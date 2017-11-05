



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

После трехсторонней встречи в Тегеране президентов Ирана, России и Азербайджана и проведения двухсторонних переговоров в Баку наступил период информационной эйфории. Но одно дело говорить о развитии отношений между Россией и Азербайджаном, другое — проецировать эти отношения на перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, где Россия занимает позицию равноудаленности.

Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Тегеране со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил — цитируем по haqqin. az — буквально следующее: «Изучая повестку дня наших двусторонних отношений, мы обнаружили, что нет ни одного вопроса, который требовал бы своего решения… Мы просто вспомнили достигнутые успехи — результаты нашего сотрудничества в экономической, транспортной, энергетической, политической сферах и дали указания соответствующим структурам для определения путей дальнейшего развития отношений. То есть это показатель такого уровня отношений, когда даже на уровне президентов нет каких-то особых вопросов, требующих своего решения».

Kremlin.ru Владимир Путин, Хасан Рухани, Ильхам Алиев

Аналогичную мысль, правда, другими словами, выразил и глава России, заявляя, что «отношения между нашими странами носят особый характер, безусловно, это характер стратегического партнерства», отмечая рост товарооборота, работу по другим направлениям и постоянные консультации по региональной проблематике. Это действительно так, что не является ни для кого не секретом, в особенности для Еревана. Но некоторые бакинские политики и СМИ заговорили о том, что, мол, Азербайджану «удалось парализовать внешнюю политику Армении и изменить настрой в Карабахском вопросе в свою пользу». А депутат азербайджанского парламента Захид Орудж назвал «прогрессом включение карабахского вопроса в итоговую декларацию трехстороннего саммита президентов Азербайджана, Ирана и России в Тегеране».

Мы еще раз прослушали запись заявления президентов Ирана, Азербайджана и России на пресс-конференции в Тегеране. Так вот, в них нет ни одного упоминания о нагорно-карабахском конфликте. Не случайно и глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером специально подчеркнул: «Мы также отмечаем, что в нагорно-карабахском урегулировании основную роль наряду со сторонами играют сопредседатели Минской группы ОБСЕ». Таким образом Баку еще раз напомнили, что урегулирование конфликта не является вопросом двухсторонних отношений между Россией и Азербайджаном, что Москва работает в тандеме с Минской группой.

Поэтому искажение российской позиции некоторыми бакинскими политиками можно расценивать как грубую провокацию против Москвы на этом направлении. Напомним, что и раньше в Азербайджане, несмотря на официальное отрицание России, заявляли о наличии какого-то «плана Лаврова» по урегулированию конфликта, подавали его в СМИ как «особую позицию Москвы» в отличие от других стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. На этом же направлении в «помощь» Баку сейчас стал работать и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявляя, что «в духе солидарности с Азербайджаном» он намерен затронуть проблему конфликта на предстоящей встрече с Путиным, «если Путин, действительно, сосредоточится на этом вопросе, он будет легко решен».

Но российский президент уже принимал активное участие — кстати, вместе с Минской группой — в подготовке после апрельской войны 2016 года Санкт-Петербургского соглашения, предусматривающего введение мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и появление там международных наблюдателей. Азербайджан отказался подписывать этот документ, а главы других стран-сопредседателей МГ ОБСЕ не стали принимать эстафету. Поэтому для Анкары было бы логичным оказать давление на Баку, чтобы тот принял условия этого соглашения, а не пытаться предлагать Москве некие сепаратные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ильхам Алиев

Идем дальше. Алиев, принимая в Баку руководителя группы французско-азербайджанской дружбы Национальной ассамблеи Франции Пьера Алена Рафана, заявил, что Париж «как сопредседатель Минской группы тоже играет свою роль в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта». Хотя, по его словам, «армянское лобби распространяет в различных странах мира вымышленную и лживую информацию об Азербайджане и Нагорном Карабахе». А раньше Баку выступал с аналогичными призывами и к Вашингтону, предлагая ему активизировать политику на этом направлении. Но по факту пока что четко просматриваются попытки Азербайджана «развести» МГ ОБСЕ или изменить формат группы, чего Баку все-таки не удается.

