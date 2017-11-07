МВФ

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман перечислил шаги, которые руководство Фонда ждёт от Украины для перечисления очередного транша.

«…Принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ», — информирует Люнгман.

Словом, ничего нового, однако на сегодня лишь одно из этих требований можно считать выполненным. Закон о приватизации, скорее всего, будет принят до конца года, поэтому его также можно писать в актив Украины. С остальным возникают серьезные проблемы. На урегулирование претензий по газу правительство вряд ли пойдёт, поскольку это опрокинет бюджет в части жилищно-коммунальных субсидий (кстати, в т.ч. поэтому очередная миссия МВФ ожидается на Украине в ноябре, после принятия проекта бюджета) — даже в прошлом сезоне их получателями были примерно 50−55% домохозяйств. Если же не завысить планку её начисления, то после выполнения условия МВФ доля претендующих на субсидию может вырасти до 80−90% домохозяйств. Скажем, по оценке ООН, почти 10% населения Украины (порядка 4 млн человек) нуждаются не только в субсидии, а даже в гуманитарной помощи. Любопытно, что в 2015 году ООН уже признавала украинские территории зоной гуманитарной катастрофы, однако тогда речь шла о т.н. «серой зоне» (районы т.н. линии разграничения в Донбассе и прилегающие к ним, зоны наиболее интенсивных обстрелов как на территории Украины, так и республик Донбасса), то теперь речь о жителях, наблюдающих войну только в телевизоре.

Впрочем, и с пенсионной реформой тоже пока не всё очевидно. В международном рейтинговом агентстве Fitch указывают, что вариант реформы, принятый украинским парламентом, сильно отличается от того, на что рассчитывали в МВФ. Как раз этим и вызваны слова Люнгмана о её оценке.

В Нацбанке Украины реалистично оценивают возможность выполнения условий МВФ, поэтому уже не ждут транша в этом году. В частности, это отразилось на прогнозе валютных резервов Украины на конец 2017 года (снижен с 20 до 18,6 млрд долл., т. е. примерно на сумму транша). Вместе с тем в НБУ всё же рассчитывают получить деньги фонда в первом квартале будущего года.

Причина, по которой в МВФ так настаивают на создании антикоррупционного суда, заключается в оценке её (коррупции) влияния на экономику Украины. По версии МВФ, из-за коррупции Украина ежегодно теряет 2% прироста ВВП, т. е. больше, чем, как ожидается, экономика Украины вырастет в этом году (+1,8%).

Приватизация

На принятии закона о приватизации настаивают не только в МВФ, позиция президента Украины Петра Порошенко аналогична, заявляет его представитель в Верховной раде Ирина Луценко.

«Почему президент настаивает на принятии этого законопроекта? Только 10 предприятий из топ-100 крупных предприятий в 2016 году совокупно сгенерировали чистую прибыль 35 млрд. Все остальные 90 — сгенерировали убытки, следовательно, это цифры, которые говорят сами за себя. Если бы эти предприятия были частными, дали бы возможность получать прибыль, налоги, наполнять и пенсионное обеспечение и создать улучшение ситуации с сельской медициной и дорогой», — сказала она в ходе выступления в парламенте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Непонятно лишь, что мешает частным предприятиям наполнять и улучшать — согласно данным Государственной фискальной службы, крупнейшими налогоплательщиками на Украине продолжают оставаться «Нафтогаз Украины», Укргаздобыча», «Энергорынок», «Укртрансгаз». Что же до убытков, то убыточными умудряются быть и некоторые табачные компании (по словам начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгения Бамбизова, львиную долю акцизов и НДС платят именно производители сигарет), но это президента и его представителя, видимо, волнует гораздо меньше.

При этом эксперты указывают на то, что новый приватизационный закон принять можно, только его полезность весьма сомнительна.

