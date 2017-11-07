Сто лет назад война велась не только на полях сражений, ещё более ожесточённая схватка, в ходе которой силы, отстаивающие капиталистический путь развития России, не брезговали ничем вплоть до подлогов и прямой лжи, развернулась на идеологическом фронте. Проигравшая вооруженное противостояние большевикам разномастная белогвардейская ватага всю свою ненависть и энергию бросила на дискредитацию молодого советского государства и его лидеров.

Скопина Ольга ИА Красная Весна 1917

Спустя столетие, казалось бы, можно уже те события сделать частью истории страны и народа, а споры о них оставить специалистам. Так, возможно, и случилось бы, если бы те события напрямую не касались дня сегодняшнего. В 1991 году, который одни считают годом возвращения заблудшей России на магистральную дорогу человечества, а другие — годом реванша буржуазных сил, наша страна вновь пережила, пусть и не так явно, насильственную, но все ж таки трансформацию. Потом были памятные всем «лихие 90-е», «вставание с колен» 2000-х и развернувшееся у нас на глазах новое противостояние с Западом. Новая «холодная война» как раз отчетливо показала, что коммунизм и советский проект являются лишь промежуточной целью на пути мифотворцев-десоветизаторов, стратегической задачей остается окончательное решение «русского вопроса». Нанеся сокрушительный удар по картине мира советского человека, эти силы (их имена нам всем хорошо известны) в тот момент, когда был сокрушён СССР, и тем самым, казалось бы, сняты все идеологические противоречия с цивилизованным миром, теми же средствами, и по тем же лекалам, продолжили добивать уже Россию.

Чтобы избавить народ от навязанного нам комплекса исторической неполноценности, очень важно наконец-то разобраться в том нагромождении лжи, которым опутали важнейшее событие ХХ века. Именно об этом и говорили 6 ноября на конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность», которой движение «Суть времени» заключило череду мероприятий, посвященных развенчанию наиболее вопиющих наветов на нашу историю.

Петр Данилов ИА Красная Весна Сергей Кургинян

Именно об абсурдности навязанного обществу псевдоисторического, а на самом деле чисто пропагандистского «знания», и говорил, предваряя выступления докладчиков, лидер «Сути времени» Сергей Кургинян. Одной из самых вопиющих манипуляций, политик назвал изыскания самого «неполживого» исследователя советской эпохи Александра Солженицына, который в своих оценках репрессий, договорился ни много ни мало до 100 миллионов жертв.

«Цифры пострадавших от репрессий давно известны и неопровержимы: с начала 1920-х годов до 1954 года от репрессий пострадало чуть более 2,5 млн человек, около 800 тысяч человек были приговорены к высшей мере наказания. При этом, подчеркнул Кургинян, в это число входят и те, кто, например, занимался саботажем, грабил склады (то есть уголовники), и реальные враги народа, такие как бандеровцы. Утверждение, что вся страна ждала черных воронков, не соответствует действительности. Россия находится в едином контексте с другими странами, пережившими постреволюционный период. Это единая мировая закономерность», — заявил лидер движения «Суть времени».

Кроме того, политик обратил внимание собравшихся на тот факт, что подобные псевдоисторические исследования не могли бы состояться, а тем более оказать такое разрушительное влияние на советское общество без активной поддержки властей. Которые и стали промоутерами и главными выгодоприобретателями созданной врагами советского государства мифологии.

«Варварская расправа над нашей историей и историческим сознанием как таковым могла состояться только потому, что руководство ею осуществлялось из кабинета Александра Николаевича Яковлева при полной монополии коммунистической партии на СМИ вообще и на телевидение в первую очередь. Никому из людей, которые могли бы оппонировать позиции тех перестройщиков, слова не давали. Это называлось «подкоп под Перестройку». Игра шла в одни ворота. При тотальном управлении со стороны КПСС, которая сама осуществляла эту Перестройку», — отметил Кургинян.

Естественно и то, что после разгрома СССР подобные приснопамятному Солженицыну манипуляторы вошли в официальный пантеон новой России. Их произведения теперь изучают в школах, сызмальства навязывая народу комплекс неполноценности.

«Вы назовите народу и школьникам 100−150 честных цифр. Как только мы встаем в правильный контекст, то есть мы понимаем, что ничего экстраординарного не произошло, называем правильные слова, возникает нормальная трагедия, которую можно обсудить, с которой можно как-то иметь дело, а не чудовищное преступление русского народа против себя самого», — призвал политик.

