Единый день голосования 10 сентября подтвердил статус «Единой России» как доминирующей партии в стране. Однако этот факт не дает единороссам права почивать на лаврах и расслабляться накануне президентских выборов 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM «Единая Россия» накануне выборов

Доминантный статус «Единой России» был подтвержден этой осенью прежде всего за счет дальнейшей деградации партий парламентской оппозиции, которые без смены своих лидеров и обновления партийной бюрократии больше не в состоянии конкурировать с единороссами.

«Единой России» уже в самое ближайшее время предстоит ускоренная внутренняя модернизация, основной целью которой является повышение электоральной ценности партии для ее избирателя. Предлагаю для обсуждения несколько эффективных, с моей точки зрения, вариантов такой модернизации «Единой России».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский край. На многих билбордах единороссов политическая реклама делает упор на «команду». Сентябрь 2016 года

Единороссы в ходе избирательных кампаний теперь работают не только за самих себя, но и за всю парламентскую оппозицию. Поэтому умение не только хорошо слышать и понимать запросы избирателя из глубинки, но и адекватно и своевременно доносить эти запросы регионов до исполнительных структур власти и добиваться практической реализации этих запросов становяися главным слагаемым успеха «Единой России» на выборах любого уровня.

В предстоящей президентской кампании «Единая Россия» не должна быть исключительно пассивным инструментом штаба главного кандидата (выдвижение, сбор подписей, публичные акции в поддержку кандидата), как это было в 2004—2012 годах.

«Единая Россия» должна помогать штабу главного кандидата формировать и корректировать тот образ будущего, с которым он идет на выборы.

Александр Комаров ИА REGNUM Первоуральск. «Единая Россия» — сила Урала». Сентябрь 2016 года

Образ будущего — это не абстрактная концепция, нарисованная воображением лучших экономистов и политтехнологов страны. Это не только объективное описание российских реалий, в которых мы сегодня все живем, но также и перечень способов исправления недостатков в жизни страны, о которых сигнализирует власти ее избиратель.

Через широкую сеть партийных приемных, которой обладает «Единая Россия», необходимо организовать на местах сбор наказов избирателей по коррекции отдельных реформ (здравоохранение, образование, ЖКХ) и резонансных законопроектов (реновация, пенсионные накопления, ОСАГО). В ходе внутрипартийных дискуссий на съезде «Единой России», который состоится в конце ноября, все эти предложения избирателей должны быть подвергнуты внимательному рассмотрению и в дальнейшем предложены штабу главного кандидата для включения в концепцию образа будущего, с которым он идет на выборы.

Активизация работы партийных приемных ЕР тем более важна в условиях, когда исполняющим обязанности секретаря Генсовета ЕР Андреем Турчаком поставлена задача смещения вектора активности единороссов в пользу работы в регионах.

Кроме активизации региональной работы должна быть усилена и работа с правительством России. В настоящее время единороссы контактируют с правительством в основном по линии Госдумы. Между тем существуют и другие механизмы лоббирования интересов избирателей при работе с правительством, которые единороссы в настоящее время практически не используют.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Билборд «Единой России». Сентябрь 2016 года

«Единой России» необходимо уже в ближайшее время занять соответствующее своему электоральному весу место в постоянно действующем и доказавшем свою эффективность механизме согласования интересов между правительством, профсоюзами и работодателями — российской трехсторонней комиссией по социально-трудовым отношениям (РТК).

Активнее участвовать в деятельности РТК единороссы смогут через усиление присутствия партии в профессиональных и отраслевых объединениях (РСПП, ФНПР, «Деловая Россия», «ОПОРА России»), которые являются ключевыми участниками РТК.

Также через отраслевые и профессиональные объединения должно идти и проникновение партийных платформ «Единой России» в регионы, поскольку такую задачу недавно поставил на встрече с представителями этих платформ Андрей Турчак.

Модернизация «Единой России» как партии власти должна привести к тому, чтобы от фиксации простого статус-кво в политике и экономике единороссы перешли к консерватизму развития — созиданию новой России на основе ответственности за страну и опыта предыдущих поколений.