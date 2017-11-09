



Иван Шилов ИА REGNUM Украинская пресса

С 17 октября стоят палатки возле Верховной рады, сообщает «ОстроВ» (Донбасс). Возле палаток люди, преимущественно в военной форме. Но, несмотря на заявления представителей власти о готовящемся госперевороте, ничего радикального не происходит. Каковы же итоги акции за прошедшие три недели и что намерены делать ее участники дальше? Об этом изданию рассказал один из ее лидеров, депутат Семен Семенченко. «Результаты отличные, — заявил Семенченко. — Мы вошли в акцию с хлопцами из батальона «Донбасс» и с гражданскими активистами и нам удалось обеспечить безопасность людей. Мы сумели объединиться с той частью военных, бывших, которые действительно сейчас являются движущей силой этого протеста, и создать Рух за визволення країни без зрадників та олігархів. Мы смогли в Виннице, Полтаве, в Луцке, в Старобельске Луганской области создать ячейки, которые также выставили палатки на центральных площадях и информируют людей об акции и подтягивают народ. Мы запланировали следующие фазы акции — это бойкот «Рошена» и физическое блокирование ряда криминальных бизнесов Порошенко, которые он ведет с Медведчуком, Путиным, Ахметовым. Кроме того, мы будем ставить палатки в каждом областном центре, они станут точками антиолигархического, антикоррупционного сопротивления по стране. Я думаю, что мы сможем добиться значительных результатов не позднее февраля следующего года. И мы не являемся сторонниками Саакашвили. У нас многие цели совпадают. Но у нас свой путь. У нас четко запрещены партийные флаги. Здесь люди в основном военные».

Joe Roe Палатка на майдане. Донецк

Известный львовский журналист Остап Дроздов выступил в Луцке, где призвал Украину отказаться от кириллицы в пользу латиницы, передают «Волинські Новини» (Луцк). Встреча с ним состоялась в книжном магазине «Е», где он представил свой новый роман. В нем фигурирует «счастливица» — женщина родом из Львовской области, которая поехала в Неаполь, ее зовут Рома. «Я к этой заробитчанке отношусь довольно придирчиво, — сказал Дроздов. — Внутри произведения она меняет свое имя с кириллицы на латиницу. И Рома кириллицей абсолютно несчастная женщина, в отличие от Ромы латыни». Во время презентации речь зашла и об украинских реалиях. Так, Дроздов поделился своим видением того, как должна развиваться Украина. По мнению автора, тем, что крепко держит украинское государство рукой «Русского мира», является православная вера и кириллица. И если «перевести» кириллицу на латиницу еще можно попробовать, то Московский патриархат с Почаевской лавры выгнать никто не сможет. Автор глубоко убежден в том, что переход на латынь не только приблизит Украину к Европе, но и сможет помочь в том, чтобы иностранцы заинтересовались украинскими достижениями и начали изучать или хотя бы ознакомиться с классикой украинской литературы.

А на Буковине побывал другой львовский журналист, Александр Масляник, его откровения публикуют «BukNews» (Черновцы). «Я не услышал ни одного намека на сепаратный вектор Буковины, наоборот, все собеседники с гордостью рассказывали о украиноцентризме, толерантности, уважении к другим культурам, — объяснил автор. — Неизгладимое впечатление оставил Всемирный духовно-исторический центр старообрядчества в Белой Кринице Глыбокского района. Москва и ныне не оставляет попыток вытоптать «раскольников» на наших просторах. Не может смириться, что Всемирный духовно-исторический центр старообрядчества — на Украине, делает все, чтобы переманить его в Белокаменную под зоркий глаз и острые когти Гундяева. Еще один сосед тоже не отстает — после разрушения коммунистической властью в конце 1940-х годов покровского монастыря резиденцию митрополита Белокриницкого перенесли в Брэилы (Румыния). Как по мне, стоит украинизировать это древнее христианское крыло православия, «делегировать» туда молодых и образованных юношей и девушек (здесь в великолепном храме Успения Пресвятой Богородицы и новом комфортном монастыре — лишь одна матушка-монахиня, старообрядство вымирает…). Кстати, в Белой Кринице — единственный в мире музей старообрядчества. И Москва зубами вцепилась в такую уникальность, она грезит исключительностью, а Киев и до сих пор не научился быстро реагировать на новейшие вызовы, конкурировать с наглым и беспардонным соседом!»

