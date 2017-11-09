События в Тегеране 1 ноября 2017 года, видимо, в дальнейшем станут некой новой точкой отсчета. Дело не в том, что был подтвержден трехсторонний формат встреч президентов Ирана, России и Азербайджана, без взаимосвязи с отношениями Ирана и России в дву‑ и многосторонних форматах с Арменией. Неангажированные наблюдатели обязаны отметить несколько главенствующих факторов.

Kremlin.ru С президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Первый — пожалуй, впервые в мире Верховный лидер Ирана айятолла Сейед Али Хаменеи в течение довольно краткого времени во второй раз принял и вел переговоры с лидером другой страны, то есть с Владимиром Путиным. И судя по сообщениям иранских СМИ, говорили они не только как политические лидеры, но и как верховные главнокомы вооруженных сил своих стран.

Второй — параллельно с встречами президентов и иными переговорами, в Тегеране в тот же день состоялась встреча и переговоры начальника Генштаба Вооруженных Сил России и 1-го замминистра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с его иранским коллегой Мохаммадом Багери. По иранской трактовке, начальники Генштабов «обсудили современную и новую оборонную дипломатию».

Третий фактор — впервые за всю историю последних лет айятолла Хаменеи принял… азербайджанского президента Ильхама Алиева. И темы, затронутые на этих переговорах, если судить по сообщениям иранского официоза, должны были быть не столь уж приятными для Алиева. Мы выдвигаем такую версию, исходя и из характеристики главного требования Хаменеи — «необходимо противодействовать мерам противников ирано-азербайджанских отношений», и из тех заявлений, которые Верховный лидер Ирана делал уже 2 ноября.

Президентский саммит завершился подписанием Совместного заявления, текст которого был оперативно распространен СМИ самых различных стран. Анализируя пункты этого документа, мы отмечаем, что главным образом Иран и Россия «напоминали» Азербайджану, что он «стоит» в их стратегических планах. В частности, в транспортных программах (но речь только о коридоре «Север — Юг», а не о «золотой мечте» Баку — убедить Китай и другие страны, примкнувшие к экономической программе «Великого Шелкового пути», в необходимости использования железнодорожной ветки Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-Баку…), а также в программах расширения сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической сферах, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, транспортировки и своповых поставок сырой нефти и нефтепродуктов, углубления взаимодействия на международных энергетических площадках. В этом же ряду программы поддержки реализации проекта по соединению электросетей России, Азербайджана и Ирана и договоренностей по торговле электроэнергией.

Далее идут пункты более глобального значения. Приведем их очередность, чтобы любому объективному читателю было ясно, что считают первоочередным (в том числе и с точки зрения «обработки» Азербайджана) Иран и Россия: 1) правовой статус Каспийского моря, а также сотрудничество портовых администраций, морское судоходство, мультимодальные перевозки, морской туризм, сохранение водных биоресурсов, защита окружающей среды, энергетика, торговля, экономика, научные исследования, гидрография, метеорология, безопасность и военное сотрудничество, предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций; 2) все неурегулированные конфликты в регионе могут быть урегулированы только мирно, — « путем переговоров на основе принципов и норм международного права и принятых в соответствии с ними решений и документов»; 3) сообща «противодействовать терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности, незаконному обороту оружия, наркотических средств и их прекурсоров, торговле людьми и преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Владимир Путин и Хасан Рухани

Таким образом, для Тегерана и Москвы нейтрализация усилий Азербайджана по Каспию, которые противоречат интересам Ирана и России, важней, чем, допустим, неурегулированные конфликты в Закавказье и готовность Азербайджана содействовать совместной борьбе Ирана и России с международным терроризмом в Сирии и Ираке. Что касается конфликтов, то тут ясно — иранский президент Хасан Роухани и глава России просто еще раз предупредили Алиева о том, что не потерпят очередных шагов Азербайджана по переводу Карабахской проблемы в фазу «горячей войны».

В принципе, ясно и то, почему Ирану и РФ не особо нужно содействие Баку в вопросе борьбы с терроризмом — сообщалось же, что иракская армия и шиитское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» уже готовятся взять под контроль участок территории на северо-западе страны, имеющий общую границу с Сирией и Турцией. Успехи и в уничтожении террористов в сирийском Дэйр-эз-Зоре. А если возникнет необходимость, чтобы Азербайджан сам осудил или выдал бы своих граждан, участвовавших в войне в Сирии и Ираке на стороне террористов, то тогда и задействуют против Алиева те его «подписи», которые были получены 1 ноября 2017 г. в Тегеране.

Остальную часть воздействия на президента Азербайджана, видимо, взял на себя айятолла Хаменеи. Вот лишь несколько тезисов, из которых вполне вырисовывается, что внушал иранский Верховный лидер своему визави. Например, Хаменеи заявил, что «у близких братских отношений между Ираном и Азербайджаном есть противники, подрывным действиям и соблазнам которых нужно противостоять». Кому не ясно, что говорил Хаменеи о США и Израиле, которые не скрывают, что Азербайджан — это своеобразная «база» их спецслужб в Закавказье?

Чтобы убедиться в этом, Алиеву следовало бы задержаться в Тегеране и услышать собственными ушами то, что заявлял Хаменеи перед десятками тысяч студентов и школьников 2 ноября в честь национального Дня студента: «США являются главным врагом иранского народа, и Тегеран никогда не поддастся давлению США»; «США глубоко недоброжелательны и враждебны по отношению к народу Ирана и исламскому миру в целом». Причем затем айятолла расширил круг стран, по отношению к которым Вашингтон враждебен: «Абсурдные заявления Трампа показывают, что Америка враждебно настроена не только по отношению к лидеру, правительству и народу Ирана, но и испытывает недоброжелательность и неприятие ко всем неутомимым и сопротивляющимся государствам».

