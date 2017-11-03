На этой неделе список «друзей» Украины в Европе пополнился еще одной страной. Майданная дипломатия умудрилась на ровном месте поссориться с Сербией. Посол Украины в Белграде Александр Александрович дал большое интервью местным СМИ, в котором заявил, что Россия «использует Сербию в своих интересах» и что интересом этим является «уничтожение Европы». В частности, Сербия в интересах России якобы пыталась дестабилизировать ситуацию в Македонии, Боснии и Герцеговине и Черногории.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Украина

Госсекретарь сербского МИД Ивица Тончев ответил украинскому послу сначала шуткой, а потом серьезно. В порядке шутки он сказал, что если бы интервью посла продлилось чуть дольше, тот бы успел обвинить Сербию еще и в развязывании Второй мировой войны. Всерьез же — заявил, что посол нарушил Венскую конвенцию. Это означает, что если Киев не отзовет его сам, то это предложит сделать Сербия.

Зачем украинский посол вообще дал такое интервью? Сказался, с одной стороны, прискорбный уровень профессионализма, с другой — в Киеве по-прежнему уверены, что все в Европе им что-то должны. Но в Белграде, в отличие от самого Киева, не считают, что послы иностранных государств имеют право учить страну жить, тем более таким лживо-хамским способом.

Serbia.mfa.gov.ua Александр Александрович

В тот же день, в четверг, 2 ноября, на новый уровень вышла и «дружба» Украины с Польшей. Камнем преткновения остается «бандеровский вопрос». Неделю назад Украина приостановила процесс легализации уже установленных памятников польским воинам. Вчера, 2 ноября, глава польского МИД Витольд Ващиковский назвал украинскую политику по этому вопросу «варварской» и предупредил, что Польша запретит въезд в страну всем сторонникам дивизии СС «Галичина» и всем, кто мешает установке польских памятников. Кроме того, глава МИД заявил, что визит на Украину президента Польши Анджея Дуды, намеченный на декабрь, теперь под вопросом. Если же президент не приедет, значит, роль Польши как «адвоката Украины в ЕС» похоронена окончательно.

В случае с Сербией майданную демократию подвела недооценка того факта, что некоторые страны, в отличие от нынешней Украины, дорожат своей независимостью и самостоятельностью. В случае с Польшей подвела историческая неразборчивость. Украина занимается героизацией нацистских приспешников, чтобы воодушевить своих радикалов и чтобы обосновать таким образом «антирусскость» Украины. Только вот у Польши есть свои счета к Бандере и ему подобным. Киев предлагает забыть все эти подробности и решать вопросы с памятниками по принципу «баш на баш». Но в Польше не считают, что памятник польскому воину и памятник украинскому нацизму — это одного поля ягоды.

Рейхсфюрер Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС «Галичина»

С каждым месяцем у Украины становится все больше европейских «друзей». В сентябре-октябре в этом списке оказались Венгрия и Румыния. Президент Украины подписал закон об образовании, который предусматривает принудительную украинизацию всех школ в стране — хотя на Украине не только русскоязычное большинство, но и значительные общины поляков, венгров, румын и т.д. Закон был написан для борьбы с русским языком, но это надо было «закамуфлировать», поэтому румынам, венграм и всем остальным тоже досталось. Ответ был весьма ясным. Румыния отменила визит своего президента в Киев, а Венгрия пообещала блокировать все инициативы Украины на уровнях ЕС и НАТО. И уже, кстати, начала это делать.

В Киеве, очевидно, не ждали такой острой реакции. Подумаешь, запретили детям учиться на родном языке! Сколько там этих румын и венгров — и полумиллиона не будет. Майдан никогда не интересовался жизнью отдельных, конкретных, реальных людей, ему бы все больше про геополитику, да «врагов», да «исторические битвы». Вот и забыли, что власти некоторых стран (в отличие от самой Украины) работают не ради войн и откатов, а ради защиты интересов соотечественников.

Список европейских стран-«друзей» Украины можно продолжить. Болгарам и грекам тоже не нравится закон об образовании. Памятен недавний конфликт с чехами. Тамошний президент Земан предложил признать реальность, согласиться с тем, что Крым — российский, и обсудить вопрос о компенсации в пользу Украины. В Киеве ответили так грубо (депутаты Рады публично обвинили Земана в продажности, алкоголизме и идиотизме), что пресс-секретарь чешского президента в своем комментарии назвал это «криком неандертальцев из пещеры».

Поляки, убитые УПА

Майданные власти надеются, что в крымском вопросе все продолжат верить им на слово и за свой счет бороться с Россией. На самом деле в Европе этот вопрос уже для всех решен, вопрос только в формулировках. Неандертальское поведение киевских руководителей только добавляет желания видеть их пореже и решить все связанные с ними вопросы побыстрее.

Четыре года назад Евросоюз — вслух или молча — поддержал государственный переворот на Украине, потому что полагал: эта затеянная старшим вашингтонским братом история и им что-нибудь принесет. Майдану прощались и националисты, и нацисты, и неандертальцы. В Киеве ждали, что так будет и дальше. Что майдану будут платить за то, что он против России, возьмут в ЕС и дадут каждому по тысяче евро. Вместо этого европейские страны требуют прекратить украинизацию, назвать Бандеру преступником, забыть про Крым и вообще сидеть тихо и даже не мечтать про ЕС.

Роль уже сыграна, дальнейшее пребывание на сцене в этом образе неуместно, и аляповато раскрашенного неандертальца вежливо, но очень твердо подталкивают к выходу. Роль сыграна, спектакль завершен, и теперь от артиста требуют вести себя прилично. Но майдан не умеет вести себя прилично. Потому что неандертальство — это не его роль. Это его суть.