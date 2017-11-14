Юбилейные страсти позади. Можно подвести итог ЮБИЛЕЯ-2017, в который сконцентрированы были, так случилось, и «День народного единства» 4 ноября, и митинги левых в дни столетия Великой Октябрьской социалистической революции. И восстание, без труда потушенное, мальцевских национал-либералов 5 ноября. И прочие, как сейчас говорят, родственные «ивенты».

Иван Шилов ИА REGNUM Ленин

Впечатление — жалкое.

Оппозиция, мы все знаем из истории, — должна создавать конфликты, если не в парламенте, то тогда на асфальте города.

4 ноября были конфликты? Душераздирающие драмы? Столкновения?

Ничего такого.

В День народного единства две группы называющих себя националистами московских горожан, каждая так человек под двести, что ли, как революционные группы себя не проявили, ни та, ни другая, в далеко отстоящих друг от друга районах города: в Люблино и на Октябрьском поле. И не послужили причинами конфликта.

Павел Колганов Красная весна Русский марш 2017 Москва Люблино

Обе группы, согласно поданным в мэрию уведомлениям, явились в те места, о которых они сами совместно с мэрией договорились, вошли в загоны и смирно, как домашние животные, прослушали выступления граждан, довольно плохо исполняющих роли ораторов по национальному вопросу.

Исполнив роли «националистов», граждане эти сели в транспорт и мирно рассредоточились по местам обитания в столице.

Совершенно непонятно, почему они каждый год так рвутся осуществлять один и тот же довольно унизительный ритуал под молчаливым наблюдением ничего не выражающих, как правило, глаз полиции.

Когда День народного единства проводился впервые 4 ноября в 2004 году, я помню, какие страсти со всех сторон, какое напряжение присутствовало! Столица волновалась, боялась, ожидала катаклизмов и столкновений.

Однако — неустанная агрессивность и медленный наезд на националистов власти (как асфальтовый каток власть двигалась) смирили страсти.

И сдача позиций самими националистами из года в год их утихомирила, ведь мало-помалу, медленно согласились, чтоб лозунги переписывали полицейские, чтоб содержимое сумок и пакетов проверяли, согласились на визирование или несогласование маршрутов в мэрии. И пошло-поехало. Митинги и шествия перевоплощались на глазах в прогулки заключённых.

Самые борзые уехали в тюрьмы.

И вот результат:

шествия националистов в День народного единства — типичные прогулки заключённых.

Они всё ещё проводятся по инерции, но смысл и цель потеряны. Беззубый, ни в коей мере не протестный ритуал.

Подобная же история произошла с левыми. С той лишь разницей, что левые сразу высыпали на историческую сцену уже в начале 90-х, ими же была унаследована от советской власти готовая идеология, а у националистов ушло время, чтобы сформулировать свою.

Осенью 1992 года власть умно вмешалась во фракционную борьбу внутри коммунистического движения России, поддержала покладистого, склонного к компромиссам Зюганова против пассионарного и по сути народного Анпилова.

И власть не ошиблась, пригрев Зюганова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зюганов

Он удобно структурировал КПРФ в парламентскую партию, поставил её под контроль власти и тем самым чудовищно подчинил коммунистическую идеологию в России целям буржуазного государства. За это да пребудет над ним вечное проклятие, это моё личное застарелое уже мнение.

С тех пор в коммунистическом движении две колонны. БОльшая — оппортунистов Зюганова, за ним всегда шли около двух третей всех левых, и мЕньшая — как бы правильно её заклеймить — левых антизюгановцев, ну назовём их крайне левыми.

Состав нынешней парламентской фракции КПРФ состоит из кастрированных советских профессоров, покорных, как мулы.

Некоторое время толику генетического пламени левого движения несли левые радикальные организации, ВПРОЧЕМ, НЕДОЛГО.

По-моему, первой умерла самая пылкая «Трудовая Россия». Большая часть ещё живых мелких коммунистических организаций «бардзо смердят» — плесенью и кладбищем, насквозь оплешивели, всё более превращаясь в стариковские клубы. Кое-как держатся московские левые коммунисты. Пока Сергей Удальцов был за решёткой, сильно пострадал его «Левый фронт», соберёт ли он его, бог весть…

Эти ребята тоже уже сплошь дрессированные, хоть бутафорскую будёновку на головы пялят.

