Вашингтон в своем заявлении о «100 миллионах» человек, ставших жертвами коммунистических режимов по всему миру, опустился до пропаганды, считает сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявление, опубликованное на официальном сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«100 миллионов убитых коммунистическими режимами — цифры, взятые с потолка. Кроме того, империалистические режимы, включая Гитлера, убили не меньше. Пропаганда», — написал Пушков в своём микоблоге в Twitter.

В заявлении Белого дома говорилось не только о цифрах, хоть и действительно взятых с потолка. Также администрация США сочла нужным обвинить коммунизм в том, что «бесчисленное множество людей» якобы подверглось «эксплуатации, насилию и неслыханному разорению».

Причем делалось это коммунистическими движениями под «ложным предлогом освобождения». А наряду с эксплуатацией люди лишались «дарованного им богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которые мы считаем неприкосновенными».

И причиной этого стала Великая Октябрьская социалистическая революция, породившая Советский Союз. Кроме того, революция породила «политическую философию» СССР, «несовместимую со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни».

США, отмечающие 7 ноября Национальный день жертв коммунизма, также вновь подтвердили «свою твердую решимость сиять светом свободы для всех, кто жаждет светлого, свободного будущего».

Таким образом, если российские власти не могут определиться с отношением к Октябрю и последовавшим за ним историческим событиям и дать оценку спустя 100 лет, то в США с этой оценкой не стесняются. Озвучивая не имеющие никакого отношения к реальности цифры, Вашингтон прямо обвиняет СССР в том, в чем коммунизм точно невиновен — в эксплуатации и разорении.

Американские военные

А виновен в этом как раз таки капитализм — в беспощадной и чудовищной эксплуатации человека. И другой вопрос, что никто жертвы капитализма, в том числе и от захватнических и разорительных войн, посчитать не может. Или не хочет.

В то время как Россия пошла за Марксом, который противопоставил историческому пессимизму Гегеля — неограниченные возможности человеческой истории, с которой будут сняты преграды в виде того, что он называл отчуждением. И марксисты провозгласили бесконечность возможностей освобожденного человека и освобожденного труда, бесконечность истории.

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Но дело не только в том, что под предлогом защиты «свободы» США защищают свое право на эксплуатацию и уничтожение человека. А в том, что фактически в адрес России выдвинуто историческое обвинение: именно Россия осуществила революцию, вняв идее, которая, по мнению Вашингтона, привела к уничтожению 100 миллионов человек и «неслыханному разорению».

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Озвучив число жертв, которое звучит страшно, США прямо говорят, что отвечать за это России. И именно Россия и русский народ, поверивший в коммунизм, должен эти жертвы принять и покаяться за них. А иначе их и не стоило озвучивать.

Но такие заявления говорят лишь о том, что Россия должна вновь стать страной-изгоем, а русский народ — народом-безумцем, допустившим истребление себя и других народов мира в масштабах, которые не имеют прецедента в мировой истории. Ведь в таких жертвах не обвиняют даже фашизм.

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Об этом заявлялось и ранее, и всегда обвинялась идея, а русский народ обвинялся в том, что принял и реализовал эту идею. Но если раньше на Западе говорилось, что коммунизм равен фашизму, то теперь говорится прямо — коммунизм хуже фашизма, и каяться за него должны русские.

Политический же смысл таких заявлений в том, что признавая это, Россия теряет суверенитет. Если признать, что жертв было 100 млн человек, тогда совершенно ясно, что русские безумны, раз решились на такой «социальный эксперимент» и увлекли за собой других, и они должны быть поражены в правах.

Тогда Россию надо лечить от этого безумия под внешним управлением, а то же неизвестно, во что еще этот народ-варвар поверит и попробует реализовать. Если на этот бред не отвечать или отвечать недостаточно внятно, то следствием неминуемо станет нахождение народа в закомплексованном, униженном состоянии. К этому Запад и стремится, ведь так просто через комплексы управлять.

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Кроме того, с приравниванием СССР к стране-агрессору, стране-насильнику, эксплуатирующему и уничтожающему людей, можно легко лишиться роли державы-победительницы во Второй мировой войне и, как следствие, места России как правопреемницы СССР в Совбезе ООН. И в таком случае последует целый ряд других последствий — вплоть до, как уже говорилось, внешнего управления.

Вместо того чтобы говорить и о реальной трагедии — а она была, и о реальном величии Советского проекта, позволившего прийти к невиданным высотам в 20-м веке, в том числе и к победе над фашизмом, и к выходу в космос, и к социальной справедливости, и к куску хлеба и надежде для обездоленных, в конце концов, власти России прячут голову в песок. Отделываясь общими, ничего не значащими фразами, спустив 100-летие Октября на тормозах.

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А ведь был возможен поиск национального консенсуса к этой дате: на основе цифр и фактов, как это сделала французская интеллигенция к столетию Великой французской революции. Понимание своей истории прежде всего в России, а не проклинание и не восхваление ее, может дорого стоить стране в современных условиях. Разброд в российском обществе недопустим, когда Россия стала для США «врагом №1».

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