29 октября на Украине состоялись выборы руководства 201 объединенной территориальной громады (ОТГ), информирует «Таймер» (Одесса). После оглашения результатов выборов в «Блоке Петра Порошенко» поспешили оповестить о безоговорочной победе: дескать, представители БПП победили в выборах 119 глав громад. Кампания по созданию ОТГ изначально была заявлена как ключевой аспект реформы по децентрализации власти в стране. Но идея проводить «децентрализацию» посредством фактической централизации местного самоуправления (1 «объединенный» орган вместо 5−6 сельсоветов) выглядит весьма странной. Сторонники реформы уже обратили внимание на то, что для увеличения финансовых ресурсов ОТГ центральная власть не достала ни одной копейки из собственного кармана. На самом деле произошла не передача доходов государства местному самоуправлению, а простое перераспределение средств между уровнями самоуправления — от районных бюджетов в бюджеты ОТГ. То есть по факту финансовой децентрализации в том смысле, в котором ее обычно имеют в виду, не произошло, зато административно-политическая централизация случилась в полном объеме. По всей видимости, идея была довольно проста и одновременно амбициозна: перекроить кардинальным образом всю пирамиду феодальных взаимоотношений местных элит, замкнув ее в итоге на президентскую вертикаль. Местные элитарии получали расширение своих владений (за счет присоединенных к громаде населенных пунктов), большие полномочия, дополнительное финансирование (напрямую из Киева), а также поддержку властной вертикали в других вопросах. Взамен они должны были «всего лишь» гарантировать власти лояльность, правильные результаты выборов в своих населенных пунктах — ну и бесперебойное поступление в столицу коррупционной ренты всех видов. Однако на практике «менеджеры» выборов в ОТГ столкнулись на местах с серьезными проблемами. Во-первых, «своих» людей на уровне сельсоветов у БПП в целом ряде регионов вообще не было: их предстояло «переманить» у уже устоявшихся групп влияния. Во-вторых, сам бренд БПП ввиду известных причин является достаточно токсичным: публичное заявление кандидата о причастности к БПП в целом ряде случаев могло стоить ему победы как таковой. Именно поэтому большинство кандидатов, после выборов оказавшиеся «сторонниками президента», баллотировались в качестве самовыдвижецев, а о связях с БПП до дня голосования старались умалчивать. В-третьих, различные представители вертикали, завязанные на разные фигуры в столице, нередко стремились «протащить» в руководство ОТГ людей, лояльных им лично — даже в ущерб общепартийным интересам как таковым. Интересно, что даже с учетом вышеизложенного обеспечить нужный столице результат на выборах удалось далеко не везде. И нередко «добивать» показатели приходилось за счет перевербовки победителей выборов в ряды БПП уже после дня голосования. Результаты выборов, по слухам, вызвали на Банковой восторг, близкий к эйфории: там даже начинают думать, что политические перспективы «Блока Порошенко» и лично Петра Алексеевича вовсе не так мрачны, как считалось ранее, и что досрочные выборы в сложившейся ситуации, возможно, являются не такой уж и плохой идеей. Правда, скептически настроенные политологи предупреждают: то, что сработало на «точечных» выборах в сельской местности, может и «не взлететь» при всеукраинской кампании, развивающейся по несколько иным законам.

От цен на воду из киосков и автоцистерн у херсонцев уже пересыхает в горле, пишет «Новий день» (Херсон). Еще несколько месяцев назад ее продавали по 25 копеек за литр, потом по 30, а теперь во многих точках уже и по 40 коп. Вроде мизер, но если учесть, что семье из четырех человек для питья и приготовления пищи каждый день необходимо от пяти литров такой воды, суммы получаются вполне приличные — ежемесячно по 60 гривен с лишним вынь да положь. Есть все основания полагать, что часть владельцев пунктов продажи доочищенной воды дурят нашего брата, как хотят, наваривая себе в карман минимум по 20 копеек с каждого реализованного литра. Соответствие доходов и расходов бизнесменов можно проверить, но этим не занимаются ни налоговики, ни прочие контролирующие органы. Спору нет: когда вода в городе подавалась с перебоями, по часам, и ее качество оставляло желать лучшего, пункты ее продажи здорово выручали херсонцев. Но сейчас-то перебоев нет, а горожане все равно спешат с канистрами и банками в эти пункты. Вода там не намного лучше, чем та, что в кранах, однако за долгие годы потребители привыкли брать ее для питья именно на разлив, а не из-под крана. А хитроумные коммерсанты имеют с такой привычки неплохой гешефт. Словом, притащив домой баклажку «дочищенной», не поленитесь набрать стаканчик из водопровода и продегустировать оба образца. Вполне вероятно, что вкус воды окажется один и тот же.

29 октября наш город в рамках визита в Хмельницкую область посетила председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина, рассказывает «Подолянин» (Каменец-Подольский). Цель приезда — пообщаться с каменецкими предпринимателями, услышать мнения, предложения и проблемы малого и среднего бизнеса из первых уст. А рассказать ей бизнесмены имели что. На встрече побывала и председатель профсоюза торговли и общественного питания города Людмила Боярская: «Мы объяснили Ксении Михайловне, что ситуация у нас критическая из-за неподъемных налогов и штрафов. Торговли нет, закупочные цены огромные, аренда дорогая. Люди просто закрываются и уезжают за границу. И такая ситуация сложилась при том, что сейчас нет государственных проверок, а как начнутся они с нового года, то будут еще большие штрафы. Поэтому мы хотим поддержки от государства хотя бы в разъяснении наших прав».

