



Иосиф Виссарионович Сталин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. По его словам, «если он займется решением этого вопроса, будет намного легче получить результат». Более того, Эрдоган уточнил, что Анкара «выступит с серьезной инициативой», которая «вызовет обеспокоенность не только армянского лобби, но и некоторых сил на Западе».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев, Реджеп Эрдоган, Владимир Путин

Таким образом, сбываются ранее высказанные прогнозы ИА REGNUM о том, что Турция будет пытаться опосредованно выйти на контакт с Арменией. Об этом свидетельствуют участившиеся в турецких СМИ публикации относительно необходимости ратификации турецким парламентом подписанных еще в октябре 2009 года известных Цюрихских протоколов, предусматривающих восстановление дипломатических отношений с Арменией и открытие границ. Как известно, этот процесс был сорван из-за позиции Баку, который настаивал и настаивает на его увязке с решением нагорно-карабахского конфликта. Существуют также заявления турецких политиков о том, что Анкара будто бы получила приглашение подписать таможенное соглашение с ЕАЭС, что невозможно сделать без согласия Еревана.

В принципе, Турция могла бы проявить и самостоятельную инициативу по нормализации отношений с Арменией, но она натыкается на жесткое сопротивление Азербайджана. Поэтому для Анкары самый лучший вариант — это заручиться поддержкой Москвы, которая, по мнению турецких политиков, «могла бы оказать соответствующее давление на Ереван». А чтобы не вызывать негативной реакции со стороны Баку, турецкая сторона может выставить пакет соглашений, в котором содержалась бы и увязка с проблемами урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Другого практического сценария действий Турции на этом направлении пока не просматривается.

Существует еще один момент, реализация которого носит теоретически характер: Азербайджан может захотеть стать членом ЕАЭС, ввиду чего он выдвинет условия по урегулированию конфликта. Это должно создать у Москвы ощущение «геополитической победы» в Закавказье, подобно той, которую в 1920-х годах испытывали большевики, подписывая соглашения и договоры с турецким лидером Мустафой Кемалем. Не случайно Эрдоган говорит, что его инициатива способна «вызвать обеспокоенность не только армянского лобби, но и некоторых сил на Западе». Но при таком развитии событий Москва просто обязана выдвинуть свои требования к Анкаре и Баку в контексте армянского вопроса, чтобы потом, как московские большевики уже в конце 1940-х годов, не заявлять, что турки «переиграли Кремль».

Перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Слева направо Серж Саргсян, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, Алмазбек Атамбаев

В экспертных кругах на теоретическом уровне эта тема обсуждается давно. На практике обращает на себя внимание то, что лидеры Азербайджана и Армении проявляют готовность вести переговоры в личном формате, двустороннем. Стала меняться и их лексика при наличии замалчиваний и недоговоренностей. Так, многие армянские, а вслед за ними и азербайджанские СМИ цитируют заявление президента Армении Сержа Саргсяна, сделанное на встрече со слушателями политической школы РПА «Андраник Маргарян», хотя оно не приводится на официальном сайте президента. Поэтому в данном случае мы будем использовать частичку «якобы». Якобы Саргсян заявил следующее:

«В вопросе Карабаха решение будет болезненным. Не может быть решения без взаимных уступок».

В этой связи армянские эксперты задаются вопросом: почему вдруг в Ереване заговорили о компромиссах, особенно после встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве, и о чём они будут говорить на анонсированной самим Саргсяном предстоящей аналогичной встрече? По структуре проблемы компромиссы могут быть только на двух направлениях: статус районов вокруг Нагорного Карабаха и статус самого Нагорного Карабаха. Если это так, то пора подключать к переговорному процессу Степанакерт, чтобы определить баланс сил через новую формулу. При этом Москва должна выставить условие: получить согласие Баку и Еревана на свое присутствие — военное и политическое — в Нагорном Карабахе, выступая в качестве гаранта его безопасности.

Встреча Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Женеве. 16 октября 2017

На Ближнем Востоке быстро меняется конфигурация и направление конфликтов. Формирующая новая «политическая геометрия» в регионе Россия — Азербайджан — Иран и Россия — Иран — Турция никого не должна вводить в заблуждение. Эти треугольники не свидетельствуют об укреплении позиций Москвы в регионе. В преддверии саммита Евросоюза по «Восточному партнерству», который состоится 24 ноября в Брюсселе, Россию должен посетить Саргсян и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Тем временем, как передает бакинский портал haqqin. az, одновременно с Саргсяном в Москву прибудет министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Глава азербайджанской дипломатии не исключил возможности встречи с Налбандяном в рамках переговоров с сопредседателями МГ ОБСЕ. Может быть, после этого появится какая-то ясность в ситуации.