Тюрьма, детдом, «черные коллекторы», алкоголь, наркотики, семейные неурядицы — это далеко не полный список причин, по которым обычный человек может оказаться на улице, без крыши над головой. Куда идти такому «счастливчику»?

Бездомный

Единственный приют для бездомных, основанный силами местных добровольцев, находится на окраине Костромы, на территории бывшего завода. Ночлежка состоит из здания котельной, 2 пунктов питания, бани, часовни, старого троллейбуса и 6 вагонов — бытовок. В «городке» живет 30 человек, которым больше некуда идти.

Места для всех нуждающихся не хватает, поэтому этой весной руководитель приюта Александр Пушкарев объявил сбор средств на строительство дома в котором могли бы поселиться 70 бездомных. В интервью ИА REGNUM Александр рассказал, зачем социальная гостиница нужна городу.

Во-первых, появятся дополнительные места для бездомных людей. В социальной гостинице будет специальное помещение, где человек с улицы сможет просто переночевать, будут помещения для медицинских работников, зал для проф. ориентации, для психологической работы зависимыми людьми, молельная комната. Как социально ориентированная некоммерческая организация, мы сможем войти в реестр организаций-исполнителей общественно полезных услуг и получать государственное финансирование на постоянной основе.

У нас участок 700 кв. м, на нем поместится здание в 2,5 этажа. Мы посчитали — там найдется место максимум на 70 человек. Нынешняя ночлежка тоже никуда не денется. На ее месте мы сделаем хоз. двор, может быть, здесь будут отдельно жить семейные пары. В общем, придумаем.

Раньше за год через ночлежку проходило 350 человек. В этом году, начиная с октября по май около 500 человек обратилось. Бездомных становится больше, к сожалению. Даже позапрошлой зимой такого не было, мы справлялись, кого то пристраивали в деревню по возможности. А в этом году не смогли.

У нас есть фермерские хозяйства, частично туда направляем. Если туда не удастся — я уже не знаю, куда человек пойдет. Мы же тоже не можем напихать их, как сельдей в бочке. Сами понимаете — контингент. Могут просто поубивать друг друга. У нас в области вообще нет государственных учреждений, где может переночевать бездомный. Конечно, есть законы. Я читал постановление губернатора, там написано, что в стационарных учреждениях вообще запрещено принимать лиц неопределенного места жительства, в полустационарных — не более 2 месяцев, исходя из 12 часов в день. Ну, а если человек инвалид, пенсии еще нет — куда ему идти? Невозможно устроиться. А по государственным условиям ему ничего не положено.

Бездомный

Там не было как таковой ночлежки, мы просто кормили бездомных. Перед выборами какой-то народный контроль, активисты совершенно не вникая в проблему поставили задачу — убрать все это. Они аргументировали это так — «улица Чайковского — центр города, не надо чтобы туристы видели бездомных». Это было где то в 2009, 2010 году. И вот — с зимы 2010 года мы здесь. Специально выбирали место чтобы никого не касаться. Но, слава Богу, пока нареканий не было.

А в то время нас на порог не пускали. Помню, мне сказали: «кто только этими бомжами не занимается. Начиная Остапом Бендером и заканчивая Епархией». А когда через пару лет уже стали видеть, что мы что-то делаем — стали узнавать. Так же я хочу поступить и с приютом — надо сначала заложить фундамент, чтобы люди стали помогать. Вообще изначально никто не верил, что у нас что-то получится без денег. Пока не оформили аренду на землю под эту ночлежку, ее пришлось взять самозахватом. Ну, а что лучше — нарушить правила или чтобы люди просто подыхали?

Зимой часто звонят: «заберите бездомного из подъезда». Я говорю — ну накормите, дайте ему старую фуфайку. Иногда спрашивают — а вы зачем тогда нужны, вы обязаны, забирайте его. Есть такие, которые просто ненавидят бездомных. От этого страшно. Но это редко конечно, многие относятся с пониманием. В людях живет милосердие. Большинство помогают, хотя бы даже просто сочувствуют.

