



СВ ДНР Бойцы армии ДНР

Сегодня, 8 ноября, Комитет министров Совета Европы принял решение «О ситуации на Украине». Этим документом СЕ поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах; положительно оценил реформу судебной власти, учреждение деятельности новых антикоррупционных институтов, децентрализацию. Совет Европы отдельно подчеркнул необходимость надлежащей защиты гражданского населения, которое страдает в результате конфликта, и призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к жителям Донбасса.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие Комитетом министров СЕ решения по украинскому вопросу. Он сообщил, что документ подчеркивает ответственность России за выполнение минских договоренностей, в частности прекращение огня и отвод войск.

«Приветствую решение Комитета министров Совета Европы в отношении Украины. Спасибо за высокую оценку украинских реформ и поддержку в борьбе с агрессией РФ. Решение СЕ подчеркивает ответственность России за выполнение Минских договоренностей, прежде всего, о прекращении огня и отводе войск», — пишет Порошенко в Facebook.

Президент отметил, что СЕ «признал прогресс, достигнутый в децентрализации, антикоррупционной и судебной реформе, в частности в перезагрузке Верховного суда».

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В то же время Украина, США и Российская Федерация ведут активные переговоры относительно характера и условий размещения в Донбассе миротворческой миссии ООН. В частности, Украина и США заявляют о необходимости ввода «голубых касок» на всю территорию Донбасса.

При этом Россия выступает за размещение миротворцев исключительно на линии соприкосновения воюющих сторон.

Так, 6 ноября постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.

«Ельченко встретился со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. Обсудили перспективы развертывания миссии ООН на Донбассе», — сказано в сообщении миссии Украины в ООН в Twitter.

Во встрече также участвовала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Ельченко назвал беседу профессиональным разговором настоящих друзей и партнеров Украины.

«Впереди сложная экспертная работа над важным решением», — уточнил дипломат.

В свою очередь Волкер в Twitter также выразил удовлетворение проведенными переговорами.

«Спасибо Никки Хейли за прием и Владимиру Ельченко за дискуссию по поводу роли ООН в урегулировании конфликта. Согласие принимающей страны является жизненно важным», — пояснил Волкер.

СВ ДНР Бойцы ВС ДНР в окопах

Кроме того, Волкер считает, что для России в Донбассе есть двa вapиaнта дальнейших действий. По его словам, Кремль «заплатит большую цену», если захочет создать в Украине замороженный конфликт как в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье.

«У России два варианта действий в Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт как в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье, то это будет им дорого стоить. Но если они захотят, они это сделают, несмотря на большие потери», — сказал Волкер на брифинге.

Он сообщил, что альтернативой заморозки конфликта станет содействие России «размещению миротворцев ООН», что «принесет мир и позволит продвигать минский процесс». При этом Волкер исключил возможность затягивания войны в Донбассе.

«Международное сообщество не хочет еще одного Кипра. Не знаю, сколько лет миротворцы находятся на Кипре. Не думаю, что к этому стремится Украина», —добавил Волкер.

Кроме того, украинский политолог Дмитрий Джангиров напоминает, что США отстаивают свои интересы в переговорах по Донбассу.

«Главная мысль моего очередного опуса: «Если вы доверяете кому-то представлять ваши интересы, не удивляйтесь, если он будет их представлять, исходя из своих интересов». Однако, побочным эффектом такой ситуации может стать приближение мирного урегулирования на Донбассе…», — написал Джангиров 8 ноября на своей странице в Фейсбук.

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При этом директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что недавний обстрел жилых кварталов Донецка подготовил мировое сообщество к необходимости ввода миротворцев и якобы заключению «большой сделки» между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

«Генсек ОБСЕ Гремингер заявил: на Донбассе вновь угроза широкомасштабной войны. Как видим, скоординированное Вашингтоном и Москвой недавнее обострение на Донбассе подготовило мировое сообщество к вводу миротворцев. Причем — по дополненной российской резолюции в Совбезе ООН. «Большая сделка» идет по плану…», — написал Корнейчук 8 ноября на своей странице в Фейсбуке.

Ранее, 31 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет считать миротворцев ООН в Донбассе «оккупационными силами», в случае если Совбез ООН откажется принять российскую резолюцию по миротворцам.

«Совсем недавно он (Курт Волкер, — ИА REGNUM ) был в Киеве, где сделал ряд заявлений, из которых стало ясно, какую альтернативу нашему проекту готовят кураторы украинской власти. Господин Волкер заявил, что нужно, чтобы миротворцы, он другое слово употребил, но смысл в этом, оккупировали весь Донбасс, взяли его в кольцо. Только потом США поддержат президента Порошенко в его действиях по выполнению всех обязательств, включая объявление амнистии, придание Донбассу особого статуса по формуле Штайнмайера и проведение выборов», — сказал Лавров.

Как сообщалось ранее, 27 октября Курт Волкер посетил Украину. Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины провел встречи с депутатами Рады и президентом Порошенко.