«В Германии государственной собственности больше, чем на Украине, и никто там приватизацию не планирует. У нас на сегодняшний момент 84% всех производственных фондов принадлежат частным лицам. Единственное, конечно, остались монополисты, вроде «Укрзализныци», которые даже в европейских странах никто не приватизирует», — отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии для «Голос.UA».

К тому же эксперт указывает, что главная причина пробуксовки приватизации на Украине заключается совсем не в плохих законах, а в нестабильной политической и экономической ситуации — инвесторы просто боятся сюда приходить.

Рассмотрение нового закона о приватизации в парламенте намечено на 9 ноября.

Запорожский алюминиевый комбинат, который лишь недавно вернули в государственную собственность, собираются снова продать. И ФГИ не надеется выручить за него больших барышей — озвученная стартовая стоимость составляет всего лишь 278 млн грн (10,3 млн долл.). Это примерно на 61 млн меньше цены 2001 года, когда комбинат приобрела «АвтоВАЗ-Инвест», связанная с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

«Ободрали» на Украине не только его, но и Рината Ахметова (собственник крупнейшего металлургического и энергетического холдингов). Хозяйственный суд Киева принял решение о возврате в собственность государства компании «Укртелеком» (оператор фиксированной и сотовой связи, интернет-провайдер). Однако главное даже не в реприватизации крупного актива, а в том, что деньги, потраченные на его приобретение, Ахметов обратно не получит.

«Владелец «Укртелекома» принимал на себя обязательство внести 450 млн долл. инвестиций и построить новую сеть специальной связи и передать ее государству. Эти обязательства не были выполнены. Поскольку приватизация проходила по отдельно принятому закону, то государство не возвращает деньги за ранее приобретенное предприятие», — заявил и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров в эфире телеканала «Эспрессо.TV».

Тем самым потенциальные покупатели этого и других активов получают недвусмысленный сигнал о «защищённости» их украинских инвестиций. Скажем, в начале ноября Пётр Порошенко пытался зазвать на Украину инвесторов из Саудовской Аравии.

Это, конечно, не означает, что на Украину совсем никто не придёт. Просто для участия в украинской приватизации необходимо иметь чуть более прочные гарантии, чем прописано в законе. Скажем, в конце октября в компании «Нафтогаз Украины» заявили, что консультантом в приватизации украинской ГТС станет Rothschild S.p.A. — именно она победила в соответствующем тендере. Привлечение компании с таким именем уже само по себе означает, что продажа ГТС будет только иметь видимость приватизации. На самом же деле её управляемо «сольют» кому-либо из европейских энергетических гигантов (возможно — специально созданному консорциуму таких компаний). Опять-таки — для продажи таких считаных активов совсем не обязательно было принимать новый закон.

Валюта

По состоянию на 6 ноября официальный курс американской валюты составляет 26,96 грн./долл. (+0,33 грн. к 13 октября). Как и прогнозировали эксперты, к концу года американская валюта возвращается к рубежу 27 грн. В НБУ в росте курса винят население. Как заявили в Нацбанке, чистая покупка валюты населением в октябре превысила продажу впервые с января 2015 года — 712 и 706 млн долл. соответственно.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор экономики Украины

Евро лишь незначительно подешевел — 31,43 грн (-0,14 грн.), что связано с ежегодной процедурой увеличения порога госдолга в США и объявления ставки рефинансирования (происходит в конце октября). В это время европейская валюта укрепляется, а затем дешевеет до прежних позиций. Вторая причина — ситуация в самой Европе: в ЕС продолжается дефляция, а учётная ставка сохранена на уровне 0%. Российский рубль остался на тех же позициях, что и почти месяц назад, — 0,461 грн. — сказывается влияние нефтяных котировок, преодолевших предел в 60 долл/барр.

Межбанковский курс пока отстаёт от официального, и довольно серьёзно — 26,81−26,83 грн./долл. (+0,2 грн.). Впрочем, нужно отметить, что такой разрыв возник буквально в течение 6 ноября, ещё утром курс межбанка составлял 26,94−26,97 грн/долл. Однако уже к обеду межбанк просел до указанных значений — видимо, сразу несколько крупных продавцов вышли на него одновременно. Межбанк потянул за собой и чёрный рынок: 26,88−26,93 грн./долл. (+0,1 грн.), хотя ещё днём ранее курс готовился пробить отметку в 27 грн.

