Высказанные в ИА REGNUM его редактором, проницательным и смелым политологом Юрием Баранчиком, соображения по поводу легитимности предстоящих президентских выборов при участии в них таких сомнительных персонажей, как К. Собчак, уверен, разделяют многие читатели.

Цитата из т/ф «Оно». Реж. Томми Ли Уоллес. 1990. Канада — США Балаган

Я, например, для себя уже решил, что в случае появления в избирательных списках этой фамилии не только сам, но и накажу семье и друзьям бойкотировать такую профанацию волеизъявления народа. И это притом, что, являясь законопослушным гражданином, не пропустил ни одни выборы, даже находясь во время их проведения за рубежом.

Согласие на включение в кандидаты на высший государственный пост нашей страны неизвестно на чьи деньги «раскрученной» карикатурно экзальтированной дамочки из богопротивных телепередач, считаю, было бы оскорбительным для избирателей. Как, кстати, и для кандидатов от других партий, которых вынудят ей противостоять и вести предвыборные дебаты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ксения Собчак

В связи с этим хотелось бы обратиться к господам-товарищам Зюганову, Миронову, Жириновскому и другим с предложением при признании Собчак кандидатом отказаться от выдвижения представителей своих партий для участия в предстоящих президентских выборах. А на средства, выделенные на избирательную кампанию, закупить гуманитарную помощь страдающим от фашиствующих украинских националистов детям, женщинам и старикам Донбасса.

Не думаю, что в этом случае Владимиру Путину захочется напрямую соперничать со своей землячкой, неизвестно по чьему наущению задавшейся целью превратить выборы в балаган и клоунаду.