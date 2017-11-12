Прошедший в ноябре опрос об отношении к социализму среди американцев показал неожиданные результаты, обеспокоившие заказчика. Выяснилось, что доля молодых граждан США (15−35 лет), которые предпочли бы жить не при капитализме, а при социализме, превысила долю тех, кто предпочитает капитализм. Капитализм поддержали 42% опрошенных против 44%, выступивших за социализм. Интересно, что из оставшихся 7% проголосовали за более радикальные формы общественного устройства, смешав в одну категорию такие антиподы, как фашизм и коммунизм. Старшее поколение выбрало капитализм в 59% случаев и социализм — в 34%. При этом из всех ответивших две трети не смогли дать социализму правильное определение, и еще почти треть перепутали фашизм с коммунизмом.

Константин Юон. Новая планета. 1921

Опрос проводил YouGov по заказу Фонда памяти жертв коммунизма, чей исполнительный директор Марион Смит заявила о тревожности полученных результатов, которые, по ее мнению, «подчеркивают историческую неграмотность» американцев и говорят о провале образовательной системы.

Фонд основан в начале 1994 года Збигневом Бжезинским, Ли Эдвардсом и Львом Добрянским в ознаменование победы «свободного мира» над коммунизмом. С того времени Фонд, судя по информации на его сайте, занимается сбором материалов, сыгравших, по мысли этой организации, решающую роль в разрушении советской идеологии и крахе СССР. Форма подачи материала предполагает, что сам факт обрушения мировой социалистической системы «однозначно свидетельствует» о несомненной правдивости всех обвинений, выдвигаемых против нее. Откуда же взялся столь обескураживший авторов опроса результат и как он соотносится с самим методом, выбранным для противостояния коммунизму?

Исаак Бродский. Ленин и манифестация. 1919

Ответ на эти вопросы нетрудно найти, присмотревшись к материалам проводившегося исследования и сайту организации.

Первое, что бросается в глаза, — это то значение, которое для всех опрошенных приобретает разрыв между богатством и бедностью. Этот разрыв выделяют как серьезную проблему 8 из 10 опрошенных, хотя у них есть возможность выбрать из трех вариантов, включающих также разрыв между полами или расами. С учетом, что последние две темы были объектом неустанной западной пропаганды на протяжении десятилетий, подавляющее акцентирование именно социального неравенства как серьезной проблемы оказывается действительно неожиданным. И это при том, что авторы опроса при анализе результатов прилагают максимальные усилия к тому, чтобы выставить своих респондентов, особенно выбравших названные «неправильными» варианты, глупыми недоучками.

Респонденты по объективным законам должны являться плодом образовательной и пропагандистской системы, в этом Марион Смит совершенно права: система действительно недоработала. Но в связи с развитием сетевых коммуникаций любой желающий докопаться до правды сможет это сделать, и тогда дутые аргументы Фонда предстанут перед ним со всей неприглядностью. Чего стоит одно только записывание Фондом жертв антикоммунистических «красных кхмеров» в жертвы коммунизма. У столкнувшегося лоб в лоб с пропагандистской ложью такое стремление к истине обязательно возникнет, тем более, что на упомянутом моменте передергивания и подтасовки не заканчиваются.

Александр Дейнека. Левый марш. 1941

Хорошим примером «добросовестности» проводивших исследование стал вопрос №12, где респондентов спросили об общем впечатлении о ряде политических фигур. В этот ряд включены Иосиф Сталин, Владимир Ленин, Че Гевара, Мао Цзэдун, Карл Маркс и… Владимир Путин. При разборе ответов все перечисленные названы «коммунистическими лидерами». Интересно, что Си Цзиньпин как председатель Коммунистической партии Китая к коммунистическим лидерам в опросе не отнесен, а Путин, по факту не имеющий к коммунизму никакого отношения, причисляется к ним на голубом глазу. Понятно, что в исполнении заказчиков исследования это не недостаток образования, а намеренная подтасовка. Но тогда нечего предъявлять претензии к опрашиваемым.

Для россиян особенно важно не это, а то, что на голову Путина, таким образом, падают все обвинения в декларируемых этим Фондом 100 миллионах жертвах коммунизма. Это не натяжка. На сайте Фонда отдельно оговаривается, что коммунизм не мертв, и что на 100 млн жертвах дело не закончилось, от него еще продолжают страдать люди по всему миру, нуждающиеся в освобождении. Логическая цепочка очевидна: раз Путин — коммунистический лидер, а от коммунизма продолжают мучиться люди, значит, россиян надо спасать.

Что еще означают результаты данного опроса, и почему новость на сайте, посвященная ему, содержит горькую фразу:

«Коммунизм не вернулся: он никогда и не уходил. Мы просто о нем забыли. И так как он поднимает свою ужасную голову вновь, открыто и бесстыдно, мы выглядим менее готовыми принять вызов в этом веке, чем мы сделали в прошлый раз».

Стоит согласиться с этим выводом.

Во-первых, коммунизм действительно не уходил.

Во-вторых, в прошлый раз антикоммунистам действительно сильно помогло предательство партийной верхушкой СССР своего собственного государства, использование отлаженной пропагандистской машины для распространения лжи и фальшивок о коммунизме, очернение вчерашних героев. Вряд ли такое повторится второй раз, потому что столь удобная централизация мнений, явившаяся мощным подспорьем для борцов с Красным проектом, ныне отсутствует.

Не поможет антисоветчикам и централизация пропаганды, достигнутая западными СМИ. Данные о содержании исторических событий открыты, и каждый желающий может проверить ту или иную информацию. В этом свете тот массив утверждений, на который опирается Фонд памяти жертв коммунизма, оказывается не более чем пережитком пропаганды прошлого века, способным выживать только в условиях закрытости и официального искажения данных: при нынешней открытости информации, достигнутой за счет интернета, официальное искажение данных только усиливает негативный эффект, вызывающий отторжение. Чем наглее официальная ложь, тем мощнее желание докопаться до правды.

Дарья Антонова ИА REGNUM 7 ноября 2017

Судя по результатам опроса, американцы старшего и среднего возраста относятся к официальной пропаганде достаточно конформистски, удовлетворяясь тем меню, которое мало поменялось со времен холодной войны. Впрочем, и среди них треть не довольна безудержным прославлением капитализма. А среднее и младшее поколение это меню уже не устраивает, и дело вовсе не в молодежном протесте как таковом, а в наличии чувства собственного достоинства, которое, будучи подкреплено сомнением в официозе, стремится к знанию. В свою очередь, знание объективных реалий вызывает желание выскочить из-под катка грубо сляпанной пропаганды, которую так некстати увековечил Фонд памяти жертв коммунизма. Конечно, при таких условиях им будет сложнее бороться с коммунизмом, «вновь поднимающим свою ужасную голову». Ведь теперь неленивый оппонент вполне может предъявить им ту массу лжи, которая накопилась в их аргументах за время холодной войны. И за использование тех же приемов, задуривающих голову согражданам, в веке нынешнем.

Отдельно можно сказать о роли Владимира Путина, обнаруженной пресловутым Фондом, в истории мирового коммунистического движения. Не помогли уважаемому президенту Российской Федерации ни Стена памяти жертв советской власти, ни игнорирование столетия Великого Октября: для западных партнеров он всё равно остается простым великим деятелем мирового коммунизма, поставленным в один ряд с Карлом Марксом. И с этим еще предстоит жить всему населению России.