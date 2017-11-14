Украинский госконцерн «Укроборонпром» и американская компания Oriole Capital Group якобы заключили договор об инвестировании 150 млн долл. в производство самолетов Ан-74 на ГП «Харьковское государственное авиационное производственное предприятие».

Dmitry A. Mottl Самолет Ан-74Т

В частности, пресс-служба ГК «Укроборонпром» информирует, что договор с Oriole Capital Group о привлечении инвестиций был заключен на международной выставке Dubai Airshow 2017, которая сейчас проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

«В соответствии с договоренностью «Харьковское государственное авиационное производственное предприятие», входящее в состав «Укроборонпрома», получит заказ на серийное изготовление самолетов в размере 150 млн долларов США… Речь идет о серийном производстве на мощностях ГП «Харьковское государственное авиационное производственное предприятие» украинских Ан-74 в различных модификациях. В свою очередь Oriole Capital Group получит право на инвестиции в производство, модернизацию и сбыт этих самолетов», — говорится в сообщении.

В рамках договора предполагается «модернизация существующего производства, полное вовлечение всех 3000 специалистов харьковского предприятия, а также программа по модернизации самолетов и авионики, которая поможет повысить уникальные эксплуатационные возможности самолета Ан-74».

«Харьковское государственное авиационное производственное предприятие» будет получать заказы на изготовление запасных частей для летательных аппаратов, проведение технического обслуживания и обучение пилотов», — информирует пресс-служба.

В свою очередь гендиректор ГК «Укроборонпром» Роман Романов заявил, что «на авиастроительное предприятие Украины впервые заходит мощный инвестор международного уровня».

«Это является доказательством того, что предприятия «Укроборонпрома» являются надежными партнерами мирового уровня, которые гарантируют качественное и своевременное выполнение заказов. Фактически это четкий сигнал, «зеленый свет» для других инвесторов, которые сейчас обдумывают возможности инвестиций в украинскую высокотехнологичную промышленность. Инвестиционная и операционная поддержка Oriole значительно повысит коммерческие производственные возможности страны в регионе и за его пределами и представляет собой стратегическую возможность продемонстрировать объединенные возможности партнерства Украины и США», — сказал Романов.

Dmitry A. Mottl Самолет Ан-74Т

По словам гендиректора Oriole Capital Group Хоссейна Мусави, подписанный договор «вернет к жизни один из самых знаковых и уникальных самолетов в мире — Ан-74».

«Мы восхищены духом партнерства и прозрачности сотрудничества, в котором мы убедились при работе с украинскими предприятиями. Мы будем рады реализовать потенциал этой захватывающей возможности», — заявил Мусави.

Как пояснили в ГК «Укроборонпром», Oriole Capital Group основана многопрофильной компанией Wamar International и фирмой Aero-Pioneer Group. В частности, Wamar International занимается производством бронированных машин, газовых турбин, а также авиатехнологиями. Авиалогистическая компания Aero-Pioneer Group владеет самолетами и эксплуатирует их в сложных условиях от имени крупных компаний и международных организаций. Её команда состоит из руководителей ведущих компаний авиационной промышленности и организаций, включая Boeing, Hawker-Beechcraft, Cessna, Thales, United Airlines, Textron Aviation, Raytheon и FAA.

Кроме того, 14 ноября «Укроборонпром» проинформировал, что ГП «Антонов» откажется от использования российских деталей при производстве военно-транспортного самолета Ан-70.

Отмечается, что самолет будет модернизирован и получит новую авионику.

«Военно-транспортный самолет Ан-70 производства ГП «Антонов», входящего в состав ГК «Укроборонпром», будет модернизирован, получит новую авионику и избавится от российских деталей. О соответствующей готовности принять участие в модернизации самолета во время ведущей международной выставки Dubai Airshow 2017 заявили компании из Королевства Саудовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. Благодаря этой модернизации планируется расширить уникальные характеристики самолета, в первую очередь благодаря передовым цифровым системам», — говорится в сообщении.

