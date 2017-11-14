



Иван Шилов ИА REGNUM Вы жертвою пали

Из событий прошедшей недели можно выделить открытие дороги в Альшеевском районе Башкирии, построенной в рамках федеральной программы, предположительное снижение себестоимости энергоресурсов с 15% до 8% в Уфе, подведение итогов прошедшей в Уфе всероссийской акции «Ночь искусств», подготовку к Новому году, сбор уфимскими школьниками подарков для детей Сирии, отмену закупки дорогостоящего автомобиля администрацией Куюргазинского района, подписание контракта на поставку 200 вертолетов К-226 из России в Индию, открытие выставки, посвященной 50-летию памятника Салавату Юлаеву.

7 ноября: митинг, концерт, музей, пикет

Центральным событием недели стало празднование 100-летия Октябрьской революции.

«Вековой юбилей выделяется на фоне остальных событий именно потому, что это празднование даты начала великого эксперимента, доказавшего человечеству, что устроение государства всеобщей справедливости — возможно. Это празднование даты события, изменившего к лучшему жизнь жителей без преувеличения всего земного шара», — считает член политсовета регионального отделения одной из непарламентских партий в РБ ПВО Ришат Зарипов.

В Уфе в честь 100-летия революции коммунисты собрались на площади Ленина. Они возложили цветы к памятнику вождю мирового пролетариата и прошлись в небольшом шествии. Коммунисты сначала провели санкционированный митинг возле самой статуи, а затем на площади перед Русским драмтеатром. Там же состоялся концерт патриотических песен.

В день столетия Октябрьской революции в Уфе вспоминали не только вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, но и ближайшего продолжателя его дела — Иосифа Сталина. Телекомпании БСТ и «Вся Уфа» провели репортажи из музея генералиссимуса.

По другим источникам, в Уфе в этот день также прошли одиночные пикеты НОД напротив офиса иностранной консалтинговой компании «Делойт» и напротив Центробанка с требованиями «взять рубль под контроль».

Гелий Коржев. Поднимающий знамя. 1957—1960

Экономика: дороги, вертолеты, энергоресурсы

ToDay News Ufa отмечает, что в Альшеевском районе новая подъездная дорога решила проблему бездорожья для 142 жителей деревни Ташкичу и стала жизненной артерией сразу между несколькими населенными пунктами. Асфальтированный участок протяженностью 3,5 км обеспечил выход на автодорогу местного значения Чуракаево — Каран и существенно облегчил местным жителям сообщение с соседствующими сёлами, в том числе с районным центром — посёлком Раевский. Подъезд к Ташкичу стал еще одним объектом строительства по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года», в нынешнем году которых — 14.

ГТРК «Башкортостан» сообщила, что в Кумертау могут начать строить вертолеты для Индии. Москва и Дели подпишут в начале 2018 года контракт на поставку Индии 200 вертолетов Ка-226, сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. В настоящее время успешно работает совместное предприятие, на базе которого будет осуществляться сборка вертолетов в Индии и обеспечиваться сервисное обслуживание. Как сообщалось ранее, в России К-226 производятся на двух авиационных предприятиях — в городах Кумертау и Улан-Удэ.

По сообщению ряда СМИ, в Уфе снизят себестоимость энергоресурсов с 15 до 8%. Уфа вошла в число четырех российских городов, где занялись развитием интеллектуальных сетей. Пилотные проекты стартовали также в Калининграде, Севастополе и Санкт-Петербурге. «Цифровизация» позволит уменьшить себестоимость энергоресурсов, считают власти. В Уфе по пилотной программе намерены снизить потери за счет развития «интеллектуальных сетей».

Павел Рыбин. На молочной ферме. 1959

Сельские будни: не ящур, так чума, а также паспорта для пчёл

Завершился 21-дневный карантин в Туймазинском и Буздякском районах, введенный после вспышки ящура. Как сообщил «АиФ — Уфа», на заседании аграрного комитета Госсобрания РБ депутаты заслушали доклад главного ветврача республики об охране территории от заноса заразных заболеваний животных и сделали вывод: ветеринары во вспышке ящура не виноваты. По словам начальника управления ветеринарии РБ Вакила Буранбаева, фермеру из Туймазинского района, завезшему в республику больной скот, грозит лишь 3 тыс. рублей штрафа. Напомним, ящур в республике обнаружили 5 октября. После этого специальные службы уничтожили порядка 1,7 тыс. голов скота, а вакцинации подверглись свыше 100 тыс. животных. На ликвидацию последствий ящура из бюджета Башкирии было потрачено несколько десятков миллионов рублей. Только на выплаты компенсаций за уничтоженный в карантинной зоне скот ушло почти 30 млн рублей. Глава управления ветеринарии добавил, что даже после вспышки ящура фермеры продолжают нелегально завозить скотину в регион без уведомления ветеринарной службы.

