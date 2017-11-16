Вчера, 15 ноября, комитет украинского парламента по вопросам национальной безопасности и обороны учел 238 правок из 661 к законопроекты №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (или закон о деоккупации Донбасса).

Иван Шилов ИА REGNUM Кусок. Украина

Perohanych Верховная рада Украины

При этом комитет ещё не закончил работу над законопроектом, будут дорабатывать одну статью. Так, по словам секретаря комитета, депутата, члена фракции «Петра Порошенко» Ивана Винника, в течение двух дней комитет доработает законопроект и на следующей пленарной неделе (в начале декабря) документ вынесут на рассмотрение Рады.

«Статья 10 является предметом доработки комитета, относительно условий, которые позволяют проводить всю ту детализацию мероприятий, которые предусмотрены этим законом, условий, сроков и полномочий, кто их активизирует… Комитет будет собираться для того, чтобы окончательно принять редакцию статьи 10 в части полномочий, срока и условий применения специальных мер, которыми предусмотрены мероприятия по обеспечению нацбезопасности — что может делать украинский воин, когда он может стрелять, почему он применяет оружие, почему он фактически освобождается от ответственности. Чтобы не было таких ситуаций, как с Колмогоровым», — сказал Винник 15 ноября на пресс-конференции.

В то же время депутаты не стали вносить в документ поправку с призывом к правительству разорвать дипотношений с Россией.

«Дипломатические отношения, факт их установления — исключительно полномочия исполнительной ветви власти — министра иностранных дел. Это сделано, чтобы никто в дальнейшем не смог опротестовать, в том числе через Конституционный Суд, этот законодательный акт в его отдельных положениях», — уточнил Винник.

Комитет включил в преамбулу статью документа, которая упоминает «аннексию Россией Автономной Республики Крым». При этом преамбула дополнена ссылкой на якобы дату «оккупации» полуострова — 20 февраля 2014 года.

«Крым максимально присутствует в связи с мотивами принятия этого законодательного акта. Мы всегда вспоминаем, что Россия «оккупировала» не только Донецкую и Луганскую области, а и Крым. Это главный мотив, почему мы принимаем это законодательство», — сказал Винник.

Он пояснил, что вопрос Крыма неоднократно упоминается в документе, чтобы «убрать намеки», которыми мог бы воспользоваться Кремль для разделения вопроса Крыма и Донбасса.

Также комитет учел правку, согласно которой факт окончательного вывода вооруженных формирований из Донбасса устанавливают министр обороны Украины Степан Полторак и министр внутренних дел Арсен Аваков путем внесения президенту Петру Порошенко представления для подписания соответствующего указа. О внесении в текст законопроекта этой поправки принципиально настаивали представители фракции «Народный фронт».

Кроме того, комитет убрал из текста документа упоминания о минских соглашениях. По инициативе фракции «Самопомощь» в текст включили обязательства России полностью обеспечивать «оккупированные» территории. При этом по инициативе «Народного фронта» добавили пункт о подтверждении указом президента факта освобождения украинских территорий от «оккупантов».

Также комитет рекомендовал оставить за правительством право регулировать порядок перемещение товаров в Крым, Донецк и Луганск.

В свою очередь, депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Сергей Ларин считает, что законопроект № 7163 нужно называть «проектом об отрезании территорий и людей» от Украины.

«Страна, мягко говоря, парадоксов. Почему все называют законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» проектом о реинтеграции Донбасса? В документе нет ни слова о реинтеграции!!! Единственный шанс на реинтеграцию Донбасса — это выполнение Минских соглашений! Это говорят все наши зарубежные партнеры от Трампа, Меркель и Макрона до людей, желающих мира в стране. А власть, убирая это из закона, создает пошаговый план, как окончательно отрезать регион и отобрать у людей последние надежды на мир. Так какая тогда реинтеграция? Это проект об отрезании территорий и людей, которые там живут», — написал Ларин на своей странице в Фейсбуке.

Украинский бизнесмен, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский считает, что войну в Донбассе можно прекратить исключительно путем мирных договоренностей.

«Оппозиционный блок не будет поддерживать закон «о реинтеграции Донбасса», потому что фактически — это закон о замораживании конфликта и окончательном отторжении территорий… С какой целью принимается этот закон? Если для того, чтобы признать факт российской агрессии, почему это не сделали раньше?» — сказал Новинский, слова которого приводит пресс-служба ОБ.

По словам Новинского, этот закон также противоречит конституции Украины.

«По конституции Верховная рада принимает решение о введении военного положения и применении вооруженных сил. Согласно предложенному закону, это право передается президенту. Фактически главе государства передаются очередные полномочия. Это нарушение конституции Украины. Этого ни в коем случае нельзя делать», — подчеркнул он.

«Все отсылки к Минским соглашениям из этого закона убраны по настоянию «Народного фронта». «Партии войны», в которые входят и «Народный фронт», и БПП, и «Самопомощь», хотят продолжения конфликта. Для них война — это почва для самосохранения… Необходимо, чтобы миротворцы как можно быстрее появились на территории Украины, чтобы люди вздохнули спокойно не только на неподконтрольных, но и на контролируемых территориях», — добавил Новинский.

ИА Красная Весна Солдаты ДНР.

Как сообщалось, 6 октября депутаты Рады 233 голосами поддержали в первом чтении законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Документ объявляет Российскую Федерацию «агрессором» и возлагает на нее ответственность за ситуацию в Донбассе и Крыму.

Напомним, ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что в комитет по нацбезопасности поступило более 2 тыс поправок к законопроекту «о деоккупации Донбасса».

Ожидалось, что 15 ноября комитет завершит доработку законопроекта, а 16 ноября документ вынесут на голосование в Раду.