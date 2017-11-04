Как краб с Дальнего Востока попал в Арктику?

National Oceanic and Atmospheric Administration Камчатский краб

Камчатский краб, о котором пойдет речь, для биологов вовсе не краб, а рак-отшельник из семейства крабоидов, внешне похожий на краба. В отличие от краба, у него три пары ног, а не четыре, но эти отличия для жителей Мурманска роли не играют, и называется он везде камчатский краб.

Проект по переселению камчатского краба с Охотского в Баренцево море был задуман еще в 30-е годы в СССР. Этот проект по духу был созвучен советской республике — тогда, и в более поздние периоды, всерьез обсуждали такие мегапроекты, как строительство Дома Советов, который должен был стать самым высоким зданием в мире, план по великому преобразованию природы, план по повороту сибирских рек в Азию. Но в отличие от несбывшихся мечтаний, камчатский краб сумел попасть в Баренцево море. В 30-годы доставить особей не удалось — не было технологий транспортировки морских членистоногих на большие расстояния. Следующая попытка привезти крабов состоялась в 1951 году и тоже оказалась неудачной. Крабов пытались перевезти в транспортных резервуарах, без искусственного насыщения кислородом воды, но в таких емкостях крабы смогли жить не более 2-х дней, а дорога на поезде занимала 11 суток.

Первая удачная перевозка произошла в 60-х годах, крабов перевозили на самолете в мешках. Ученые пытались выпустить и крабов, и вырастить потомство из икры. Эксперимент с икрой не удался, более 90% икры, вынашиваемой самками, погибло. После этого в Баренцево море завозили в основном только взрослых крабов. Надо отметить, что в научной среде не было единодушия по поводу переселения крабов — ряд ученых активно возражал, аргументируя свою позицию недостаточно проработанными последствиями переселения. Всем известен факт заселения кроликов в Австралию и негативные последствия для растительного мира зеленого континента. Однако реформаторы победили, и крабы начали заселять арктическое побережье.

Sasha Isachenko Камчатский краб

Основное количество было завезено авиацией в 1961—1969-х годах. Было проведено 28 рейсов, за один рейс можно было перевезти не более 30 взрослых крабов. Вылов производился в заливе Петра Великого в Японском море, крабов перевозили в специальных аквариумах, насыщая воду кислородом в самолете. Пытались перевозить икру и молодых особей, но лучше акклиматизацию проходили взрослые крабы.

Суммарно с 60-х годов до 1978 года было выпущено в Баренцево море около 5 000 взрослых крабов, более 10 000 молодых особей и около полутора миллионов икринок.

Первые крабы стали попадаться в Арктике в рыбачьи сети начиная с 70-х годов, Мурманская газета «Полярная правда» впервые написала о рыбацкой удаче в поимке крабов в 1976 году.

Популяция стала расти лавинообразно — у краба нет врагов в северных морях, регулировать популяцию может только человек. Если в 80-х годах количество краба оценивалось в 100 000 особей, то к 90-м годам их количество увеличилось до 10 миллионов. Экспериментальный вылов краба начался в 1994 году, а промышленный вылов начался в 2004 году.

Кто в выигрыше?

До сих пор нет единого мнения о полезности либо вредности заселения краба в северные моря. Камчатский краб питается моллюсками, червями, иглокожими, но в своем ареале конкурирует с традиционными обитателями Баренцева моря — пикшей, морской камбалой, полосатой зубаткой и треской, которые являются промысловыми рыбами. Рыбаки отмечают снижение численности ценных рыб, потому что краб занимает на мелководье места их нереста. Но сам краб является ценным промысловым продуктом, мясо краба является деликатесом. По экспертным оценкам, вылов краба в Баренцевом и Норвежском морях составляет до 30% от мирового улова этого вида.

В соседней с Мурманской областью Норвегии тоже нет единого мнения по поводу вселения краба в северные моря, но политика по его вылову кардинально отличается от российской. В России лицензии на вылов краба распределяются на аукционах Росрыболовством по квотам, причем вылов краба жителями в прибрежных районах категорически запрещен, ловля краба является браконьерством и уголовным преступлением по российским законам.

