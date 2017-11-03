Фильм «Последний богатырь» — второй полнометражный проект «Диснея», произведенный в России с местными актерами и съемочной группой — ставит кассовые рекорды сезона. Лента уже собрала миллиард рублей и уже точно станет самым успешным отечественным фильмом года. Фильму вполне по силам показать лучший результат в новой российской истории, обойдя по сборам «Сталинград» Бондарчука. Одна из причин такого успеха — широкая целевая аудитория картины, вобравшая в себя не только детей, но и их родителей. Но ради результата создатели «Последнего богатыря» обращались к далеко не самым лучшим сторонам человеческой природы зрителя. На поверку успех фильма оказывается тесно связан с сексизмом, процветающим в благодатных условиях нашей законсервированной реальности.

Иван Шилов ИА REGNUM Последний богатырь

Новый фильм «Диснея» — это русская сказка на новый лад, с привлекательной нечистью и темной стороной якобы доброй власти. Но есть в «Последнем богатыре» персонаж Водяной, который ничего не сделает, пока ему не преподнесут очередную красотку из людей. Когда-то глава морских глубин, а теперь управляющий болота похотлив и падок на женские пышные формы. Для него истинный идеал красавицы сочетает в себе не только исключительную внешность, но и немоту. В общем, колоритный типаж сексиста, ярко характеризующий подход авторов к теме взаимоотношения полов. При этом в фильме Водяной имеет успех у женской половины, которой он по душе: «Какого мужика потеряли!». Чувствуется, что сценарий писал мужчина, точнее, даже пять (ранее все сообща работали над комедиями «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва»).

Цитата х/ф «Последний богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, 2017 Лягушка-царевна

В целом «Последний богатырь» пропитан сексуальной объективацией женских персонажей, периодически обыгрываемой в юмористическом ключе, отчего нормальному человеку становится при просмотре лишь грустно. В одном из эпизодов Баба-Яга говорит стражнику при досмотре: «Щупай меня, щупай! Давно меня не щупали…». В другой сцене главный герой, приглядевшись к некому Чуду-Юду, восклицает: «Да это же женщина!», после чего берет над страшилищем контроль при помощи музыки Стаса Михайлова. Если бы это была пошлая российская комедия, где прекрасный пол давно уже за людей не держат, то взятки гладки — такова, увы, уже наша желто-гламурная кинодействительность. Но в случае с «Последним богатырем» есть существенное от альфа-самцовского отечественного кинопрома — здесь производство курировала компания «Уолт Дисней». По словам создателей фильма с нашей стороны, они консультировались с западными коллегами насчет развития персонажей. Поэтому заокеанские партнеры не могли не знать про похотливость Водяного и сексуальную покорность Бабы-Яги, что накладывает на них дополнительную ответственность за произошедшее. Особенно на фоне скандалов, которые сотрясают Голливуд в настоящее время. Потому что на Западе с гендерным неравенством шутки плохи, тем более в детском кино. Там могут обвинить авторов в том, что они допускают намеки на секс внутри рабочего коллектива, и это в сюжете никак не осуждается («Парк Юрского периода»).

Цитата х/ф «Последний богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, 2017 Чудо-Юдо

История с домогательствами кинопродюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси заставила американцев заговорить о проблемах киноотрасли. Широкое обсуждение этих проблем, вне сомнения, способствует оздоровлению общества, на фоне того, что антигерои скандалов теряют репутацию и лишаются работы. Но если дядя Сэм — за, то наши, как Баба-Яга, — против! Инициатива публичных откровений о преступлениях прошлого, связанных с сексуальным домогательством в творческих кругах, не нашла поддержки в России. Был, конечно, рассказ Мцитуридзе про заигрывания Вайнштейна, но это заграничная история. За последний месяц был лишь пост в фейсбуке актрисы Карины Ивановой, которая назвала имя известного режиссера, но без подробностей. Зато есть комментарии от творческих деятелей, что, мол, на то и мужская натура, чтобы приставать, да это и не преступление вовсе, но человеческая природа… Высмеял заморские скандалы даже либеральный «Дождь», когда телеведущая Когершын Сагиева обвинила коллегу Павла Лобкова в «ментальном» изнасиловании. Апогеем российского цинизма по отношению к волне голливудских разоблачений стала акция у американского посольства. Обнаженные активистки во главе с Сашей Травкой выступили в поддержку Харви Вайнштейна, заявив, что «Секс — это классно!», и позвали продюсера в Россию, чтобы лично сделать ему массаж. Ранее эти девушки выступали за выдвижение кандидатуры своего секс-гуру на пост президента страны и устраивали секс-охоту на Навального.

Цитата х/ф «Последний богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, 2017 Последний богатырь

Наш кинопром, к сожалению, является зеркалом окружающей действительности в самых гнусных ее проявлениях. Наружная реклама в кинотеатрах отечественного слэшера «Мертвым повезло» использовала прорезь, куда каждый мог всунуть голову и сфотографироваться на фоне обнимающих женскую фигуру Харви Вайнштейна и Кевина Спейси. На днях будущий фильм про фигуристку Тони Хардинг, по-английски называющийся «I, Tonya», у нас решили локализовать как «Ледяная стерва». В сложившихся обстоятельствах «Дисней» мог бы повести себя иначе, не опускаясь до общего беспросветного уровня сексизма в матушке-России. Почему-то на родине американская компания горячо поддерживает ЛГБТ и прочие завоевания либерализма в гендерной области, но напрочь об этом забывает, спонсируя производство в другой стране. На месте «Диснея», чтобы загладить историю с похотливым Водяным и сексуальной объективацией женских персонажей, я бы покаялся и больше не имел бы дела с командой сценаристов из «Последнего богатыря». На самом деле, в отношении сексуального просвещения общества, что домогательства — это плохо, а не хорошо, у нас только и осталась одна надежда — на американцев. Но если западные компании будут потакать местным вкусам в погоне за нашим рублем, то нам суждено и дальше оставаться страной с пещерными нравами.