Надо сказать, что словесной шелухи вокруг проблемы урегулирования нагорно-карабахского конфликта появляется много. Связано это с тем, что возобновились переговоры на уровне глав МИД Азербайджана и Армении, в Женеве состоялась встреча президентов двух стран, готовится еще одна. По всем признакам Минская группа предложила конфликтующим сторонам какой-то проект, положения из которого так или иначе комментируются сторонами. Так, президент Армении Серж Саргсян заявил о том, что «компромиссы могут быть болезненными» и это «Азербайджан сам должен занять более конструктивную позицию».

Естественно, ведь без компромиссов такой конфликт, как нагорно-карабахский, решить не удастся. Но если действительно существует желание искать конструктивные подходы, то сам переговорный процесс не должен быть предметом информационной войны, когда каждая из сторон заявляет о своей «победе», не вступив даже в настоящее дипломатическое сражение. А пока по факту разговоры Армении о «компромиссах» воспринимаются Азербайджаном как признак «слабости» или «поражения». Но тут у Баку не сходятся концы с концами, что видно, например, по «сенсационному» заявлению руководителя азербайджанского аналитического центра «Атлас» Эльхана Шахиноглу.

Ссылаясь на «полученную из достоверных источников информацию», он утверждал, что «президент России Путин в канун встречи с турецким коллегой Эрдоганом подготовил три условия Азербайджану для безоговорочного освобождения пяти районов вокруг Нагорного Карабаха». «Азербайджан должен войти в Евразийский экономический союз» — это первое условие, как утверждает Шахиноглу. Второе: «Азербайджан станет членом Организации Договора о коллективной безопасности». Третье: «в Карабахе будут размещены российские миротворческие силы». По словам политолога, «это очень тяжелые условия, первое можно выполнить с определенными исключениями, а остальные два противоречат интересам национальной безопасности Азербайджана».

Те же идеи развивает депутат азербайджанского парламента Орудж, заявляя, что «настало время уведомить проживающее в Карабахе население о планах Азербайджана относительно дальнейших действий». И что же это за планы? Оказывается, речь идет о «гарантиях безопасности армянского населения и их политических правах, причем в составе Азербайджана, где они получат больше дивидендов как в экономическом плане, получая возможность использовать нефтегазовые ресурсы страны, так и в юридическом». Далее: «Армяне могут рассчитывать на автономию наподобие нахчыванской в составе Азербайджана с возможностью создания парламента и государственных органов с получением экономических льгот».

При этом Орудж всех заверяет в том, что «Баку удалось перетянуть на свою сторону союзников Армении, используя совместные экономические проекты, нейтрализовать существующие с 1990-х годов факторы влияния и угроз, открытые антиазербайджанские позиции, усилия армянского лобби». Наконец, добиться «военного преимущества». Одним словом, Баку мыслит, как говорят на Украине, по принципу: в огороде — бузина, а в Киеве — дядька. Между тем, в Азербайджане должны по-настоящему осознать, что второго Советского Союза больше никогда не будет. Президент России не станет, как некогда Троцкий и Сталин, «дарить» Нагорный Карабах Азербайджану.

Для Москвы в этом нет, в отличие от большевиков в 1920-х годах, идеологической нужды. А есть реальная геополитика, которая диктует России действия, направленные на обеспечение безопасности Нагорного Карабаха, что возможно только при активизации своего политического и военного присутствия в Степанакерте. И дело тут не только в новой расстановке сил в Закавказье, а в бурных событиях в соседнем Ближнем Востоке, где формируется новый миропорядок. Кто, как и какое государство в этих регионах уцелеет — вопрос открытый. Азербайджан свой стратегический выбор уже сделал. Не стоит ему мешать. Армения же должна быть с Россией, но не в России.