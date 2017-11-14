Уже 11 месяцев Шиптенко С. А., Павловец Ю. С. и Алимкин Д. В. находятся в СИЗО. Напомним, что 17 октября уголовное дело, возбужденное по ст. 130 УК РБ в начале декабря 2016 года против пророссийских публицистов, передано в городской суд города Минска. В мае 2016 года против Шиптенко С. А. и Павловца Ю. С. возбуждено уголовное дело по ст. 233 УК РБ («Незаконная предпринимательская деятельность»). По мнению Шиптенко С. А., обвинение по ст. 233 появилось как «подпорка» несостоятельному обвинению по ст. 130 УК РБ, а также с целью дополнительного психологического давления на задержанных публицистов и их родственников: «с целью компенсации судебных издержек» был наложен арест на имущество, принадлежащее семьям Шиптенко С. А. и Павловца Ю. С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

В суде ожидается появление свидетелей со стороны обвинения, писавших доносы в госструктуры Беларуси на российские информационные агентства в целом и в частности на авторов этих агентств. Доносы, по словам Сергея, поступали в разные органы, от мининформации до Генпрокуратуры. Их писали люди, которые называют себя «журналистами», «представителями общественности», «возмущенными читателями», «гражданскими активистами» и т.п.

На самом деле, все эти рядящиеся в тогу борцов с диктатурой и якобы выступающие за «европейские ценности» активисты являются попросту мелкотравчатыми местечковыми русофобами, обиженными на судьбу националистами, закомплексованными несостоявшимися историками, педагогами, журналистами и т.п. Эти «змагары» вечером могут писать жалобу в структуры ЕС и США на «крывавы рэжым», «русских имперцев», на ущемление их прав, языка или чего-то там еще представителями власти и силовых структур Беларуси, а утром без зазрения совести — донос в эти же самые силовые структуры (КГБ, Генпрокуратуру), мининформации РБ, Администрацию президента — куда угодно — на своих сограждан из числа идейных оппонентов. Поэтому неудивительно, считает Сергей Шиптенко, что носителями тоталитарного сознания в большей степени, чем чиновники и следователи, являются все эти «стукачи», выступающие в своих СМИ как «демократическая оппозиция», те, кто создает потоки «доносов», разнообразных «сигналов», надуманных местечковыми националистами «резонансных вопросов», высосанных из пальца «актуальных тем». Вся эта их «активная гражданская позиция» представляет собой попросту сублимацию личных комплексов и не имеет ничего общего с интересом широких масс белорусских граждан. В белорусском обществе, во всех его слоях, по мнению Сергея Шиптенко, тоталитаризм пустил глубокие корни. Силовики, чиновники и др. «охранители» режима готовы оправдать любое действо своих хозяев, подать как «перамогу» любой их провал и потерю лица. Простые граждане, обыватели, подвергнутые «промыванию мозгов» государственным телевидением и государственными СМИ (которые их обязуют выписывать!), несут вложенные им в головы догмы как абсолютные непререкаемые истины. Тщеславные псевдооппозиционеры, называющие себя борцами за демократические ценности, зарабатывают поблажки и бонусы у действующей власти написанием гнусных пасквилей на неугодных публицистов и ученых, осмелившихся высказать свое мнение по «приватизированным» властями темам.

А на Запад в ЕС они преподносят свои «прыщики» как ужасные раны, полученные в неравных боях за свободу слова, демократию и право выбора; а в КГБ, Генпрокуратуру, мининформации РБ и Администрацию президента сигнализируют о своих фобиях, рассказывают о том, что вызвало у них «возмущение и негодование», просят «провести проверку» какого-нибудь гражданина или общественной организации, заткнуть рот диссидентам, возбудить уголовное дело против инакомыслящих, заблокировать СМИ и т.п. Власть имущим же отправить идеологических противников в тюрьму гораздо удобнее и проще, чем устраивать с ними аргументированные дискуссии. Вместо доказательной базы, обстоятельного анализа всех доводов и приводимых оппонентами фактов их можно просто «закрыть» в СИЗО: нет человека — нет проблемы. Это откровенная деградация общества, путь к гуманитарной катастрофе.