Исполняющий обязанности главы Национального банка Яков Смолий назвал ещё несколько причин роста курса доллара помимо действий населения. Во-первых, сказывается некоторое повышение цен на нефть в III квартале — импортёрам нужны большие объёмы валюты для закупки нефтепродуктов, причём происходит этот как раз в сезон уборки урожая, когда спрос на топливо повышен. К тому же украинские компании осенью более активно начали возвращать валютные кредиты (накопив перед этим дешёвый доллар). Вместе с тем для текущей деятельности им также необходима валюта, что заставляет их выходить на рынок.

От преследования майнеров криптовалюты на Украине внезапно перешли к попыткам легализации — во второй половине октября в Верховной раде зарегистрировали сразу два законопроекта, направленных на легализацию криптовалют в правовом поле. Правда, авторы обоих законов не слишком сведущи в криптовалютах, поскольку в одном предлагается контролировать их рынок со стороны НБУ, а другой предусматривает, что основателями криптобирж могут становиться даже органы государственной власти. Как известно, один из принципов криптовалют — принципиальное дистанцирование от государства и его контроля.

В Совете НБУ добавляют, что к концу года в банковской системе сформировалась избыточная ликвидность, что также угрожает курсу гривны падением — есть риск того, что все или большинство участников рынка бросятся конвертировать гривну в доллар, а межбанк и даже интервенции НБУ этот спрос покрыть не смогут.

Банкиры отмечают, что такая ситуация характерна не только для банков, но и для бизнеса в принципе. По их словам, экспортёры придерживают половину валютной выручки.

Топливо

По состоянию на 6 ноября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 27,03 грн. (+0,64 грн. в сравнении с 5 октября, +3,11 грн. с начала года), за литр А-92 — 25,66 грн. (+0,65 грн., +3,25 грн. с начала года). Продолжала активно расти только стоимость дизтоплива — 24,88 грн./л (+0,95 грн., +3,56 грн. с начала года).

Проблема тут в дефиците топлива, указывают эксперты. Если брать А-92, то Украина потребляет его примерно 80−85 тыс. тонн в месяц, объясняют в «Консалтинговой группе А-95». Примерно половина приходится на импорт, почти весь импорт данного вида топлива — белорусский. В октябре поставки из РБ упали до 4 тыс. тонн, т. е. на 90%. Ещё примерно столько же удалось привезти из других источников. Завоз белорусского А-95 также упал, однако не так сильно (с 40 до 10,5 тыс. тонн), к тому же большую часть возникшего дефицита (20 тыс. тонн) удалось покрыть за счёт импорта из Литвы.

Ремонт Мозырского НПЗ (а именно из-за него возникли перебои в поставках) завершился в конце октября, а значит, примерно с середины ноября ситуация должна начать выравниваться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

А вот президент Ассоциации нефтетрейдеров «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук утверждает, что роль ремонта Мозырского НПЗ в подорожании сильно преувеличена и кто-то просто наживается на ситуации.

«Если по вашей вине идут недопоступления в бюджет, а нефтепродукты — это большая часть бюджета Беларуси, — то вы потом уже не нефть перегоняете, а копаете торф. Все нужные объемы они уже зарезервировали. Свои обязательства по всем долгосрочным контрактам завод выполняет», — утверждает эксперт в комментарии изданию «Обозреватель».

При этом Косянчук удержался от ответа на вопрос о возможном потолке стоимости топлива: «Кто бы ни назвал потолок, он все равно ошибется. Во-первых, потому что в разных компаниях это по-разному, во-вторых, у каждого своя экономика, в-третьих, мы не можем понять, до какого максимального значения может дойти европейская цена. В-четвертых, что будет с гривней, мы тоже не можем прогнозировать».

