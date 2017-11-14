Спецпредставители президентов России и США Владислав Сурков и Курт Волкер провели в понедельник, 13 ноября, в Белграде очередную встречу, посвященную Донбассу. Такие мероприятия стали регулярными: Сурков и Волкер встречаются в третий раз за три месяца. И встречи будут продолжены, поскольку окончательных решений принято не было.

Болото

Сурков и Волкер общались за закрытыми дверями, а после встречи были довольно скупы на комментарии. За основу будущей договоренности взята российская, а не украинская резолюция, теперь американская сторона пытается внести в нее собственные поправки, но уступки ей могут быть сделаны только в весьма ограниченном масштабе.

Москва предлагает решать вопросы согласно минским договоренностям. Сначала Киев должен решить политические вопросы, то есть предоставить Донбассу автономию и объявить об амнистии. В течение этого времени миротворцы находятся на линии разграничения. Только после выполнения Киевом всех политических условий можно будет говорить о возвращении Украине контроля за границей между Донбассом и Россией.

Government.ru Владислав Сурков

В Киеве выполнять обещанное не хотят. Донбасс столько раз обещали завоевать, и вдруг автономия? Любой начальник, который примет такое решение, даст повод своим оппонентам поиграть в «патриотизм» и обвинить в «измене Родине». Оппоненты таким шансом непременно воспользуются. До выборов президента и Рады уже не так далеко, а после выполнения минских договоренностей поддержавшие и подписавшие такой закон, в понятиях националистов, не жильцы. Националистов не так много, но именно они обладают не отягощенной избыточным интеллектом физической силой и готовностью драться — в отличие от правоохранителей, которые, скорее всего, самоустранятся, памятуя о том, как во времена майдана их предали сразу обе власти, и старая и новая.

Исходя из всего этого Киев требует сначала отдать ему контроль за границей, а уже потом якобы проведет обещанные реформы. Понятно, что это ложь, которой ни в Донецке, ни в Луганске, ни в Москве не верят и не поверят. Таким образом ситуация затягивается, и вряд ли стоит ждать ее разрешения в ближайший год. Донбасс продолжит развивать кооперацию с Россией, а Киев продолжит в свои критические дни лечиться обстрелами Донбасса и новыми смелыми словами о скором его завоевании.

За этот год или полтора украинская политика непременно претерпит значительные изменения. Рейтинг власти все ниже, воруют они все быстрее. Растет очередь из желающих их сменить, а состоит эта очередь из людей с оружием и привычкой к безнаказанности. Обычные же граждане недовольны почти всеми действиями власти, от экономики до образования и здравоохранения, но пока помалкивают. Все труднее сшивать бюджет, а ведь основные выплаты по кредитам еще впереди.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

Трудно сказать, как именно за год-полтора изменится конфигурация сил, многое зависит от ошибок власти и активности каждого из ее оппонентов. Ясно только, что Украина точно не превратится за это время в преуспевающее демократическое государство, если вообще сохранится как единое целое. Впрочем, уже сегодня те вопросы, которые теоретически являются ее «внутренним делом», решаются без нее. Встречи Суркова и Волкера — один из ярких примеров.

Присутствие с «восточной» стороны Владислава Суркова объяснимо хотя бы тем, что ДНР и ЛНР не имеют мирового признания и воспринимают Россию центром своего притяжения (формат отношений обсуждается). Труднее объяснить, почему «западную» сторону представляет Курт Волкер. Украина ведь как будто не собирается интегрироваться в США. Но из субъекта переговоров она превратилась в объект.

В течение пары лет использовался полузабытый теперь четырехсторонний формат: Украина плюс Россия, Франция и Германия в роли наблюдателей. Потом Берлин и Париж устранились от донбасской работы, потому что потеряли всякую веру в способность Киева о чем-нибудь договариваться. Ныне Ангела Меркель и не правящий более Франсуа Олланд уже не выступают с громкими планами. Потворствовать госперевороту и гражданской войне на своем континенте им удалось, решить созданную проблему — нет.

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Одновременно с Парижем и Берлином право голоса утратил и Киев. Конечно, Курт Волкер заезжает в гости к Порошенко, но, судя по всему, только для того, чтобы проинструктировать. Не забудем, что когда-то украинским вопросом занимался аж целый вице-президент США, теперь же это лишь спецпредставитель. Характерный пример: Киев написал собственный план по введению миротворцев, потом Волкер приехал в Киев и сказал, что работать будут с российским проектом.

Украина теперь — это просто территория. Убийственные для страны экономические «реформы» пишут в МВФ. Донбасский вопрос решают Москва и Вашингтон. Ключевые кадровые вопросы решаются в Вашингтоне же. Внутри договариваться не с кем и не о чем. Допустив госпереворот, Украина получила иллюзию независимости, зато полностью потеряла реальную независимость. Киевский балаган может действовать только на нервы, никакого другого влияния на принятие важнейших решений на своей собственной территории он не оказывает.

Это не означает, что не надо работать с теми, кто внутри. Как раз наоборот. Если у Украины и есть еще шанс сохранить целостность и вернуть независимость, то шанс этот в появлении у власти адекватных и конструктивных людей вместо нынешних вороватых истериков. Но для решения сегодняшних вопросов, по состоянию на сию секунду на киевских номерах, образно говоря, стоит автоматическая переадресация в Вашингтон.