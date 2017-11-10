Напряжённость на Ближнем Востоке продолжает расти в связи с продолжающимся отсутствием заявившего о своей отставке ливанского премьер-министра Саада Харири, пишет в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Президент Ливана Мишель Аун заявил в среду, 15 ноября, что Саудовская Аравия задержала премьер-министра Харири. Президент Ливана впервые сделал публичное заявление о задержании Харири, назвав действия руководства Саудовской Аравии актом агрессии против Ливана.

Стремление Саудовской Аравии грубо вмешаться во внутренние дела Ливана является последней из нескольких неуклюжих попыток Эр-Рияда запугать региональные государства. Кампания против Катара, которая стартовала в начале 2017 года, представляет собой грубую попытку Эр-Рияда заставить своего соседа полностью отказаться от относительно независимой внешней политики. Кампания против Катара предсказуемо потерпела неудачу, что, в свою очередь, вдохновило Доху к проявлению большей самостоятельности.

Воздушная кампания арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в Йемене длится уже два с половиной года. Действия коалиции привели к тому, что в настоящий момент Йемен испытывает худший гуманитарный кризис в мире. Коалиция не достигла своей цели. В Сане не удалось создать свое привилегированное марионеточное правительство, Йемен не удалось покорить. Попытка Эр-Рияда схватить Харири имела эффект разорвавшейся бомбы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саудизм

За последние несколько лет мы не раз были свидетелями дестабилизирующего и разрушительного поведения Саудовской Аравии в регионе, по этой причине Эр-Рияд можно внести в список региональных угроз миру и стабильности. Нужно признать, что США поощряли большую часть действий Саудовской Аравии. В королевстве считают, что Саудовская Аравия может действовать без ущерба для отношений с Вашингтоном, поэтому, вероятно, Эр-Рияд продолжит создавать новые очаги кризиса. Времена, когда США не обращали особого внимания на отвратительные действия Саудовской Аравии ради достижения американских интересов и ради всего региона в целом, должны остаться в далеком прошлом.