В Норвегии нет разделения на океанический и прибрежный лов — ограничена ловля краба только в северных водах, у границы с Россией, для воспроизводства ценной породы, в других водах, к югу, ловля проводится без ограничений, как раз сдерживая рост крабов, чтобы он не конкурировал с пикшей и треской, где они нерестятся.

Кроме того, в Норвегии, в отличие от России, разрешена любительская рыбалка. Каждый житель северной Норвегии имеет право ежемесячно вылавливать трех крабов к столу. Разрешено собирать на берегу крабов и туристам — существует специальная квота, распределяемая среди турфирм.

Небольшой городок Киркенес возле российской границы называет себя King Crab capital (столицей королевского краба, камчатский краб в Норвегии называют королевским — прим. ИА REGNUM ) и привлекает туристов участием в сафари на крабов. На российской стороне это было бы уголовно наказуемым.

Краба, конечно, ловят, на рынках Мурманска он продается в разнообразном виде, то есть нелегальная добыча идет, несмотря на строгости и запреты. Некоторые жители намекают, что существующее положение выгодно многим в регионе, добыча краба в основном нелегальна и приносит немалые доходы, которые идут мимо государственной казны.

A. C. Tatarinov 0 Камчатский краб

Может, пора подумать о пересмотре закона? Вывести из тени добычу краба в прибрежных водах? Мурманская область в советское время была престижным регионом, куда стремились люди со всей страны. Сейчас население Мурманска по сравнению с советскими временами сократилось с почти пятисот тысяч до трехсот. Приезд в область для ловли краба мог бы дать дополнительный поток туристов в регион и поддержать экономику области. А пока все преимущества от разведения краба достаются Норвегии. Это не первый раз, когда из-за наших законов выгоду получает Норвегия. В 80-е годы Киркенес был небольшой деревенькой. Он стал бурно развиваться после распада Советского Союза и наступления «дикого капитализма». Рыболовецкие предприятия были приватизированы, и рыбаки, вылавливая рыбу, везли ее не в Мурманск, а в норвежский Киркенес, где процесс приемки рыбы быстрее и лишен российской бюрократии. А теперь Киркенес — столица королевского краба!

Когда что-то изменится?

Справедливости ради надо сказать, что законодательство меняется, и принят закон об инвестиционных квотах — квоты выделяются тем, кто инвестирует в рыбопереработку или строительство новых судов. Это квотирование сыграло положительную роль в переводе рыбных потоков из портов северных стран в российские, но пока еще большое количество выловленной рыбы в Баренцевом, Норвежском и Северных морях проходит мимо российских портов. 17 августа 2017 года вышло постановление правительства РФ № 974 «Об изменениях в порядке доставки уловов водных биологических ресурсов и произведённой из них продукции». Документ устанавливает, что уловы, добытые российскими рыбопромысловыми судами в Баренцевом, Балтийском, Черном и Азовском морях, а также произведённая из них рыбопродукция подлежат обязательной доставке на отечественный берег. Это постановление начнет действовать с января 2019 года и должно внести свою лепту в перенаправлении рыбных потоков в Россию. В весеннюю сессию 2018 года в закон о любительской рыбалке в Государственной думе будут внесены изменения, позволяющие жителям ловить краба в прибрежных водах, правда, при условии приобретения лицензии, но будем надеяться, это только первые шаги.

По оптимистичным прогнозам мурманских депутатов, ситуация может измениться в следующем году. Депутат Мурманской областной думы Максим Белов: «Если закон (о любительской рыбалке) примут, камчатского краба можно будет вылавливать на основании лицензии. Так же, как с сёмгой: приехали рыбаки, лицензию купили и едут ловить какое-то количество особей. Мы очень надеемся, что нашу инициативу поддержат, это порадует население. Следующее обсуждение этого законопроекта в Госдуме — в апреле 2018-го»

А пока на крабовое сафари туристы из Европы едут в норвежский Киркенес.