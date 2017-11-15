После завершения своего турне по странам Азии, в ходе которого президент США Дональд Трамп подписал с Китаем соглашения на сумму более $250 млрд, глава Белого дома торжественно провозгласил о своем успехе в Китае. Однако неудивительно, что так называемый успех в сущности своей оказался пустышкой, пишет Кристофер Балдинг в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Большая часть успеха Трампа в Китае связанна с уже текущими сделками или соглашениями, выполнение которых является маловероятным. Даже если все сделки на сумму в $250 млрд будут реализованы, это окажет минимальное влияние на структурный дефицит торгового баланса Соединенных Штатов и не обеспечит широкий доступ на китайский рынок, с недостатком которого сталкиваются иностранные компании, расположенные в Китае. Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин тщательно избегали публичного обсуждения более фундаментальных вопросов, таких как доступ на рынки Китая для иностранных фирм.

Несмотря на то, что глава Белого дома и председатель КНР имеют мало общего, они в то же время имеют принципиально схожее геополитическое, а точнее, геоэкономическое мировоззрение. Оба лидера смотрят на мир с точки зрения националистического меркантилизма. Трамп уделяет первоочередное внимание устранению хронического дефицита торгового баланса США, ошибочно уверовав в то, что дефицит торгового баланса является признаком экономической слабости. Председатель КНР оставляет китайские рынки закрытыми, в то же время Пекин стремится укрепить свои позиции на открытых международных рынках, чтобы стимулировать положительное сальдо своего торгового баланса.

Транстихоокеанское партнерство, которое представляет собой многостороннюю коалицию стран, могло бы стать ответом на китайский протекционизм. Первоначально США играли в нём ключевую роль, так было при администрации бывшего президента США Бараке Обаме, однако Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Транстихоокеанского партнерства.

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Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Националистический меркантилизм обеих стран указывает на то, какие цели преследуют Вашингтон и Пекин. Любые экономические переговоры между КНР и США скорее всего закончатся ничем. Любое соглашение об открытии рынков подразумевает национальную слабость, которая может уменьшить масштаб национальной мощи, повлияв на положительное сальдо торгового баланса. Такой подход сужает коридор возможностей для заключения соглашений между странами.

Прошли те времена, когда обсуждались радикальные, революционные соглашения. Лидеры вместо этого сосредоточились на переговорах, которые не отвечают более масштабной цели. Переговоры между двумя основными глобальными державами сосредоточены на конкретных сделках, а не на продвижении широких принципов.

Этот сдвиг имеет значительные последствия для состояния двусторонних экономических отношений. Несмотря на то, что Трамп сосредоточился на устранении дефицита торгового баланса с Китаем, с помощью отдельных сделок невозможно устранить дефицит торгового баланса в $350 млрд. При отсутствии более широкого соглашения, подписанного на двусторонней основе или, что является более предпочтительным, на многосторонней основе, нельзя предотвратить дальнейшее увеличение торгового дефицита.

Чем дольше Трамп будет сосредотачиваться на переговорах по отдельным сделкам вместо продвижения более широких принципов, тем сильнее укоренившиеся нелиберальные китайские рыночные практики будут доминировать. Чем больше Трамп пытается сократить дефицит торгового баланса с Китаем за счет отдельных сделок, тем сильнее будут укрепляться принципы нелиберального рынка, как на территории Китая, так и за рубежом.

Futureatlas.com Флаги США и КНР

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Если националистический меркантилизм Трампа и Цзиньпина возобладает, это могло бы стать отступлением от глобального миропорядка, основанного на либеральных принципах.

Бывшая сотрудница государственного департамента Энн-Мари Слотер считает, что после Второй мировой войны Вашингтон получил крупную выгоду от создания международных институтов, поскольку США получили возможность оказывать влияние на установление определенных стандартов и формировать направление политики, основанной на либеральных принципах.

Уход администрации Трампа в изоляционистский национализм может сыграть на руку китайской стратегии. Привлечение Китая к двусторонним сделкам не позволяет решить фундаментальные проблемы и дает четкий сигнал об отсутствии у США интереса к защите либерального миропорядка, в строительстве которого Вашингтон ранее принимал активное участие.