиться к инициированным Западом санкциям. А растущая международная изоляция Москвы толкнула Россию к тесному альянсу с Китаем, как раз к тому, чего и хотел бы избежать Абэ. При этом националистические настроения в России не допускают какие бы то ни было компромиссы по поводу спорных территорий» (в России входящие в состав нашего государства Курильские острова спорными территориями не считаются — А.К.).

«Тем не менее, сохраняя оптимизм, Абэ продолжает настаивать на своих попытках обхаживать русских. Хотя представителям официального Токио не удалось убедить других участников «большой семерки» снять экономические санкции с России (а были ли такие попытки? — А.К.), они продолжают посылать Москве сигналы о расширении торговли и дружбы. И русские время от времени отвечают предложениями организовывать кооперацию, преодолевая границы. Поэтому были велики ожидания того, что удастся достигнуть конкретных результатов по итогам встречи Синдзо и Влада во Вьетнаме в минувшую пятницу», — пишет Джонатан Эяль.

И результаты были, но не такие, каких ожидал Абэ, продолжает автор статьи. Хотя Путин признал необходимость мирного договора между двумя странами, он вдруг выдвинул новое условие:

«Есть много вопросов по мирному договору, и не секрет, что мы должны тоже посмотреть, какие обязательства есть у Японии с ее партнерами в сфере обороны и безопасности. И как это повлияет на ход переговорного процесса по мирному договору с Японией».

И далее:

«Какие обязательства имеет Япония и что может и не может делать самостоятельно… Вполне естественно, что если есть какие-то договоренности (Японии с США — А.К.), то нужно их соблюдать. И нужно думать, как это отразится на наших отношениях. Мы должны понимать, что это большая работа и, может, действительно, рассчитанная не на один год».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ в ходе российско-японских переговоров

Подтекст этой новой российской позиции для Японии ясен и суров, считает британский аналитик. Во-первых, очевидно, что Москва не спешит улаживать свои отношения с Японией. Она полагает, что если сможет предложить японским компаниям уступки и привилегии, они бросятся на российский рынок, независимо от того, будет мирный договор или нет. Более того, Путин может исходить из того, что Япония заинтересована в России больше, чем Россия в Японии. В противном случае было бы нелогичным занять новую позицию, которая лишь усложняет и без того непростую ситуацию.

«Итак, почему Путин выдвинул необычное и неожиданное требование, чтобы Япония пересмотрела свой союз с США перед тем, как заключать с Россией мирный договор?» — задается вопросом автор статьи. И отвечает:

«Одним из объяснений может быть просто нежелание Путина заключать мирный договор, затрагивающий острый территориальный вопрос, а потому он изобретает оправдания для того, чтобы уйти от этой проблемы, увести ее в тень. Другим объяснением может быть существование надежды на то, что удастся договориться о выводе японских войск, размещенных напротив российского побережья, создав тем самым де-факто демилитаризованную зону. Однако наиболее правдоподобное объяснение состоит в том, что он надеется убедить Китай, что «дружба «Абэ с Путиным едва ли возможна без предварительного анализа военного положения Японии в регионе».

«Как бы то ни было, происходящее ныне представляется для Японии и Абэ в мрачных тонах. Возможно, последняя неудача может побудить Абэ прийти к заключению, что наилучшим в делах с Россией было бы не иметь таких дел и не демонстрировать свое горячее стремление к этому. Но не стоит делать ставку на то, что Абэ придет к такому заключению», — резюмирует британский аналитик.