В минсельхозе Башкирии сообщили, что республике тоже может угрожать ещё более опасный вирус африканской чумы свиней. Учалинский район входит в зону угрозы. Сейчас устанавливают санитарные посты на границе с Челябинской областью, а также выявляют мясную продукцию, поставленную из соседнего региона в октябре, чтобы исключить риск заражения АЧС.

Газета «Республика Башкортостан» сообщила, что в Башкирии у каждой пасеки будет свой ветеринарный паспорт. Подобные поправки в закон о пчеловодстве намерены принять депутаты Госсобрания республики. Если законопроект будет одобрен, владельцы пасек должны будут оформить на них ветеринарно-санитарные паспорта. Самих пчеловодов обяжут при обнаружении больных пчел и даже при подозрении на болезнь немедленно информировать ветеринарную службу республики.

«Инициатива нацелена на защиту пчеловодства и бортничества — традиционных для нашей республики промыслов, — прокомментировал спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев. —В регионе сформировалась своя порода пчел, неразумно было бы загубить этот многовековой селекционный труд, допустив распространение опасных болезней медоносных пчел, которые завозятся из других стран и регионов. Карантинные меры призваны защитить башкирскую пчелу. Кроме того, законопроектом предусмотрены меры по защите качества продукции пчеловодства».

Михаил Нестеров. Старый и малый. 1877

Социальная сфера: пожилым — льготы на капремонт, детям — горки

В Башкирии льготы по капремонту для пожилых продлят. Жители старше 70 и 80 лет смогут пользоваться льготой при оплате капитального ремонта многоквартирных домов до 2020 года. С таким предложением в парламент республики обратилось правительство РБ, чтобы поддержать ветеранов. А депутаты комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию приняли законопроект сразу в трех чтениях. Сейчас граждане старше 70 лет платят за капремонт только половину положенной суммы, а те, кому за 80 лет, — и вовсе освобождены от уплаты подобного взноса. Таких в регионе насчитывается в общей сложности 11,5 тысячи. Чтобы сохранить им льготы до 2020 года, понадобится около 55 миллионов рублей.

«Комсомольская правда в Уфе» отметила, что на оперативном совещании в уфимской мэрии градоначальник Ирек Ялалов предложил провести опрос среди населения и узнать, нужно ли городу столько ледовых городков. Вопрос был поднят во время обсуждения подготовки города к новогодним мероприятиям.

«В прошлом году мы сделали более 20 крупных ледовых городков с большими елками, а всего более 100 елочных комплектов было построено в Уфе. Для примера: такие города, как Милан, Париж, Берлин, ставят по одной рождественской елке на весь город: не самые бедные города. Давайте подумаем, и внесите предложение, проведем опросы, нужно ли нам сто городков в городе елочных — это же все затраты, наши деньги, деньги жителей. Традиции сейчас поменялись. Мы же видим, с 1 по 31 декабря раньше приходило по 20−25 тысяч человек, сейчас если 2−3 тысячи человек придет на центральную площадь салют посмотреть — это уже хорошо», — заявил мэр.

Леонид Соломаткин. Вечеринка у приказчика

Причуды чиновников

Ряд СМИ сообщил, что активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» добились отмены тендера на покупку автомобиля стоимостью 1,8 млн рублей администрацией Куюргазинского района. Общественники обратились к чиновникам с просьбой обосновать необходимость приобретения транспортного средства по такой цене, после чего сомнительная закупка была отменена. Дорогие автомобили, приобретаемые в регионе за счет бюджетных средств, не в первый раз оказываются в поле зрения активистов проекта ОНФ «За честные закупки». Ранее в «Индекс расточительности» дорогих автомобилей, приобретаемых госкомпаниями и компаниями с государственным участием, попала закупка ОАО «Башспирт» автомобиля Mercedes-Benz S-Class S 500 4Matic за 7,7 млн рублей.

Газета «Республика Башкортостан» посетовала, что из-за нерадивости чиновников в пяти муниципалитетах Башкирии дети-сироты могут остаться без жилья. Не все муниципалитеты освоили средства, выделенные на обеспечение жильем детей-сирот. В 2017 году на эти цели выделено 765,8 млн рублей, из них 600 млн — из республиканского бюджета и 165,8 млн — из федерального. Средства распределены по муниципалитетам, 502,2 млн рублей в бюджеты уже перечислено. Освоено 65,58%. 15 районов, а также города Агидель и Межгорье освоили деньги практически полностью.

Напротив, четыре района — Альшеевский, Зианчуринский, Ишимбайский, Федоровский, и Сибай средства не освоили. 67 детей-сирот могут остаться без жилья. В пяти муниципальных образованиях — Калтасинском, Кугарчинском, Уфимском, Шаранском районах и Кумертау остаток неосвоенных средств превышает 5 млн рублей. На 1 октября жилье получили 419 детей-сирот.

