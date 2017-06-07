Участники общественных слушаний проголосовали против создания лесопаркового зеленого пояса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, слушания прошли 3 ноября в Доме архитектора — и их итоги оказались неожиданными для всех.

ИА REGNUM Участники слушаний

Общественные слушания прошли при полном аншлаге: зарегистрировано было 345 участников, и вместить всех желающих зал Дома архитектора не смог. Впрочем, эта цифра из-за покидавших зал и вновь прибывавших воронежцев всё время менялась, что еще сильнее затруднило подсчет голосов.

ИА REGNUM Участники слушаний — против зеленого пояса

Выступления официальных спикеров заняли лишь небольшую часть мероприятия. Все выступившие, в числе которых были эксперты, представители общественных организаций и обычные горожане, были за принятие ходатайства управления лесного хозяйства о создании лесопаркового пояса к Общественной палате и, соответственно, за создание лесопаркового зеленого пояса.

Напомним, в зеленый пояс Воронежской области планируют включит не только леса, но и городские парки. Всего в план внесено 27 участков лесных насаждений общей площадью 1,5 тыс. га — эта цифра, по словам заместителя руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Мирославы Скрынниковой, является экономически обоснованной возможностями областного бюджета.

ИА REGNUM Глава Общественной палаты Воронежской области Неля Пономарева и заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Мирослава Скрынникова

Работа над созданием плана зеленого пояса практически положила конец затяжному конфликту вокруг яблоневого сада ВГАУ. Сейчас судьбу этой территории решает суд. Если он примет решение изъять землю из частной собственности, яблоневый сад также войдет в состав лесопаркового зеленого пояса, и его начнут восстанавливать.

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В зоне зеленого пояса будет запрещена вырубка деревьев и капитальное строительство. При этом новый статус территорий позволит выделять из бюджета деньги на содержание лесов и благоустройство рекреационных зон. Казалось бы — вопрос уже решен, и осталось только отправить план на доработку с учетом всех предложений и замечаний.

ИА REGNUM Доводы экспертов интересовали только немногих

Однако представители деревни Медовка — поселения в Рамонском районе — и прилежащих к ней территорий выступили против того, чтобы зеленый пояс проходил через участки, находящиеся в частной собственности. На голосование был вынесен вопрос об исключении Медовки из предполагаемой природоохранной зоны, а претензии жителей пообещали учесть при корректировке границ «зеленого пояса».

Село Медовка — отнюдь не простое. На карте на его месте числится более десятка «санаториев», путевок в которые никто из воронежцев никогда не видел и не увидит. Еще большее впечатление производит список «деревенских» улиц: в Медовке существуют улицы Бирюзовая, Изумрудная, Малахитовая, Рубиновая, Жемчужная… Сами понимаете, живут в этом «Изумрудном городе» люди отнюдь не простые.

ИА REGNUM «Зеленая зона» — на выход?

Во время голосования по главному вопросу выяснилось, что в зале практически все участники слушаний оказались защитниками частных земель. Те, кто до этого на протяжении почти часа аплодировал спикерам, обосновывавшим необходимость не только создания, но и расширения охранной лесопарковой зоны, как один подняли руки против его создания. В итоге за создание «зеленого пояса» проголосовали 118 человек, против — 140.

Протест «селян» против того, чтобы по их территориям проходила природоохранная зона, был настолько бурным, что дискуссия переросла в банальный скандал. Участники подняли крик, и модератору слушаний практически до самого конца так и не удалось призвать их к порядку.

ИА REGNUM Единогласие

Неприкосновенность своих участников «селяне» отстаивали так яростно, как будто чиновники для создания «зеленого пояса» собираются вырубать жилые дома и превращать их парки. Однако на природоохранной территории нельзя строить только жилье и промышленные предприятия — зато можно благоустраивать парки, возводить образовательные и медицинские учреждения, рекреационные объекты. Из этого представители общественной палаты сделали вывод, что охраняемая лесопарковая зона может помешать планам по застройке территории Медовки. Правда, спорные территории являются землями сельскохозяйственного назначения, и жилье на них нельзя строить и сейчас — но с приданием им статуса природоохранной зоны застройщики могут потерять существующие юридические лазейки.

Вариант исключения территории Медовки из схемы «зеленого пояса» есть — вместо него в план может быть включен дендрарий НИИЛГиС. Однако это произойдет только в том случае, если члены Общественной палаты области признают слушания не состоявшимися. Соответствующее обращение сразу же составили и подписали участники мероприятия.

Правда, то, что ситуация не повторится, гарантировать не может никто. Участники слушаний высказывали предположение, что демарш медовцев был заранее организованной провокацией, и многие из них защищали не свою собственность, а интересы застройщиков. В том, что в качестве медовцев действительно голосовали жители этой территории, тоже есть сомнения — потому что при первом предложении из зала проголосовать по зарегистрированным паспортным данным значительная часть мгновенно покинула помещение.

ИА REGNUM Свободные места в зале появились только после предложения голосовать по паспортам

«Я могу предположить, что мы найдем возможность провести публичные слушания повторно, не ущемив права жителей города Воронежа», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM итог слушаний заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Мирослава Скрынникова. Она добавила, что в таком случае вся процедура общественных слушаний будет проведена заново — от назначения даты и регистрации участников до публичного обсуждения.