Несмотря на то, что на совещаниях по подготовке юбилейного шествия и митинга крайне левых в Москве были предложения «нарваться», что называется, и потребовать от мэрии предоставления маршрута, в котором левым было отказано 23 сентября в день проведения акции «Антикапитализм — 2017»; на такую конфронтацию, на ещё один несанкционированный прорыв крайне левые московские товарищи не решились.

Потому с лицами крайне левых прошли они по улице Заморёнова, я бы сказал, даже во вполне приличном по нашим временам количестве.

Но если озвучить их должным образом, то вместо их довольно стандартных лозунгов получили бы, что бредут они под что-то вроде «Ещё не умерла левая идея, ещё левая идея не сгинела»! Ну, перефразируя жалобные польский и украинский гимны.

Я не пошёл по Заморёнова.

Поскольку я уже ходил там доселе несколько раз. К тому же я серьёзно заболел. Не желая того, просто свалился и не оправился до сих пор.

Да и зачем там было идти? Чтобы, дойдя, делать ЧТО? Говорить о юбилее революции, случившейся сто лет назад, разбирая её по косточкам?

И опять никакого конфликта не случилось — классическая прогулка заключённых, хорошо дрессированные левые прошли без сучка и задоринки, на радость мэрии и полиции. Это вы поклоняетесь Ленину и большевикам? Вы ошиблись с объектами поклонения.

У Революций не должно быть юбилеев. Либо победы, либо могилы.

Отступив чуть по времени от юбилейных дней, приходится признать, что странный Мальцев, назвавший себя провокатором (но уже из далёкого Парижа так себя назвал), на самом деле помесь Мавроди с экстрасенсом — какое-то новое пятно в этом старом пейзаже убогих и подавленных. Вызов в столицу наивных ребят и мужиков, он их четыре года старательно возмущал через u-tube, ребят разного возраста с зажигалками по сути… вообще-то сектантский жест. Мальцев-Христос — сумел возбудить их по всей России.

Эта его «Артподготовка» ещё требует своего разглядывания и понимания. Возможно, это атавизм, ностальгия по временам простым и грубым, литературная обработка, правда, будет совершена следователями и судьями по статье 210-й. Самого Мальцева, пожалуй, экстрадируют из Франции и посадят в России в тюрьму. У него обвинение — создание преступного сообщества, так там вплоть до пожизненного можно получить. Мавроди ты или Христос, там разберутся. Снисхождения ожидать я бы не стал на его месте.

Чтобы добавить к юбилейным разочарованиям (явно к общей картине нужны ещё либеральные персонажи и пару эпизодов), заглянем поглубже в начало текущего, 2017 года.

Обнаруживаем там одутловатого рослого Навального, странного персонажа, дважды осуждённого и отпущенного какой-то ветвью власти в декретный политический отпуск, чтобы погулял вдоль по Руси, штабов бы наделал, как муравей.

И совсем близко к нам обнаруживаем гротескную фарсовую Собчак, как будто выпущенную другой силой, чтобы нейтрализовать Навального.

Дмитрий Нестерак ИА REGNUM Магритт о Собчак preview

Собчак, без труда затмившую с ходу, как только её выпустили, все достижения Навального.

Легко так затмившую — пара движений бёдер, колыхание юбки, вечно пылающая помада на губах… и Навальный развален, штабы его по выборам можно закрывать, он не нужен. Он потерял работу.

…Становится спокойнее, только если вспомним Трампа и ВВП. Ждущих друг друга. Если верить бывшему директору ЦРУ: Трамп боится Путина, на мой же взгляд, наш ВВП боится Трампа, а если верить фотографиям — они тянутся друг к другу…

Суммируя же мои околоюбилейные эмоции, подведу итог.

Складывается такое впечатление, что неспособность наших современников произвести РЕВОЛЮЦИЮ привела нас к ситуации, когда Октябрьская Революция становится вечным солнечным архетипом революции. Скоро останется только она одна. И мы будем снова и снова перемывать ей кости. Так, что ли?

Похоже, что так.

Но История так не любит. Она обязательно запустит какую-нибудь гадость.