Он сидел у нас в Москве перед президентом России в белых шлёпанцах.

Саудовская Аравия

Босые старые ноги в шлёпанцах без задников, в халате, на голове скатерть, на ней обруч, выглядел как будто он из бани.

Арабский крупный нос крючковат. Их король Салман, 81 год.

Теперь, через где-то дней десять после приезда, понятно, зачем он приезжал в Москву. Интересовался: как мы отнесёмся к предстоящей «перестройке» в Саудовской Аравии.

Покупка за жалких по саудовским масштабам три миллиарда долларов С-400, это только подарок, своего рода «извинение за беспокойство». Сделать приятное русскому президенту.

Нет, не за С-400 он приезжал, но пытался договориться, увериться, что российские самолёты с авиабазы Хмеймим не вмешаются в династическую распрю, которая последовала почти тотчас после его визита в Москву?

Хотел сгладить впечатление от антироссийских высказываний своего сына Моххамеда бен Салмана? (А тот ещё в конце июня говорил в наш адрес злые глупости, например: «Я больше не буду мягко относиться к Путину, мы можем уничтожить российские силы в Сирии за 3 дня…»)

По всей вероятности, король с нами договорился.

В Саудовской Аравии, следует это признать, между тем происходят эпохальные события.

Неслыханные на протяжении столетий.

До сих пор их династическая система правления была подобна древнерусской: власть передавалась от брата к брату среди сыновей Абдул-аль-Азиза, от старшего к младшему. После того как не останется ни одного из них, королевская власть переходит к старшему из следующего поколения. Женская линия не учитывается.

В семействе Саудов насчитывается от пяти до семи тысяч принцев. Все они, за исключением нескольких, никогда не будут царствовать, они все как принц Чарльз, мамка которого Елизавета, пожалуй, переживёт его, лысого Чарльза.

Так вот, король, приезжавший в Москву в шлёпанцах, решил эту традицию прекратить. Он намеревается передать власть не своему брату, а своему сыну, одному из двенадцати его сыновей. Сына зовут Мохаммед бен Салман. Ему 32 года. Борода, усы, чёрно-смоляные, скатерть в красно-белую клеточку на голове, сверху придавлена обручем. Молодой Мохаммед такой ястреб во внешней политике и сторонник реформ во внутренней.

Так, он выступает за конфронтацию с Ираном. Он инициатор (неудачной) войны с проиранскими хуситами в Йемене. Инициатор конфликта с Катаром.

Одновременно, пусть и ястреб, принц Мохаммед бен Салман выступает за то, чтобы оставить Асада у власти в Сирии, и вообще, оставить Сирию в покое.

А во внутренней политике это он распорядился разрешить женщинам сесть за руль автомобилей и посещать стадионы. Кроме этого, он сторонник отказа саудовской монархии от ортодоксального и реакционного варианта ислама, известного под названием ваххабизма.

Но ваххабизм сросся с саудовской династией, — скажет просвещённый читатель. И будет прав.

Вообще говоря, Мохаммед бен Салман человек молодой и эмоциональный. Он уже, что называется, «завалил» войну в Йемене, фактически проиграл. Хуситов победить саудовцам не удаётся.

Папа Салман уже некоторое время назад назвал своего сына наследным принцем, в то время как до того наследным принцем числился Мохамед бен Найеф. Для того чтобы его свалить, вспомнили что бен Найеф имеет родственные связи с катарским семейством ат-Тани. Поэтому следящим за арабской политикой рекомендую обратить внимание на недавнюю, казалось бы иррациональную, распрю Саудовской Аравии с Катаром, фактически эта атака на Катар служила внутренним целям короля Салмана и его сына, а не была обусловлена целями внешней политики.

Отстранив Найефа (Мохаммед бен Салман стал наследным принцем, а до этого он был вице-наследным принцем), 4 ноября Салман и его сын брутально арестовали ОДИННАДЦАТЬ саудовских принцев, четырёх действующих министров и десятки бывших министров (как правило, это тоже принцы).

Среди арестованных: родной племянник короля Салмана — принц аль Валид бен Талиль, весящий 17 миллиардов долларов. Инвестор в США, ему принадлежит часть капиталов Твиттера, он владеет Kingdom Holding Company, и так далее и тому подобное. Принцу аль Валиду 62 года.

Официально принцы арестованы по обвинениям в коррупции, а неофициально это дворцовый переворот. Когда одна часть элиты во главе с королём выступила против той части элиты, которая мешала бы осуществлению их планов.

Совсем случайно, по-видимому, король Салман и его сын Мохаммед выступили против принцев, симпатизирующих Соединённым Штатам Америки. А может и неслучайно.

И случайно король Салман прилетал в Москву.

Хотя нам понятно, что не случайно.

Прошу обратить внимание и на то, что совсем недавно к нам прилетал и властитель Катара из рода ат-Тани. А в мае Москву уже посещал сам Мохаммед бен Салман, в пользу которого произошёл дворцовый переворот в эти дни, и встречался с президентом Путиным. Как правильно было замечено в популярном российском фильме «Восток — дело тонкое». Ещё какое тонкое!

4 же ноября, то есть немедленно, хуситы из Йемена запустили баллистическую ракету в сторону столицы Саудов — Эр-Рияда. Это был протестный жест Ирана на самом деле против дворцового переворота в Саудовской Аравии. Ведь это Иран контрабандой поставлял хуситам баллистические ракеты с радиусом действия до 900 километров.

Ракета была выпущена в сторону аэропорта Эр-Рияда. Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, саудовцы назвали запуск ракеты актом агрессии. Хотя это всего лишь был иранский сигнал саудовцам, что происходящее в Аравии им не нравится.

Перефразируя знаменитое «С кем вы мастера культуры?», я советую российским мастерам политики вспомнить другую крылатую фразу нашего народа «Старый друг лучше новых двух», и рекомендую лучше дружить с Ираном, а то эти короли в шлёпанцах с их эмоциональными сыновьями не выглядят достаточно надёжными. А всем мил не будешь.