И отнюдь не зря Хаменеи, как отмечают иранские СМИ, напомнил Алиеву, что «большинство населения Азербайджана, как и Ирана и Ирака, являются последователями школы Ахль Аль Байт». Чтобы не углубляться в раскрытие смысла этого заявления, просто укажем — речь в том числе и об одном из существенных расхождений между шиитами и суннитами в Исламе, кого считать «людьми дома», как переводится с арабского Ахль Аль Байт. Таким образом, айятолла Хаменеи по-восточному дипломатично призвал Алиева «отойти» от США и Израиля и повернуться лицом к шиитам Ирана и Ирака.

Если говорить о теме переговоров айятоллы Хаменеи с Владимиром Путиным, то исходить придется из сообщений иранских СМИ. А они крайне скупы. Из них мы узнаем: Хаменеи сказал, что «результаты ирано-российского сотрудничества по вопросу о Сирии подтвердили, что Тегеран и Москва могут достичь общих целей в сложных ситуациях». Процитируем далее по тексту: «Лидер приветствовал предложение президента Путина о дальнейшем расширении сотрудничества с Ираном во всех областях, заявив, что для развития связей необходимо использовать полезный опыт последних лет в двусторонних отношениях и урегулировании региональных кризисов. « Поражение американской коалиции , поддерживающей террористов в Сирии, является неоспоримым фактом, однако они продолжают составлять заговоры, поэтому разрешение сирийской проблемы должно продолжаться», — сказал он.

Владимир Путин и Али Хаменеи

Иранский лидер отметил, что надлежащее сопротивление и сотрудничество Тегерана и Москвы в борьбе с мятежниками и террористами в Сирии является очень значимым и сделало Россию влиятельной страной в Западной Азии. По словам Верховного лидера, народ Сирии должен сам решать вопрос о будущем страны, и на сирийское правительство другим сторонам не следует оказывать давление. «Мы можем ликвидировать санкции США, изолировать их различными методами, такими как устранение доллара и замена его национальными валютами в двухсторонних и многосторонних экономических отношениях», — добавил Верховный лидер.

Об «изъятии» доллара из торгового оборота несколько последних лет говорят не только Иран и Россия, но и Китай, и даже Индия и Япония, были сведения о наличии таких намерений и у других государств Азии. В том числе — у ряда стран-союзников США на Ближнем Востоке. Но впервые верховный главком Ирана заговорил о цели ближайшей перспективы в виде изоляции США и их усилий.

Можно твердо заявить, что суть переговоров Хаменеи-Путин была еще глубже, чем может показаться при ознакомлении с сообщениями иранских СМИ. И можно уверенно констатировать, с учетом совместного заявления саммита трех президентов, что Хаменеи и Путин обсуждали не только ситуацию по Сирии и Ираку, но и положение дел в Закавказье и Прикаспии, не исключено — также по Средней Азии и Афганистану, коль скоро два лидера согласны с тем, что в Сирии налицо «поражение американской коалиции, поддерживающей терроризм». Тогда они согласны и с тем, что после поражений в Сирии-Ираке, а также неуспехе с «курдской независимостью», США почти стопроцентно будут пытаться втолкнуть в хаотическое развитие и Закавказье, и Прикаспий, и Среднюю Азию с Афганистаном. С этих позиций, предупреждения Роухани, Путина и Хаменеи в адрес азербайджанского президента Алиева уже выглядят как «предпоследний мессидж» на будущее — ведь по пункту в совместном заявлении, в котором выражена поддержка Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе («Венские соглашения» 2015 г.), очевидно, что Тегеран и Москва готовятся к самому драматичному повороту событий и выходу США из «Венских соглашений» 2015 г. и, следовательно, к еще большему усилению конфронтации с Вашингтоном.

Понятно, что на вышеописанном фоне встреча и переговоры генералов Герасимова и Багери «остались за кадром». А зря. Ведь понятно же, что приезд начальника российского Генштаба не просто так был приурочен к визиту в Тегеран президента Путина и трехстороннему саммиту президентов. По версии агентства IRNA, «начальник Генштаба вооруженных сил Ирана и его российский коллега подчеркнули необходимость оказания помощи Движению Сопротивления в Сирии и борьбы с терроризмом… Указав на хороший уровень сотрудничества между вооруженными силами Ирана и России за последние 2 года, начальник Генштаба вооруженных сил Ирана высоко оценил проведение армейских международных игр в России и приглашение Ирана участвовать в этом мероприятии, поскольку, по его словам, эти соревнования приведут к расширению сотрудничества между двумя странами. Он также выразил надежду, что вскоре встретится со своим коллегой в Москве. Начальник Генштаба вооруженных сил РФ также выразил удовлетворение нынешним уровнем оборонного и военного сотрудничества между двумя странами. Оба чиновника обменялись мнениями о борьбе с терроризмом в различных сферах и совместном руководстве в целях противодействия иностранному вмешательству в регионе. Они сделали акцент на повышении оборонного взаимодействия, включая вопросы безопасности, промышленности, научные исследования и образование».

Агентство Tasnim добавляет — в ответ Герасимов заявил, что «во время моего пребывания в Тегеране, я хотел бы обсудить текущую ситуацию в Сирии, а также области для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества между Ираном и Россией».

Итак, Генштабы провели «сверку часов», возможно — предварительно обсудили не только вероятные новые военные поставки, но и будущие театры своего военного взаимодействия, допустим, хотя бы по Сирии-Ираку. Хотя если учитывать переговоры Хаменеи-Путин, то, видимо, круг вопросов на переговорах Багери-Герасимов был намного шире…