По-разному, бывает уныние. В основном это у тех, кто не побыл на улице. Вы представьте: он всю жизнь жил дома в тепле, а теперь отовсюду выгоняют, деньги закончились. Это очень большое потрясение.

Есть такие, которым все равно. Это касается детдомовцев, бывших заключенных. У нас был пример — помогали детдомовцу, хотели пристроить в деревню на работу, отвезли его. Не успели вернуться в город, нам позвонили и сказали — он ушел. Кто не успел пожить на улице, с ними легче. Они пытаются что-то сделать. Есть алкогольное слабоумие — даже если человек не был алкоголиком, ему приходится пить, чтобы согреться или уснуть. В психиатрическую лечебницу их не пристроить-показаний нет, они не буйные. На работу их не возьмут. Кому они нужны?

Если пойти, то к нам. Конечно, в Москве, Питере больше возможностей, но там и больше бездомных. Если в городе нет подобного заведения, если есть прописка и сохраненные документы, самое главное — найти работу с проживанием. В деревне, в селе, есть варианты, где дадут и кров, пищу и зарплату. Если нет здоровья — пытаться пристроиться в социальное заведение.

На любой. Все зависит от человека. Очень во многом помогает вера в Бога. Чем дольше человек на улице — тем сложнее. Он дичает, смещаются нравственные нормы. Но есть исключения. Если профессионально реабилитировать человека — все возможно.

Часто без квартир остаются детдомовцы, бывшие заключенные. Пока они сидели — потеряли семью, прописку. Много обманутых черными риелторами. Алкоголь — само собой. Основная причина. Еще наркотики. Бездомность — проблема нравственная. Почти у всех кто у нас живет, есть родственники. Раньше, например — в послевоенные годы возвращались фронтовики, многие беспробудно пили и никто их не выгонял. А сейчас легче всего выписать.

Стать бездомным можно в любом возрасте. Молодым легче устроиться на работу, старшему поколению сложнее выкарабкаться.

Если человек снял квартиру, устроился на работу — я считаю все, он вернулся. Тех, кто получает собственное жилье — единицы. Кого-то устроили в интернат, кто-то обрел семью. Многие уезжают на заработки.

По-разному. У нас жил человек, теперь работает на овощебазе. Спрашивал — может вам овощей привезти? Встретил другого — поговорили, рассказал что теперь работает в торговом центре, снимает квартиру. Тоже хорошо. Недавно видел одного на рынке — он отвернулся. Я считаю, тут не стоит ждать какой-то благодарности.

В первую очередь человечность. Ему налили стакан чаю, он помылся в бане, одел новую одежду, и уже начинает по-другому себя чувствовать. Он понимает — дальше можно жить. А как иначе?

Ночлежка в Санкт-Петербурге. 1913

Я сейчас не подаю, потому что наш центр помощи не раз пытались обмануть. Звонят по телефону: «срочно помогите, переведите деньги на карту». Начинаю спрашивать — что случилось? Доходишь до конкретики — бросают трубку. Или фальшивые благотворительные фонды — нанимают волонтеров, и собирают средства. По лицу сразу видно — кто из нищих пьет, кто не пьет. Лучше всего помогать продуктами, не материально.

Сложно устроить человека без прописки. Все работодатели, если узнают что человек бездомный, сразу начинают подозревать его в воровстве, неблагонадежности, и т. п. И их тоже можно понять. Но все кто хотят работать, в конечном счете находят себе место. Есть работа с пропиской, в основном в деревне. Уже 2 хозяйства просят у меня пастухов, но если человек городской — он не сможет жить в селе, многие отказываются от этого варианта.

Я думаю, что стоит взять за основу законодательство европейских стран. Например, в Германии, если человека увольняют, ему какое-то время платят 60% от зарплаты. Касаемо Европы — там почти нет бездомных среди местных жителей. У нас 95% бездомных — русские. Европейское законодательство более гуманно по отношению к ним. Если делать — то делать по-человечески.

Справка ИА REGNUM : точное число бездомных людей в России неизвестно. По приблизительным оценкам их количество колеблется от одного до четырех миллионов человек.

Сайт Костромской ночлежки: http://nochlezhka.voskreseniye.ru