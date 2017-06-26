Жители девятиэтажного дома в Великом Новгороде — дома №29 на набережной Александра Невского — отчаялись ждать помощи от властей всех уровней: вот уже восемь месяцев они живут без единственного в доме лифта и уже не надеются дождаться его замены, так как даже письма к президенту Владимиру Путину не помогают решить проблему.

Иван Шилов ИА REGNUM Западня бюрократии

50-летний раритет

Дом №29 на набережной Александра Невского — одна из первых «высоток» Великого Новгорода. Девятиэтажка была построена в 1968 году, лифт в ней — один из первых в городе: кабина размещена в обтянутой сеткой шахте, таких в Новгороде больше нет. Почти 50 лет лифт проработал без ремонта и модернизации, но к 2015 году стало понятно, что свой срок он выработал. Это подтвердил и Новгородский районный суд: своим решением от 1 ноября 2016 года он обязал муниципальные власти — МБУ Великого Новгорода «Городское хозяйство» и администрацию Великого Новгорода — выполнить капитальный ремонт лифта, то есть его заменить. Муниципалитет попытался оспорить решение суда, но оно устояло и в коллегии по гражданским делам Новгородского областного суда. Ровно восемь месяцев назад — 9 марта 2017 года — по предписанию комитета жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области лифт сняли с эксплуатации.

Остановили, ничего не предложив взамен. С тех пор пенсионеры, инвалиды, а также семьи с маленькими детьми — таких жильцов в доме большинство — остаются заложниками остановленной лифтовой кабины.

Minsvyaz.ru МЧС России

МЧС вместо лифта

«Пенсионерки с больными ногами, с заболеваниями сердца, женщины с колясками не могут подниматься на верхние этажи без ущерба своему здоровью. Не всегда поднимаются врачи к больным детям и старикам. Люди просто в отчаянии и находятся на грани срыва», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель ТСЖ дома №29 Альбина Птушкина.

По её словам, в апреле 2017 года, не дождавшись замены лифта, в доме умерла больная пенсионерка: онкобольная жила на девятом этаже и не могла без посторонней помощи подниматься домой после сеансов химиотерапии.

«Для подъёма и спуска женщине вызывали МЧС. И это не единственный раз, когда приходится вызывать МЧС — скорая помощь не может эвакуировать больных с верхний этажей: с носилками не развернуться, да и фельдшеры — в основном женщины, им не справиться», — рассказала Альбина Птушкина.

Руководство ТСЖ давно бьёт во все колокола: прежде чем обращаться в СМИ, жильцы писали и городским властям, и новому губернатору Новгородской области Андрею Никитину, и на интернет-сайт «Вечевой колокол» (созданный для оперативного решения проблем) и даже президенту России Владимиру Путину, но все эти письма чиновники «спускают вниз», в комитет государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области. Ответ жильцы злополучного дома уже знают наизусть: ждите своей очереди. Они бы и готовы были ждать, если бы лифт работал. Но он не работает.

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Ждите очереди

А в очереди — то есть в реестре судебных решений, которые обязана исполнить мэрия — дом №29 находится под номером 180 из 188. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель комитета по управлению ЖКХ и охране окружающей среды администрации Великого Новгорода Игорь Прохоров.

В комитете подготовлена смета на выполнение проектных работ по капитальному ремонту лифта дома — на сумму 203 002 рубля. Но только «решения суда об обязании выполнить капитальный ремонт многоквартирных домов исполняются в хронологическом порядке исходя из даты вступления решения в законную силу», а «решение о выделении средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов принимается думой Великого Новгорода при утверждении бюджета на очередной финансовый год».

Другими словами — чтобы дождаться замены лифта в их доме, жильцам предложено ждать исполнения мэрией предыдущих 179 судебных решений. Тут и вопрос с бюджетом уже не так важен, 180-го места в очереди можно ждать и два года, и пять.

«Комитетом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды администрации Великого Новгорода в проект бюджета Великого Новгорода на 2018 год заявлена потребность в бюджетных ассигнованиях на проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, имеющих вступившее в законную силу судебное решение, в том числе по многоквартирному дому № 29 по наб. Александра Невского. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, будет сформирован после утверждения бюджета на 2018 год», — также говорится в ответе чиновника.

Игорь Прохоров дополнительно сообщил, что в городе утверждена подпрограмма по капитальному ремонту и (или) замене лифтов в многоквартирных домах Великого Новгорода, решение о её финансировании тоже принимается городской думой.

«Таким образом, собственники помещений многоквартирного дома на общем собрании смогут принять решение об участии в вышеуказанной подпрограмме. Сроки приема заявок на участие в подпрограмме будут сообщены дополнительно», — сообщил председатель комитета по управлению ЖКХ и охране окружающей среды.

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О программе капремонта и замене лифтов в доме №29 по набережной Александра Невского знают — такие ответы они уже получали от чиновников. Знают и то, что программа существует с 2013 года, но на её выполнение у муниципалитета нет денег.

К журналистам жильцы дома обратились, устав от переписки с чиновниками.

«Неужели, чтобы заменить лифт в таком старом доме, нужно обращаться за пределы страны, например, в Европейский суд по правам человека? Неужели ни город, ни область и даже страна не в состоянии в такой тяжёлой и единичной ситуации поменять один-единственный 50-летний лифт?» — недоумевают жильцы дома.

Вид из дома №29 на набережной Александра Невского — прекрасный: на Волхов, Кремль с Софийским собором. Особенно с верхних этажей. Не хочется думать, что людей просто выживают, вынуждая продать квартиры в неудобной для них высотке.