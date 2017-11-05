По сообщению агентства «Киодо», президент США Дональд Трамп якобы недоумевает по поводу поведения японцев:

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Почему не сбить ракеты, пролетающие над территорией страны? Это же страна самураев. Я не понимаю этого».

Если Трамп действительно этого не понимает, то мы имеем дело не со здравомыслящим ответственным политиком, а с поджигателем войны, сродни Адольфу Гитлеру.

Ведь такими заявлениями он открыто подталкивает японцев на развязывание войны с соседним государством, с которым отношения и без того напряжены до предела. Мне сообщают японцы, что впервые после Второй мировой войны услышали сигналы воздушной тревоги и предупреждения по мобильным телефонам, обычно передающие информацию о приближении стихийных бедствий.

Конечно, пролет северокорейских баллистических ракет, хотя и на большой высоте, над территорией Японии не может не беспокоить жителей этой страны. Тем более что ракеты эти экспериментальные и из-за технического сбоя могут упасть, где угодно. Но это не означает, что их нужно сбивать, провоцируя неминуемый ответный удар и начало широкомасштабной войны, в которой, похоже, американские власти рассчитывают отсидеться в безопасности за океаном. Наоборот, это должно побуждать правительства, в первую очередь Японии и Южной Кореи, преодолев свою ненависть к «северокорейскому режиму», искать пути начала диалога об обеспечении безопасности в Северо-Восточной Азии. Демонстрировать для этого Пхеньяну отказ от безрассудных планов физического уничтожения лидера КНДР и всего этого суверенного государства с его населением, к чему с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН фактически призвал возомнивший о своем всемогуществе президент Трамп.

geralt Япония

Некоторые обозреватели дают понять, что, дескать, «решить» северокорейскую проблему можно и без постановки мира на грань ядерной войны, используя высокоточное оружие при превентивном ударе по разведанным местам расположения ракетно-ядерного вооружения КНДР. При этом, похоже, почему-то не принимается в расчет то, что насчитывающая свыше миллиона военнослужащих с многочисленным обученным резервом северокорейская армия оснащена не только атомными бомбами, но и многочисленной артиллерией, включая реактивную. По имеющимся данным, на вооружении армии КНДР находится 15 тыс. артиллерийских стволов, включая дальнобойные орудия, и 5 тыс. установок реактивных систем залпового огня, способных поражать шквальным огнем столицу Республики Корея — один из крупнейших мегаполисов мира, почти 20-миллионный Сеул.

Те, кто рассчитывает на всесокрушающий первый удар, должны знать, что в КНДР десятилетиями ведутся работы по созданию широкой сети подземных тоннелей и сооружений для укрытия ракетного и иного вооружения и концентрации войск. Даже по самым оптимистичным прогнозам, в случае военных действий в КНДР без применения ядерного оружия для овладения территорией этого государства США и их союзникам потребуется никак не меньше двух месяцев. И это притом, что никто не будет помогать КНДР отражать агрессию, что маловероятно. Можно представить, каковы будут потери армии вторжения.

В случае развязывания Трампом или по его наущению союзниками США войны против КНДР жертвами могут стать не только жители соперничающих государств, но и многонаселенные государства всей Восточной Азии, включая КНР и Россию. Обсуждая перспективы такой войны, автор этих строк неоднократно слышал от японских собеседников серьезные опасения по поводу деятельности северокорейского спецназа и законсервированных на территории Японии и Южной Кореи диверсионных групп, способных организовать подрывы или аварии атомных электростанций. В Японии существует 17 АЭС с 43 ядерными реакторами, а в Южной Корее — 6 атомных станций с 25 реакторами.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Не приходится объяснять, что диверсии даже против нескольких реакторов, учитывая высокую плотность населения в Японии и Южной Корее, по своим последствиям во многом превзойдут чернобыльскую и фукусимскую трагедии.

Вот об этом стоило бы говорить президенту Трампу во время вояжа по восточноазиатским странам, а не науськивать своих военных союзников на никому не угрожающую КНДР и не толкать их на приобретение собственного ядерного оружия, как он это делал во время предвыборной кампании. Да и противникам Трампа в США следовало бы «прессовать» его не за высосанный из пальца «русский след», а за безрассудную внешнюю и военную политику, жертвами которой могут стать и американцы. Ибо на сей раз им будет труднее отсидеться за океаном, а происходящее на Корейском полуострове, хотя и далеко, но уже не является и для них пожаром на другом берегу реки.