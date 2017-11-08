Депутаты украинского парламента в комментариях для местных СМИ отмечают, что разрыв дипотношений — прерогатива главы государства, но не исключают, что парламент может дать президенту такую «рекомендацию».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина: Разрыв отношений с Россией

Тема возможного разрыва отношений обсуждается украинскими политиками каждые несколько месяцев. Никаких причин или поводов разрывать отношения именно сейчас не существует. «Партия войны» просто использует привычные методы отвлекать граждан страны от реальных проблем, а заодно методом «объединения против врага» решать некоторые внутриукраинские вопросы.

Поправку о разрыве дипотношений внес депутат Иван Винник, близкий к руководству партии «Народный фронт». На прошлой неделе сформированное по инициативе Вашингтона антикоррупционное бюро Украины задержало сына одного из лидеров этой партии — министра внутренних дел Арсена Авакова. Его подозревают в многомиллионных хищениях государственных средств на закупках для армии. В то же время задержание было и формой давления на самого министра, который стал слишком уж самостоятельным, даже по тем вопросам, которые касаются президента.

Цитата из видео Задержание сына Авакова Задержание сына Авакова

Мало кто на Украине сомневается, что хищения действительно имели место. Однако Александра Авакова отпустили под домашний арест, и даже электронный браслет надели не сразу — браслеты кончились. Никого в данном случае не интересует правда, которая состоит в том, что министр под ширмой компаний сына зарабатывал на войне. Это повод не для отставки, а всего лишь для внутримайданного торга.

Тем временем в выходные была опубликована вторая часть документов об офшорных схемах политиков разных стран, включая и президента Украины Петра Порошенко. Как выяснилось, в те дни лета 2014-го, когда украинская армия попадала в «котлы», юристы Порошенко искали способы выведения его денег в офшоры. Получилось не с первого раза, потому что не все соглашались работать с таким сложным клиентом. Однако — получилось.

Но и в этом случае никого не интересует правда. Порошенко зарабатывал, пользуясь служебным положением, и уводил деньги в офшоры, чтобы не платить налоги в возглавляемой им стране. Но это не повод для отставки, это повод для внутримайданного торга.

В ближайшие дни должны пройти встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а также спецпредставителей России и США по Украине Владислава Суркова и Курта Волкера. Обсуждать будут введение миротворцев в Донбасс — уже известно, что по российскому сценарию, — и некоторые другие вопросы, связанные с Украиной. И как раз в это время Украина начинает эскалацию боев в Донбассе.

ИА Красная Весна Разрушенные гостиницы в районе Донецкого аэропорта. Донецк. ДНР

Облавы на молодых людей призывного возраста проходят уже не только в киевских и львовских ночных клубах, но даже в монастырях (!). Укомплектованная таким образом армия в последние недели увеличила число обстрелов Донецка и других городов. Причем сами вояки в комментариях украинским СМИ подтверждают: они не знают, куда стреляют, им дают лишь координаты. Зато знают это в Донецке: стреляют почти исключительно по жилым районам. Обстрел жилых кварталов города, который ты к тому же называешь своим собственным, — это преступление, но до этой правды никому нет дела. Это лишь повод для торга.

Майданная власть боится решения донбасского вопроса по любому сценарию. Если между украинской армией и ополченцами встанут миротворцы, то больше не удастся провоцировать Донбасс на жесткий ответ и прекращение переговоров. Если гражданская война закончится, на ней больше нельзя будет зарабатывать деньги и рейтинги. На нее нельзя больше будет списывать все беды страны. А в случае полной реализации Минских соглашений в политическом пространстве страны снова появятся такие политики, которые, в отличие от нынешних, интересуются правдой, а не поисками врага. Лавочка закроется.

Майдану нравится нынешнее положение вещей. В Донбассе нет ни мира, ни войны. Дети министров зарабатывают на поставках, рейтинги националистов растут. Но междоусобная борьба заставляет этих пауков в банке выдавать компромат друг на друга. Внимательный читатель этих компрометирующих сведений давно уже может сделать вывод: воруют все, и все заинтересованы в продолжении войны. Так вот чтобы читатель не приходил к верным выводам слишком быстро, ему и подбрасывают — для отвлечения внимания — то имитацию майдана имени Саакашвили, то имитацию войны имени Верховной рады. Все для того, чтобы им как можно дольше никто не мешал вытягивать из этой страны последнее.