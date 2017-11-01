В Конгресс официально внесён законопроект о налоговой реформе. От его успеха зависит вся внутриполитическая программа Трампа. И все же сам президент покидает Вашингтон, отдавая предпочтение внешней политике. Он настолько уверен в успехе дома? Или хочет иметь возможность свалить поражение на плохую команду?

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

45-й президент США по-прежнему не может чувствовать себя спокойно и уверенно в Овальном кабинете. Слишком большие силы грезят о том, чтобы выселить его из Белого дома. Заручившись поддержкой национального капитала, как крупного так и мелкого, он перешёл дорогу капиталу глобальному, который безраздельно правил бал на протяжении многих десятилетий. Помимо американских промышленников за спиной Трампа стоят военные, силовики и большая доля рабочих, но даже в такой неслабой компании президент не может чувствовать себя вполне уверенно перед лицом мощного противника, способного почти полностью контролировать большие СМИ, покупать на корню политиков или даже целые партии, ради наживы разрушать государства, повергая целые народы в пучину хаоса и непрекращающейся катастрофы.

Противостоять противнику такой силы и такого масштаба лидер суверенного национального государства — а именно к этому образу тяготеет Дональд Трамп — может, лишь консолидировав значительную часть общества и заручившись непререкаемой поддержкой, постоянно подкрепляемой все новыми и новыми победами на различных политических фронтах. Именно этим путём шли Каддафи и Чавес, им идут Путин и Эрдоган, им бы пришлось идти Марин Ле Пен, если бы она смогла одержать верх на выборах во Франции.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

В этом списке сильных лидеров совсем недаром собрались сторонники самых разных идеологических течений и политических взглядов. Современному глобальному капиталу, сверхкапиталу, если угодно, совершенно всё равно, противостоит ему социалист Чавес, националист Эрдоган или капиталист Трамп. Важно только то, что все они не хотят играть по предложенным правилам, в которых во главе угла — выгода тех сильных мира сего, которые считают публичность уделом плебеев, для которых любые принципы и идеалы — всего лишь слабости, а судьбы людей и народов — инструменты для ещё большего обогащения.

Итак, Трампу нужны победы. Победы внутри страны и во внешней политике. Ему уже есть чем похвастаться: меньше чем за год его президентства безработица достигла наименьшего уровня за последние 17 лет, котировки индустриальных биржевых индексов бьют всё новые и новые рекорды, крупные компании заявляют о возвращении своих штаб-квартир и производств (а значит — налогов и рабочих мест) в США… и всё же этого мало. Для обеспечения безоговорочной поддержки президенту необходимо в полной мере выполнить свою предвыборную программу — снизить налоги, улучшить здравоохранение, решить проблему с нелегальной иммиграцией… но самое главное — дать американцам снова почувствовать себя гражданами самой сильной, самой свободной и во всех прочих смыслах самой-самой страны мира. Он должен вернуть народу быстро улетучивающуюся с усилением Китая исключительность.

Не так давно в КНР завершился очередной съезд Коммунистической партии. Стало ясно, что курс Си Цзиньпина на плавное наращивание народного благосостояния и экономического присутствия Китая во всех регионах получил полную поддержку и продолжится безостановочно. Набранный Китаем темп развития, его огромное население, большой потенциал для дальнейшей урбанизации и индустриализации — всё это делает победу США в противостоянии сверхдержав невероятно трудной, если не невозможной.

США и КНР

Именно это — относительная слабость США в среднесрочной перспективе — побуждает Трампа к поддержке государств, являющихся региональными лидерами, таких как Россия, Турция, Саудовская Аравия или Польша. Для него — сторонника мирового порядка с Америкой во главе — сейчас, как никогда, было бы выгодно иметь в каждом регионе мира сильную державу или блок, которые бы руководствовались каждая своими собственными геополитическим интересами, а не поддавались с легкостью на прикрытую благими намерениями экономическую экспансию Китая. К тому же эти государства-лидеры могли бы куда более эффективно противостоять махинациям глобального капитала, потому что располагали бы сравнимыми ресурсами, которых, разумеется, не имеют разрозненные мелкие государства, из которых целиком состоят некоторые регионы мира.

По всей видимости, именно эта необходимость поддержки региональных лидеров и оценки реального влияния КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вынудила президента США покинуть родную страну в ключевой для него момент. Ведь именно сейчас, пока Трамп крепит союз с Южной Кореей и Японией, пока он выступает на военных базах и кормит карпов, пока он готовится к саммиту АТЭС, в Вашингтоне все кипит и гудит вокруг законопроекта о налоговой реформе, являющейся стержнем всей внутриполитической программы 45-го президента.

Успех реформы, которая состоит из существенного упрощения Налогового кодекса и резкого снижения налогов, которое президент уже успел назвать крупнейшим за историю страны, будет означать «зелёный свет» для дальнейшего перевода США из состояния страны, возлежащей на лаврах победы в холодной войне с СССР, на рельсы новой холодной войны, на этот раз с КНР.

В то же время, даже при полном успехе внутренних реформ, Америке никак не успеть перестроиться, если для экономики Китая по всему миру не будут воздвигнуты эффективные преграды. Сумеет ли Дональд Трамп справиться с обеими задачами: глубинной перестройкой своего общества и переформатированием международных отношений — или останется в истории как президент, взявшийся за непосильную задачу, это мы ещё узнаем.