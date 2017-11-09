В самом начале 90-х, которые кое-кто не стесняется называть «святыми», на наши, уже не советские, экраны, наряду с умильными диснеевскими сериалами про утят и пушистых грызунов вдруг вынесло очень странный мультик. Под бодрую песенку «Вампиреныш — он ваш друг!» можно было наблюдать за жизнью (точнее не-жизнью) лысого, зубастого и красноглазого мальчишки в родной для него среде обитания — в зловещем замке с дверными ручками в виде костей и черепов, населенном монстрами и садистами. Помнится, тогда подумалось, что если уж нашими лучшими друзьями вдруг оказались упыри и упыреныши, то дело, и впрямь, труба.

Цитата из м/ф «Маленький вампир». Реж. Рихард Клаус, Карстен Килерих. 2017. Нидерланды — Германия — Дания — Великобритания Полёт под луной

Я вспомнила об этом, когда узнала, что мультфильм «Маленький вампир», вышедший на экраны 9 ноября, является по сути анимационным ремейком одноименного игрового фильма, который шел в 2002 году в нашем прокате как раз под названием «Вампиреныш». Впрочем, по духу этот новый мультик ближе как раз к тому, из 90-х. Ибо в игровом фильме его восьмилетний герой-человек хоть и считал сперва по малолетству, что быть вампиром — это круто, сами вампиры так отнюдь не считали и страстно мечтали стать обычными смертными людьми — все приключения в фильме совершались именно ради этой цели.

Цитата из м/ф «Маленький вампир». Реж. Рихард Клаус, Карстен Килерих. 2017. Нидерланды — Германия — Дания — Великобритания Дружба

Не то что в очередном экраном воплощении серии книг немецко-американской писательницы Анжелы Соммер-Боденбург. Подружиться с вампиром — самое лучшее в представлении международного коллектива авторов, что могло случиться с 13-летним Тони, которому создатели фильма сильно прибавили годов — но не ума. По своему развитию главный герой выглядит не старше восьмилетки, да и его родители явно убеждены, что их сыну-подростку вполне по возрасту играть в высадку на Луну при помощи шкафа и пищевой фольги. Родители — что у Тони, что у его нового друга вампиреныша Рудольфа — тоже отнюдь не блещут интеллектом и представляют собой ходячую мебель, одни в современном икеевском стиле, другие — в готическом. И те, и другие совершенно не способны хоть как-то контролировать ситуацию, так что всем в итоге рулят задружившиеся детишки. В старом игровом фильме у отца Тони была вполне вменяемая профессия и теплые чувства к сыну, а вампир Фредерик грудью вставал на защиту клана. В мультфильме практически все взрослые выглядят либо безнадежными психами, либо идиотами — родители Тони, чуть ли не пускающие слюни под вампирским наваждением, так смотрятся и вовсе тошнотворно.

Главным злодеем в мультике является охотник на вампиров Рукери. Почему он ополчился именно на этот вид нежити и хочет его истребить, совершенно непонятно — то ли ради спорта, то ли от скуки, то ли просто с больной головы. Преследует он несчастных и ни в чем не повинных кровососов (старший брат Рудольфа Грегори пикировал на пенсионера с собачкой, вероятно, для того, чтобы вежливо поздороваться) с упорством маньяка. Помогает ему еще один придурок, суперизобретатель, которого Рукери извлек из психушки. Вдвоем они гоняются за вампирами с целым арсеналом, включая самолет, вертолет, навороченный джип, реактивный ранец и супербомбу. Ведут они себя при этом, как два клоуна на арене, а все шутки, как правило совершенно не смешные, крутятся вокруг того, как что-то из этих гаджетов ломается, взрывается, падает, бьет незадачливых Ван Хельсингов током. Этакий очередной перепев «Один дома», только даже улыбнуться хочется крайне редко. Логики и смысла в сюжете нет никаких — Рукери гоняется за вампирами, вампиры тупо спасают свою шкуру, Тони им в этом радостно помогает. В финале клан Фредерика и Фриды обретает новый дом, захватив (по наводке Тони) замок-гостиницу. Что сталось при этом с четой хозяев, нам милосердно не показывают. Впрочем, они были толстые, глупые, противные и кормили гостей вредными для здоровья колбасками, так что их в любом случае не жалко.

Какую мораль вынесет из мультика «с дружеским укусом» посмотревший его ребенок от шести лет? Прежде всего — в любой непонятной ситуации широко улыбайся и протягивай руку дружбы. Смело отправляйся с новым другом гулять ночью по крыше и выше, даже если новый приятель гораздо зубастее Карлсона, не слушай старших (они ничего понять не способны) и никогда не интересуйся, почему это друг вынужден бежать и прятаться: наверняка тот, кто за ним гонится — злодей и маньяк, а потому нужно всегда становиться на сторону преследуемого. А монстров и прочих опасных созданий просто не существует, при ближайшем рассмотрении любой монстр обязательно окажется милашкой, поможет классно развлечься и научит летать — на клыкастой буренке и просто так. «Мы все тут лета-а-а-ем…» — впрочем, это уже из другой, не столь блаженно-бессмысленной сказки.

Цитата из м/ф «Маленький вампир». Реж. Рихард Клаус, Карстен Килерих. 2017. Нидерланды — Германия — Дания — Великобритания Верхом на корове

В течение последних двух-трех десятилетий экранные вампиры и прочие монстры упорно не оставляют попыток подружиться с юным поколением самых разных возрастов. И если про старшеклассниц, млеющих от прекрасных и благородных кровососов с кожей, инкрустированной кристаллами Сваровски, можно сказать, что это не страшно и пройдет вместе с гормональной бурей (да, в общем-то, уже и прошло), то детей помладше, вообще-то, жалко. Они в том возрасте, когда самое время учиться понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Это понимание закладывается не в последнюю очередь сказками — в книжках и на экране. Сказками, где есть добро и зло, воплощенное во вполне конкретных персонажах. Вампир (как и Кощей Бессмертный из русских сказок) — это всегда было определенно плохо, вампир был злом. Это двуногий хищник, который забирает чужую жизнь, для которого люди — еда. Воплощение насилия, тирании, холодного презрения ко всему человеческому. Для того, чтобы вампир, да и любой человекоядный монстр перестал быть олицетворением зла, в сознании кинематографистов должны были сдвинуться главнейшие моральные основания, так, чтобы злом вдруг оказалась способность различать добро и зло и занимать активную позицию по отношению к последнему. Чтобы борьба со злом стала считаться уделом фанатиков, маньяков и садистов. Мультфильм «Маленький вампир» — яркий пример такого пугающего сдвига. Как шутливо указано в титрах мультфильма, «во время съемок ни одна корова не пострадала». Бог с ними, с нарисованными коровами, тут дело куда серьезнее…