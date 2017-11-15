



Aljoumhouria.com Кардиналу-патриарху Маронитской церкви предстоит сложная миссия

Маронитский патриарх Бешара Раи получил приглашение посетить Саудовскую Аравию. Некоторые ливанские издания делятся такими подробностями. Приглашение было передано временным поверенным Саудовской Аравии в Ливане Валидом Бухари в среду, 1 ноября. Раи обещают встречи на самом высшем уровне — с королем Салманом и наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Как подчеркнул Бухари, «это будет исторический визит» и он должен состояться в «ближайшие несколько недель».

Инициатива Эр-Рияда широко комментировалась. Близкий к патриарху ливанский депутат Бутрос Харб назвал ее в интервью Arab News «попыткой укрепить ливано-саудовские отношения и христиано-саудовские отношения», а также «это показывает, что Саудовская Аравия игнорирует все сектантские разногласия и хочет установить новые связи между королем Салманом и маронитским патриархатом». Муфтий Триполи и северного Ливана шейх Малик аль-Шаар считает, что тем самым Саудовская Аравия показала, что она «заботится о Ливане со всеми его религиями и общинами» и что «пришло время встретиться и обсудить все, связанное с Ливаном, чтобы сохранить христианское присутствие на Ближнем Востоке». Ливанская газета An-Nahar в свою очередь отметила, что «время и суть приглашения удивительны, так как это станет первым визитом маронитского патриарха в Саудовскую Аравию, страну, где нет ни христианских церквей, ни приходов».

Marti McFly Маронитский собор

По данным ряда изданий, важную роль в организации поездки сыграл посол Саудовской Аравии в Ливане Саид аль-Аввад Асири. Как отмечает Национальное информационное агентство Ливана, «визит готовился в течение последних четырех — пяти месяцев», патриарх Раи передаст видение «единого Ливана с его христианским и мусульманским населением». Не исключено, что здесь присутствовал и более широкий контекст, выходящий за пределы ливанско-саудовских отношений. Когда в октябре сего года наследный принц Мохаммед бин Салман заявил, что вернет Саудовскую Аравию к «умеренному исламу», британское католические издание Catholic Herald сделало вывод: любой диалог с христианами и изменения политики со стороны Эр-Рияда, скорее всего, будут связываться с Ватиканом и региональными структурами Католической церкви, а не иными конфессиями. А ведь Бешара Раи не просто возглавляет Маронитскую церковь, но является католическим кардиналом-патриархом.

Rei Momo Бешара Раи во время рукоположения католического епископа

Однако, похоже, повестка его визита в Эр-Рияд может претерпеть серьезные изменения. Дело в том, что в субботу, 4 ноября, находящийся в Саудовской Аравии премьер-министр Ливана Саад аль-Харири объявил о своем намерении уйти в отставку ввиду «угрозы его жизни». Харири обвинил во всем Иран и ассоциированное с ним ливанское движение «Хезболла». По словам премьера, Тегеран «вмешивается во внутренние дела арабских стран — в Ливане, Сирии, Ираке, Бахрейне и Йемене», движимый «глубокой ненавистью к арабской нации, непреодолимым стремлением разрушать ее и контролировать». Что интересно, президент Ливана Мишель Аун, как говорится в заявлении президентской канцелярии, узнал о решении премьера только когда Харири позвонил ему «из-за пределов страны». Отставка стала неожиданностью и для многих ливанских политиков и партий.

Решение Харири угрожает хрупкому консенсусу, с таким трудом достигнутому в Ливане, когда политическая власть была разделена между премьером, считающимся ориентированным на Саудовскую Аравию, и президентом, исповедующим христианство, прихожанином Маронитской церкви, поддерживающей рабочие контакты с «Хезболлой». Договоренность была достигнута в октябре 2016 года после многомесячных согласований. Но с тех пор Ливан в феврале сего года уже пережил первый серьезный кризис, когда Эр-Рияд разрывал с ним отношения из-за отказа Бейрута поддержать саудовцев в их борьбе против Ирана. Впрочем, он был преодолен, казалось, что ситуация пришла в норму. Но нет, не пришла. Комментируя демарш Харири для Bloomberg, директор Института военного анализа стран Ближнего востока и Персидского залива INEGMA Риад Кахваджи отметил, что Аун стал ближе «Хезболле», вместо того, чтобы занять — как надеялись саудовские лидеры — более нейтральную позицию. Решение ливанского премьера показывает, что Саудовская Аравия не согласится с нынешним балансом сил, подчеркнул эксперт.

U.S. Department of State Саад Харири

Во время февральского кризиса маронитские епископы приняли совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность вновь вспыхнувшим противостоянием в Ливане между шиитами и суннитами и попросили не вовлекать Вооруженные силы в политическое и религиозное противостояние. Иерархи заявили о риске краха всей ливанской системы и призвали политиков взять на себя ответственность за нацию, не ставя Ливан в зависимость от зарубежных интересов. При этом патриарх Раи выразил свою полную поддержку позиции ливанского правительства, которое объявило, что подтверждает арабскую идентичность Ливана, и она «не должна быть поставлена под сомнение». Некоторые эксперты высказывали предположение, что на основе ливанских шиитов пытаются создать группу так называемого арабского шиизма и противопоставить его иранскому шиизму, создав тем самым раскол в «шиитском полумесяце». Не получится ли так, что и от ливанских маронитов потребуют «вспомнить», что они в первую очередь арабы, а уже потом христиане? В любом случае, патриарху Раи предстоит очень сложная миссия в Эр-Рияде, если, конечно, с учетом новых реалий сам визит состоится.