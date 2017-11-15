Итоги переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи фактически сняли с повестки дня двусторонних российско-турецких отношений вопрос Нагорного Карабаха, который в неё так настойчиво пытались внести Анкара и ассистирующий ей Баку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Если для Азербайджана значение Нагорного Карабаха понятно, то для Турции вмешательство в этот вопрос — вовсе не дело мифической солидарности «одной нации — двух государств» (справедливости ради говорить надо о трёх государствах одной нации — ещё о Турецкой Республике Северного Кипра). Для Турции Нагорный Карабах — объект империалистической континентальной политики и одновременно — инструмент для нейтрализации начатой США фрагментации Передней Азии, Ближнего и Среднего Востока, сливаемых в непрерывно разрушаемый пазл Большого Ближнего Востока. Чтобы не быть жертвой такой фрагментации, Турции сугубо технически требуется распространять свою военно-политическую волю на Грузию и Азербайджан, любой ценой поглощая, изолируя и окружая Армению и Нагорный Карабах.

Kremlin.ru Заявления для прессы по итогам российско-турецких переговоров. Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Сочи, 13 ноября 2017 года

Россия отказалась помогать Турции и её сателлиту в этом эгоистическом деле. Провалились и неловкие попытки подцепить Москву на её — давно уже не розовых — иллюзиях о евразийской интеграции и «продать» Москве сомнительное удовольствие видеть в ЕАЭС (разрываемом и уничтожаемом примитивным эгоизмом Киргизии и Белоруссии) — новых, ещё менее надежных и ещё более временных членов в лице Турции и Азербайджана. Нет у Москвы никаких мотивов к торговле и «разменам», чтобы таскать для Азербайджана из огня утраченные им территории, чтобы спасать Турцию от Курдистана больше, чем спасает себя сама Анкара. Перед лицом Большого Ближнего Востока, раздробленного на куски, перед лицом выстраиваемого США антиперсидского фронта — разрушать статус-кво в Закавказье ради спасения Алиева и Эрдогана — нечто чрезмерное.

Ускорение нагорно-карабахского урегулирования не имеет смысла, ибо не созрело, не пользуется поддержкой народов, то есть нелегитимно. Никто (тем более — Москва, генетически связанная с Нагорным Карабахом) не принуждает извне ни Азербайджан, ни Армению, ни Нагорный Карабах к этому урегулированию. Попытки изобразить иное — заведомо лживы и недобросовестны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Братья

Отказ от новой, дополнительной войны перед лицом нового взрыва на Большом Ближнем Востоке, «замораживание» урегулирования, отнесение этого компромисса в будущее, на 20, 50 или 100 лет вперёд, когда кровь и боль уступят своё место рациональному пониманию прав народов и государств, — единственный сценарий, который понятен в России. Торговаться с ней, чтобы сделать именно её ответственной за неудовлетворительный и неустойчивый «компромисс» и новую кровь, — значит на деле презирать Россию. В Москве эта инструментальная «любовь» Анкары и Баку видна более чем хорошо.

В Москве хорошо видна историческая, стабилизирующая роль Нагорного Карабаха. И мы оценим её ещё больше. Добро пожаловать в новый мир.