Впрочем, у водителей всё равно остаются возможности экономить. Если в восточных регионах можно заправляться российским топливом, провозимым «челноками» через границу (достаточно оставить онлайн или телефонную заявку и перечислить средства, указав место, где стоит автомобиль, — и его заправят даже в отсутствие хозяина), то в западных областях процветает другой метод — передвижные нелегальные заправки. О таком сервисе сообщает патрульная полиция Украины. Во время задержания заправщиков полиция изъяла у них почти 3 тыс. литров дизтоплива.

Такая «инновация» объясняет статистику, оглашённую недавно председателем комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной: в течение 2016−2017 годов объем контрафактного топлива на рынке сократился с 35 до 15%. Мы, конечно, не станем отрицать, возможно, какое-то сокращение и произошло. Однако, с другой стороны, теневики попросту обошли электронные сертификаты, разрекламированные Южаниной в качестве панацеи от теневого рынка топлива. Нелегальные продавцы лишь перестали гонять топливо через стационарные заправки и, что называется, «пошли в народ».

Дорожающий бензин (к Новом году эксперты призывают быть готовыми и к 30 грн./литр) приводит к росту количества автомобилей, использующих в качестве топлива пропан-бутановую смесь. Их количество на Украине достигло 2,5 млн штук, что составляет 9% мирового автопарка таких автомобилей и позволяет стране занимать 4-е место по их количеству в мире. Любопытно, что вся четвёрка располагается фактически в одном регионе: Украину опередили Турция, Россия и Польша.

Разное

По итогам 9 месяцев 2017 года Украина всё ещё не может вернуться в первую десятку производителей стали. В настоящее же время она занимает только 13-е место, причём по результатам сентября её обошёл даже крошечный Тайвань (1,845 и 1,9 млн тонн соответственно). Ранее, до начала боевых действий и блокады Донбасса, Украина стабильно занимала 9−10-е места в рейтинге мировых производителей стали.

Украинцы сегодня и в ближайшем будущем будут оставаться беднейшими в СНГ — таков прогноз международного рейтингового агентства Moody's. Как заявил директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира во время выступления на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum, среднедушевой ВВП на Украине составляет чуть более 2 тыс. долл., тогда как у её ближайших соседей (РФ и Белоруссия) этот показатель составляет примерно 10 и 6 тыс. долл соответственно. Эксперт напомнил, что ещё 10 лет назад ВВП на душу населения на Украине составлял около 8 тыс. долл, а в 2013 году — 4 тыс. долл.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пармезан

В НБУ в конце октября в очередной раз пересмотрели прогноз инфляции на 2017−2018 гг. Так, на этот год ожидается 12,2% (предыдущий пересмотр состоялся в конце лета, тогда ухудшили с 8 до 9,1%). На 2018 год ожидают 7,3% вместо ранее прогнозировавшихся 6%. Следует отметить, что такие пересмотры уже стали дежурными. Не то чтобы в НБУ плохо понимали тенденции и ситуацию в украинской экономике, просто такие прогнозы — важный элемент проекта бюджета. Кроме того, от них зависит процентная ставка по евробондам. До озвученных 12,2% Украине осталось добрать совсем немного — за январь — сентябрь инфляция составила уже 10,2% (в сентябре прибавила сразу 2%).

Счета государственного соледобывающего предприятия «Артемсоль» вечером 2 ноября были арестованы, в результате чего работа компании под угрозой, соответственно, Украине может грозить внезапный дефицит соли. Впрочем, в компании возможный кризис отрицают.

«Обращаюсь к нашим потребителям и уверяю, что дефицита соли в Украине не будет. Администрация предприятия сделала все возможное, чтобы удержать ситуацию. На сегодняшний день мы продолжаем осуществлять отгрузку продукции, а это значит, что потребителям нечего опасаться и не стоит поддаваться искусственному ажиотажу», — заявила глава «Артемсоли» Виктория Луценко.