Antonov.com Самолет Ан-132D производства ГП «Антонов»

В концерне напомнили, что украинские конструкторы разработали и проводят успешные испытания самолета Ан-132, который не имеет российских деталей.

«Успешная реализация международной программы самолета Ан-132 дала старт новым совместным проектам украинской авиационной промышленности с иностранными компаниями. Нашей задачей было лишить украинскую промышленность зависимости от российских комплектующих, и мы его выполнили — наладили сотрудничество с прогрессивным миром и обеспечили украинские самолеты лучшими системами международного стандарта», — уточнил гендиректор Романов.

В свою очередь, 14 ноября украинский журналист, главред издания «Цензорн.НЕТ» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook написал, что «Укроборонпром» подписал договор на привлечение 150 млн долл. с «мощным инвестором международного уровня» из США Oriole Capital Group, о котором нет информации в интернете и который никуда не инвестирует.

«Парадокс, но оказалось, что в «Гугле» трудно найти какую-либо информацию о компании Oriole Capital Group. Почти все ссылки — это перепечатки вчерашних сообщений «Укроборонпрома», — сообщает Бутусов.

По его словам, не связанных с этим событием ссылок всего четыре и одна из них — сайт компании. Бутусов отмечает, что на портале ничего не сказано о компании, кроме ее американского адреса.

«Ни проектов, ни имен руководителей, ни инженеров, ничего. Остальные три ссылки — это просто данные компании по базам данных. Инвестор никуда не инвестирует и не сообщает о своей активности ничего. Странная инвестиционная деятельность… Может, Wamar International это какой-то авиагигант и создал какую-то фирму-посредника специально для работы в Украине? Заходим на сайт компании, где также нет никакой информации, какими инвестициями в авиастроение занимается Wamar International. Вообще информация вся без деталей и конкретных проектов», — отметил Бутусов.

По его словам, «Укроборонпромом» «помпезно презентовал контракт с фейковой структурой».

«Возникает впечатление, что такие фото и презентации должны просто имитировать в годовом отчете «Укроборонпрома» эффективность работы по привлечению инвестиций», — подытожил Бутусов.

Vitaly V. Kuzmin Самолет Ан-70 производства ГП «Антонов»

Кроме того, 14 ноября украинский эксперт Геннадий Куделя также допускает фейковость фирмы Oriole Capital Group. «SSL сертификат сайта выпущен 12 ноября на 4 месяца», — написал Куделя в Facebook.

«Могу поспорить, что страницы Wamar и Oriole Capital Group делал один и тот же человек», — добавляет пользователь Facebook Eduard Konezki.

«Очередная пустышка, такая же, как офис Харьковской области в Вашингтоне, который так и не заработал, но о котором с таким придыханием рассказывало всем СМИ руководство Харьковской же области», — написал сотрудник компании Agrotrade Group Всеволод Кожемяко в Facebook.

Скандал с якобы американским инвестором сразу напомнил украинцам о фейковом инвесторе из Швейцарии, с которым в 2012 году украинское правительство подписало контракт на строительство LNG терминала.

Пресс-служба ГК «Укроборонпрома» пока не прокомментировала информацию о фейковости инвестора.

Напомним, в 2017 году власти Панамы передали украинским правоохранителям скандального экс-главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива, который обвинялся в хищениях госсредств в особо крупных размерах. Чиновник прославился тем, что в ноябре 2012 года подписал фейковый контракт на строительство LNG терминала с лыжным инструктором Хорди Бонвехи. Сумма контракта составила $1 млрд. Позже он признался, что не был уполномочен представлять интересы испанской компании Gas Natural Fenosa.

Как сообщалось, 12 ноября на международном салоне Dubai Air Show ГП «Антонов» представило два транспортных самолета — украинско-саудовский грузовой самолет Ан132D и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70. Ранее, 31 августа 2017 года, АН-132D совершил первый успешный испытательный полет. Это первый украинский самолет без российских комплектующих. Их заменили аналоги западных компаний Honeywell, Pratt & Whitney Canada, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Dowty Propellers.