Отвечая на запрос общества, желающего знать пусть не всегда лицеприятную, а нередко и горькую правду о своем прошлом, докладчики убедительно показали и «Россию, которую мы потеряли», и прочно переплетенную в сознании некоторых частей нашего политикума с успехами той, выдуманной ими России, апологетику преобразователя Столыпина.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Памятник Столыпину в Москве. Установлен 27 декабря 2012 года у Дома Правительства Российской Федерации

Состояние дел в Российской империи в период от начала ХХ века до Первой мировой войны, по мнению разрабатывавшего данную эпоху авторского коллектива, никак не соответствовало небывалому экономическому подъему страны, которой оставалось совсем чуть-чуть для того, чтобы выбиться в мировые лидеры. Накануне Первой мировой войны в финансовой, промышленной и социально-экономической сферах наблюдались серьезные проблемы, требовавшие скорейшего решения, но они не решались годами и даже десятилетиями.

В одном ряду с утверждениями о небывалом экономическом подъеме Российской империи находится и апологетика реформатора Столыпина. Его реформы не содержат никаких планов индустриализации и электрификации страны, без чего немыслимо ускоренное индустриальное развитие. Россия отставала к 1913 году от ведущих мировых держав в выплавке стали, чугуна, добыче угля более чем в два раза. Преодолеть этот отрыв без планов индустриализации и вложения денег в экономику было немыслимо, а ни планов, ни денег не было. Таким образом, окажись реформы Столыпина более успешными, чем они были на самом деле, они привели бы только к тому, что революция началась бы раньше, с бунтов голодных и нищих крестьян. И ни о каком выходе России в мировые экономические и индустриальные лидеры и речи идти не могло. Что, в свою очередь, в корне меняет утвердившееся представление о Столыпине как о великом реформаторе своей эпохи.

Выступающие не обошли вниманием, и многие другие нападки как на собственно революционные события, так и на победивших в том противостоянии большевиков. Были рассмотрены как инсинуации, направленные на вождей революции лично, так и передергивания по части происходивших событий. Отметим здесь мифологизацию национального состава руководящих органов советского государства, в частности заявления о том, что подавляющая часть комиссаров и коммунистов были евреями. При этом была использована неприязнь к евреям, зародившаяся задолго до описываемых нами событий и вовремя извлеченная на свет из пыльных черносотенных сундуков. Здесь же и пресловутые германские деньги, и многомерная демонизация Владимира Ленина: и по части его отношений с дельцом от социал-демократии Парвусом, и в контексте отданной по Брестскому миру половины территорий тогдашней Российской империи, и многого другого, чем вот уже несколько десятилетий застят наш разум. На всё это обладающие системным подходом к решению подобных проблем участники дискуссии дали развернутые, не оставляющие камня на камне от антисоветской мифологии, ответы.

Хотим отметить ещё раз: когда-то изобретенные пропагандистские конструкты один раз уже привели к тому, что поверивший в них народ отказался и от своей истории, а вместе с ней и от своего государства. Мы также утверждаем, что казалось бы выполнившие свою нацеленную на разрушение СССР работу мифологемы, продолжают и поныне разрушать сознание новых поколений наших граждан, прививая им отвращение к великой истории своей Родины, тем самым лишая их решимости сохранять и защищать её. Зачем защищать нечто кровавое, подлое и несущее народу одни лишь неисчислимые страдания?

Победа над СССР и её народом развязала многие языки. Наиболее ёмко мнение той части как бы раскаявшихся «победителей», вполне уместно охарактеризовать изречением публициста Александра Зиновьева о том, как метили в коммунизм, а попали в Россию.

Но бог с ними, с раскаявшимися, ведь по сию пору здравствуют те, кто в лучших традициях социал-дарвинизма продолжают утверждать, что так просто советское «грехопадение» нам не изжить, и, продолжая мстить стране и её народу, конструируют все новые и новые мифологемы, призванные окончательно избавить общество от какого-либо осознания своей исторической самобытности. В качестве подобных новодельных конструктов, сделанных по заветам тех же мастеров, достаточно упомянуть царебожие и связанную с ним истерику вокруг любовного фэнтези «Матильда».

Слушая выступающих на конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность», отрадно осознавать, что докладчики смогли не только показать, для чего конструировались все эти пустышки и опровергнуть их, но, что еще более важно, показали, как здоровые патриотические силы могут и должны защищать свою страну от подобных нападок.