В окружении Петра Порошенко подумывают о полном прекращении транспортного сообщения с Россией. В конце минувшей недели Борис Бабин, человек с забавным титулом «постоянный представитель президента Украины в АР Крым», написал на эту тему целую статью в украинское издание «Зеркало недели».

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Статья построена по классическому для майдана методу передергивания. Сначала автор заявляет заведомо абсурдный тезис: транспортное сообщение нужно прекратить, поскольку Россия может захватывать граждан Украины в заложники. Далее предлагается обсуждать: когда захватывают заложников — это хорошо или плохо? Ответ понятен. Путин — хороший или плохой? Ответ целевой аудитории понятен.

На самом деле Россия не захватывает никаких заложников, а наличие или отсутствие транспортного сообщения никак не связано с возможным захватом в заложники. Отмена поездов и автобусов лишь сократит контакты граждан Украины с Россией и усложнит жизнь тех, кто ездит в Россию на работу. А это — несколько миллионов человек (статистика за девять месяцев этого года — почти 6 миллионов въездов граждан Украины в Россию).

Пассажиры

Причины такого желания майдана понятны. Чем меньше граждане будут взаимодействовать с Россией (поездки, телевидение, книги, фильмы, соцсети и так далее), тем легче им будет вешать «патриотическую» лапшу на уши. Разрыв экономических, политических, социальных связей с Россией наносит серьезные удары по самой Украине, но это никого не заботит. Отрыв от России — главная внешнеполитическая задача майдана, подобно тому как разграбление собственной страны — его главная внутриполитическая задача.

Прекращение транспортного сообщения может стать былью в момент очередного обострения, скажем, при новом росте цен на товары и услуги ЖКХ. Понадобится средство «патриотического» отвлечения. В прошлый раз таким средством была блокада Донбасса, еще один выстрел себе в ногу. Профессиональные патриоты сначала зарабатывают рейтинг на националистских воплях, а потом начинают зарабатывать деньги на работе в «серой зоне». За несколько недель очередной сегмент экономики уничтожается на корню, после чего майдан переходит к следующему сегменту.

Всё это становится возможным благодаря громкому молчанию граждан Украины. Протестное движение отсутствует как класс. С одной стороны, некому верить: часть политических сил уничтожена, другие раздроблены, и почти все — с весьма сомнительной репутацией. С другой стороны, нет больше веры в майданы. Наконец, граждане Украины склонны не противостоять, а приспосабливаться.

Отмена транспортного сообщения не вызвала бы никаких бунтов. Граждане просто пересели бы из рейсовых автобусов в нерейсовые. Выросли бы цены, а вместе с ними и время в пути. Увеличилось бы среднее число ругательств в единицу времени в адрес правительства. Небольшая часть заробитчан перенаправила бы свои пути с востока на запад. Вот и все последствия. Если забить выход досками, то граждане вылезут через окно, при этом их любовь к забивавшим доски отнюдь не вырастет.

Uz.gov.ua Перрон

С другой стороны, политическое тело майдана, не встречая сопротивления в своей стране, стремительно утрачивает адекватность движения, тем более что оно с самого начала и не было адекватным. Когда же власть неадекватна, а граждане не имеют возможности присоединиться к другой партии ввиду отсутствия таких партий, то они переходят в оппозицию к самой идее такого государства. Тем более что эта — весьма недавняя — идея так и осталась для народа сомнительной.

Сначала это — пассивная оппозиция. Накопленная энергия ищет выхода. Граждане хотят жить на своей земле, иметь достойную работу, разговаривать на родном языке и быть уверенными в своей безопасности. Если власть последовательно делает невозможным достижение каждой из этих целей, граждане начинают ждать освобождения от такой власти.

Более решительным шагом со стороны майдана после отмены регулярного сообщения с Россией сможет стать только официальный запрет на поездки и закрытие границы. Но и это не решит проблему, а лишь выведет ее на новый уровень. Разграбление страны под звон псевдозападного балабольства, вышиваночные песнопения и антироссийские гимны достигают четырех целей сразу. Граждане копят ненависть и к майдану, и к «Западу», и к украинству. И тянутся к тому, что самим же майданом заявлено как антитеза его безумию.

Для реализации такого сценария необходимы две составляющие. Половину работы делает сам майдан: он триумфально дискредитирует идею о возможности нормальной жизни русского юго-запада вне России. Вторая часть состоит в том, чтобы напоминать: Россия ждет возвращения нормального контакта и готова к нему. К контакту с теми силами и сегментами Украины, которые первыми выйдут из своего замкнутого круга.