Эдвард Мунк. Убийца на дороге. 1919

Криминал и судопроизводство

В Уфе зафиксирован очередной случай нападения на фельдшера скорой помощи. Инцидент произошел в Калининском районе столицы в одном из домов по улице Орджоникидзе. 41-летняя сотрудница приехала на вызов, чтобы оказать больному помощь. Но встретили её неприветливо — пьяный мужчина, пациент, руками и ногами избил медика. По факту нападения на врача в региональном следственном управлении СКР начали доследственную проверку. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

«Коммерсант в Уфе» поведал, что застройщик соборной мечети Ар-рахим в Уфе может быть признан банкротом по иску налоговиков. Межрайонная ИФНС №40 направила в арбитражный суд Башкирии иск о признании банкротом ООО «Алтын курай». Предприятие, учредителями которого являются председатель Духовного управления мусульман республики Нурмухамет Нигматуллин, его зам Аюп Бибарсов и управделами управления Ильдар Ишеев, является застройщиком новой соборной мечети Ар-рахим, строящейся на проспекте Юлаева. Величина задолженности компании перед бюджетом не уточняется.

Ряд СМИ отметил, что недостроенный крематорий на Западном кладбище Уфы будет снесен по решению суда. Две инстанции арбитражного суда удовлетворили исковое заявление администрация Уфимского района к компании «Уфимский дом ритуальных услуг». Суды обязали снести за свой счет недостроенное здание уфимского крематория, который компания планировала построить на территории Западного кладбища. Объект признан судом самовольной постройкой. Представитель районной администрации на процессе заявил, что разрешение на его строительство было отозвано. В ноябре 2015 года администрация района расторгла договор аренды в одностороннем порядке. Этому предшествовала прокурорская проверка, которая установила, что проектная документация крематория не прошла экспертизу.

Филипп Малявин. Девочка (фрагмент). 1910-е

Дети дарят, дарят детям

В Башкирии дети из многодетных семей получат новогодние подарки. Об этом говорится в подписанном главой региона Рустэмом Хамитовым указе «О праздновании Нового 2018 года в Республике Башкортостан». Всем администрациям городов и районов рекомендовано за счёт собственных и привлечённых средств обеспечить вручение новогодних подарков детям: с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в домах ребенка, детских домах, социальных приютах и интернатах. Министерство образования Башкирии уже подбирает поставщиков мягких игрушек и кондитерских изделий для вручения в качестве подарков детям, которые соберутся в Уфе по приглашению главы республики. Общая начальная цена двух закупок для 780 детей составляет 962 тыс. рублей — 468 тыс. рублей на игрушки и 494 тыс. рублей на сладости. Закупки оплатит бюджет Башкирии.

ИА «Башинформ» продолжило тему подарков, сообщив, что 17 школ Уфы приняли участие в благотворительной акции «Доброе сердце Башкортостана — детям Сирии». По словам учащихся, такие акции в их школе проводятся часто. Ученики собирают посылки не только в Сирию, но и в Крым, Донецк и Луганск, а в День защитника Отечества — военнослужащим. За время проведения акции в школах Советского района собрано 57 посылок, общий вес которых более одной тонны. В посылках — канцелярские товары, средства личной гигиены, консервы и макаронные изделия, мягкие игрушки. Вся собранная гуманитарная помощь доставлена в комитет социальной защиты военнослужащих и членов их семей РБ для дальнейшей транспортировки в Сирию.

Владимир Андрушкевич. Пионеры в музее Ленина. 1951

Культура: музеи старались больше театров?

Ряд СМИ подвел итоги прошедшей всероссийской акции «Ночь искусств». Акция призвана объединить музеи, библиотеки, клубы, театры, филармонии и другие учреждения культуры. Участвовали в основном музеи и театры. В последних зрители могли не только посмотреть спектакль, но и посетить какую-нибудь только что открывшуюся выставку. В целом же вечер акции в театрах оказался вполне обычным. Чего нельзя сказать о музеях, которые, к слову, не привыкли работать до столь позднего часа, там к «Ночи искусств» готовились основательно.

По сообщению ГТРК «Башкортостан», в музее Боевой Славы открылась выставка, посвященная 50-летию открытию памятника Салавату Юлаеву. На выставке представлены материалы, связанные с историей и современностью памятника, подлинные фотографии и документы, иллюстрирующие хронологию создания памятника от момента его задумки до установки на берегу реки Белой, копии первоначальной модели памятника в миниатюре. Отдельное место на выставке занимает 25-летняя история работы над памятником Салавата Юлаева советского скульптора Сосланбека Тавасиева.