На Винничине увековечили память троих атаманов Петлюры, передает «Реал» (Винница). Это было сделано в селе Уладовка Литинского района. По случаю 100-летия Украинской революции 1917−1921 годов и 123-й годовщины со дня рождения полковника УНР атамана Якова Гальчевского состоялось торжественное открытие мемориальной доски военным деятелям УНР Якову (Орлу) Гальчевскому, Якову Шепелю и Ониську Грабарчук-Рубаке. Мемориальная доска с их портретами установлена на фасаде местной школы. Во время торжеств ученики передали сплетенную своими руками маскировочную сетку для бойцов «АТО».

Как стало известно, с площади Поляка украли бюст бывшего городского головы Запорожья Александра Поляка, именем которой и назвали эту территорию областного центра, сообщает «Новый день» (Запорожье). Бюст находился на здании департамента инфраструктуры и благоустройства городского совета и был отлит из бронзы. Именно ценность металла, из которого был сделан этот предмет, и могла стать причиной кражи. Об этом говорит Валерий Зотов, главный редактор сайта «Правда», который ранее работал заместителем Александра Поляка: «Я побывал там, увидел своими глазами. Насколько мне известно, полиция зафиксировала этот факт и обещает усиленную работу в поиске бюста и похитителей. Если мотив преступников корыстный, то раскрытие этого преступления возможно при попытке сбыта украденного». Вместе с тем, он не исключает, что мотивы у воров могут быть «идейные»: «В наши дни легко и безнаказанно разрушатся и осквернятся тысячи памятников и захоронений».

Житомирскому блогеру Василию Муравицкому, которому инкриминируют «госизмену», продлили срок содержания под стражей до 60 суток, информирует «Житомир.info» (Житомир). Муравицкий своей вины не признает и не соглашается с обвинениями прокуратуры. По его словам, «обвинительный акт сделан с большими процессуальными нарушениями: идеологическими и юридическими. Они обвиняют меня в государственной измене. То есть должно быть событие или факт преступления. Здесь не указано ни события, ни факта преступления. Формулировка обвинительного акта формируется как идеологическое преследование. Меня обвиняют не по Процессуальному кодексу, не по уголовному праву, а по стратегии национальной безопасности». В 2011 году Василий Муравицкий, в то время журналист интернет-издания «Журнал Житомира», получил награду от городской власти за I место в конкурсе «Журналист года» (номинация «Лучший журналист печатных и электронных СМИ»).

Victor Задержание

Оппозиционная партия Демократическая коалиция Венгрии (DK) требует объяснений от правительства Виктора Орбана, почему венгры, проживающие за рубежом, которые имеют право голоса, не должны выполнять воинский долг, пишет Mukachevo.net (Мукачево). Орбан использует венгров, проживающих за границей, для того, чтобы продолжать «господствовать» над живущими в Венгрии, заявляет оппозиция. В свою очередь руководство Общества венгерской культуры Закарпатья обнародовало официальное заявление, в котором выразило свое удивление кампанией Демократической коалиции, направленной на ликвидацию права венгров за рубежом голосовать на выборах в Венгрии. «Мы считаем, что венгры, проживающие за пределами Венгрии, в том числе закарпатские венгры, несмотря на многие десятилетия оторванности, всегда были частью венгерской нации. Поэтому мы с радостью приветствовали решение правительства Венгрии об объединении венгерской нации», — говорится в заявлении. КМКС подчеркивает, что закарпатским венграм далеко не безразлично, каким будет результат общенациональных выборов и какое правительство будет управлять Венгрией. Поэтому хотят и в дальнейшем пользоваться возможностью, предусмотренной законами, чтобы повлиять на существующую политическую ситуацию. И считают, что как часть венгерской нации имеют на это полное право.

Демонстративно отказавшись посетить музей «Тюрьма на Лонцкого», министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказался от шанса посмотреть сложную историю украинцев и поляков объективно и без стереотипов. Так, рассказывает Zaxid.net (Львов), прокомментировал поступок главы польской дипломатии мэр Львова Андрей Садовый, который перед этим встречался с Ващиковским. «Инцидент в музее «Тюрьма на Лонцкого» состоялся после нашей встречи, — отметил Садовый. — Наши польские партнеры часто призывают нас посмотреть на нашу сложную историю объективно и без стереотипов. Такой шанс был у польской делегации в музее жертв оккупационных режимов во Львове». Напомним, в программе двухдневного визита во Львов было посещение Ващиковским музея «Тюрьма на Лонцкого». Когда он приехал в музей, то на пороге спросил у директора музея Руслана Забилого о том, была ли Западная Украина оккупирована в 1918 году. Забилый ответил, что это была оккупация (польская — ИА REGNUM ). После этого министр резко развернулся на пороге музея и ушел. Садовый на встрече с польским министром заявил, что у обеих стран есть одна угроза — «агрессия» России, а попытки пересматривать болезненные моменты исторического прошлого губительны для украинцев и поляков.