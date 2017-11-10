Смерть человека, какой бы ожидаемой она ни была, это всегда утрата. Особенно тяжело сдерживать эмоции по поводу кончины известного и любимого многими артиста Михаила Задорнова. Особенно если при жизни он лично оставил о себе неизгладимое впечатление, подарив нам, простым алтайским журналистам, почти два часа интереснейшей беседы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Михаил Задорнов. Барнаул. 2006 год

Поскольку разговор велся практически один на один, то и интервью, записанное в Барнауле, получилось не совсем обычным. Михаилу Николаевичу было что рассказать об Алтае, хотя, по его же собственному признанию, тогда он приехал сюда впервые в жизни. Также он признавался, что сам он человек совершенно не западный, и ему не нравится, что «Россия до сих пор не может найти свой путь, и поэтому всё время «ложится» под Запад».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Михаил Задорнов. Барнаул. 2006 год

"Во всяком случае, Москва уже подлегла под Запад. Мне это чуждо, и город этот стал мне чужд», — отмечал сатирик.

Но еще большим откровением стало отношение Михаила Задорнова к Алтаю.

«Один раз очень серьезно собирался сюда приехать, но — как в таких случаях говорят жители Алтая — «Алтай или не пускает, или потом не отпускает». И у меня не сложилось в первый раз. Я попал на Алтай только в начале июня 2006 года, — видимо, так было определено свыше — мне нужно было еще подготовиться поточнее», — признавался сатирик.

О сути этой подготовки, проведенной в преддверии поездки, он пояснил тогда, что ему интересно было разобраться, какие народы живут на Алтае.

«Кого называют алтайцами, и кто такие старообрядцы, — откуда они появились? Как вообще первые народы появились на Алтае? Кто такая Скифская принцесса и почему ее так называют? Вообще, откуда скифы появились на Алтае — есть ведь разные точки зрения. Кроме того, Алтай — очень чистый край и в духовном смысле, и экологически он чист. Мне хотелось посмотреть на людей, которые, в отличие от европейской части России, сохранили больше задушевности», — отмечал Михаил Задорнов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Михаил Задорнов. Барнаул. 2006 год

Увиденное, судя по всему, его весьма впечатлило. Во всяком случае, именно тогда, после краткого отдыха, он и озвучил намерение на Алтае поселиться.

«Я на Алтае нашел участок, который приобрёл в собственность, а впоследствии намерен здесь жить! Я всё равно не скажу вам — именно где. Но это — не «тусовочное место» и не дачные поселки новосибирцев, абсолютно! Не там, где «крутые» живут и где богачество, но там сохранилась природа и отношение к ней. Причем отношение такое, о котором даже не подозревают в европейской части России», — заявлял Михаил Задорнов.

По другим фрагментам разговора можно было предположить, что жить он собирался неподалеку от старообрядцев, с которыми ему тоже удалось пообщаться.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Михаил Задорнов. Барнаул. 2006 год

«Я совершенно не приемлю демократию в России! Потому, что мы выбираем каждый раз тех, кто лучше построил рекламную кампанию. А строит ее лучше тот, у кого больше денег, а большими деньгами располагает тот, кто их наворовал. Потому что заработать много денег не воровским путем — невозможно. И это знают все. Мне очень запомнились слова женщины в староверческом поселении, которая, посмотрев на выступление одного сибирского депутата, изрекла: «Врет — аж из души прет!». И про то, что я вам сказал, она очень хорошо выразилась: «С трудов праведных не построить палат каменных!». Мне это очень близко. Староверы сохраняют то отношение к жизни, которое дано изначально Богом — природное», — делился наблюдением Михаил Николаевич.

Отдыхая в Республике Алтай, он несколько дней провел на Телецком озере и, по его словам, всё это время радовался: прогулке на катере, вечернему костру с народными песнями.

«Духовность людей, живущих на Алтае, обнадеживает. Там такой народный коллектив есть семейный. Это восторг просто! Мы прослезились! Ни одна попсовая песня не заставит меня этого сделать! Хотя, признаться, когда мне было 30—40 лет, — никогда и не думал, что народные песни могут меня так тронуть. Совершенно поменялось мировоззрение!» — делился впечатлениями Михаил Задорнов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Михаил Задорнов. Барнаул. 2006 год

Кстати, тогда и наше мировоззрение ему удалось поменять в чём-то.

«Алтай — замечательный край. И когда мне сказали, что экономика Алтая самая последняя, я сказал: это ваше счастье! Экономика и счастье — понятия совершенно разные. Счастье — это понятие внутреннее. Экономика — это понятие воровское. Чем лучше экономика, тем больше воров. Поэтому — пока на Алтае экономика не очень хорошая, край заселен очень душевными людьми», — такое мнение высказывал Михаил Задорнов.

Или вот: Михаил Задорнов удивил связью между путем, выбранным под конец жизни сатириком Михаилом Евдокимовым, ставшим губернатором, и путем государства российского:

«С Михаилом Евдокимовым не дружили. Но это был очень добрый человек. И уровень таланта был таков, что ему даже думать нельзя было о политике! Ошибка ужасная! Он был единственный! А губернаторов же — полно! Большинство из них вполне заменяемы, а Евдокимова заменить нельзя. Вот такая ошибка. Вот что значит — выбрать неправильный ориентир, неправильный маячок, кстати! Так же может быть с Россией. Одаренная, талантливая, обладающая великим языком. В мире нет больше таких языков, с таким количеством суффиксов, которые не переводимы ни на один язык мира. Но если маячком для российского развития станет Запад — случится то же самое, что с Евдокимовым. Практически — суицид», — высказывался Михаил Задорнов.

Читайте также: В Барнауле так и не нашли возможности увековечить имя Михаила Евдокимова

Несмотря на то, что разговор с сатириком тогда получился у нас прямо-таки невеселым, чувствовалось, что он действительно был впечатлен Алтаем и много чего нашел лично для себя такого, в чем он, может быть, ранее сомневался.

«Мне хочется третью часть своей жизни прожить не так, как это было раньше. Хотя я никогда одинаково не жил. Всегда по-разному. Работал инженером, журналистом, — завотделом юмора в «Юности», режиссером в театре КГБ, и в народном театре долгое время работал режиссером. Постоянно находиться на Алтае мне не удастся — время от времени придется возвращаться в европейскую часть. Но возрождение духовности идет из Азии. Это «Азъ» и «Я», — отмечал Михаил Задорнов.

А мы с фотокорреспондентом Сергеем Белоконом тогда были очень горды всем услышанным и заключительными словами юмориста о том, что ему хочется набраться сил на Алтае, «чтобы с иронией, чтобы не всерьез — рассказать об этих важных понятиях».

Когда стало известно о его серьезной болезни, представлялось, что Михаил Николаевич приезжал сюда вновь, чтобы найти свое «Беловодье». И скорее всего, он его обрёл. А вместе с ним и то, к чему так стремился при жизни.

А кругом лежат снега на все четыре стороны

Легко по снегу босиком, если души чисты

А мы пропали бы совсем, когда б не волки да вороны

Они спросили: «Вы куда? Небось до теплой звезды…»

(Борис Гребенщиков)

Светлая Вам память, Михаил Николаевич…