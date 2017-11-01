Последние новости из «избирательного штаба» Ксении Собчак, несмотря на их анекдотичность, заслуживают самого серьезного внимания. По крайней мере, даже тем, кто сомневался, становится ясно — кто и с какими целями раздувает ее клоунскую «избирательную кампанию» (кавычки уберем только когда — и если — кандидат Собчак будет официально зарегистрирована Центризбиркомом… что, судя по ряду признаков, отнюдь не является основной задачей кукловодов).

Afanasy.biz Против всех

Итак, утром 31 октября становится известно, что ряды «штаба» покинул… собственно штаб. Команда Алексея Ситникова, бывшего политтехнолога Бориса Ельцина и Юлии Тимошенко, в полном составе ушла из проекта. При этом Ситников, заявивший, что сам оплачивал помещение штаба и все его расходы, утверждает, что речь идет о «рабочем моменте», и от разговора о разногласиях всячески уходит.

Правда, к вечеру того же дня просачивается информация, что разногласия таки были. По вопросам защиты прав гомосексуалистов и некоей «реабилитации 90-х».

Параллельно весь день сыплются сообщения о желании новых и новых «гламурных тусовщиц» вступить в борьбу за кресло президента России. Известные и неизвестные «светские львицы» наперебой рвутся к власти — заявления об их намерениях поступают по полдюжины в день.

И завершается вакханалия новостями следующего дня: свято место пусто не бывает, и вместо сбежавших с корабля Собчак политтехнологов в штаб приходит популярный блогер Рустем Адагамов, более известный под ником drugoi. Приобретший известность (оставим в стороне высокие отношения с бывшей супругой и обвинения в педофилии — пусть с этим разбираются правоохранительные органы) главным образом репостом в промышленных масштабах чужих картинок в своем раскрученном блоге.

Остановимся на минуту и спросим себя: что происходит? Мы все еще о выборах президента самой большой в мире страны? Или уже о подготовке новогоднего вечера на каком-то из захудалых телеканалов? Гламурные кисы и модные блогеры, герои «бандитских 90-х» и украинские политиканы, политтехнологи и педерасты — это имеет какое-то отношение к стоящим перед страной вызовам? К ее экономическим проблемам и социальным болезням, к давлению извне и отсутствию согласия изнутри? К пенсионерке бабе Мане, которой некому вскопать огород, к слесарю дяде Пете, которому хозяин третий месяц задерживает зарплату, к предпринимателю Васе, которого кошмарят чиновники… да мало ли еще к кому. Нас тут, населения России, 146 миллионов. Всяко больше, чем граждан с анальными правами. И у каждого найдется проблема, решением которой не мешало бы заняться государству. Подумайте сами — какой из них займется государство Ксении Собчак? Ответ: никакой.

Дмитрий Нестерак ИА REGNUM Магритт о Собчак

В том-то и дело, что никакого стремления победить на этих выборах у Собчак нет и быть не может — ну очевидно же, что не справится она и с малейшей из реальных президентских задач. Да и принять участие в выборах — чтобы, как другие, проиграть, но высказать свою позицию, озвучить свои взгляды — желания тоже не видно. Нет их, этих взглядов. Из защиты прав содомитов (да на что, господи?!) и украинских властей (а тут, как раз, понятно на что) никакой политической позиции не вылепить. Как и из «реабилитации 90-х» — тех самых, в которые выросли и залоснились все эти гламурные кисы, в которые из страны утащили все, что было плохо прибито гвоздями при советской власти, в которые сдохли от голода и болезней, погибли под пулями бандитов и в межэтнических столкновениях тысячи наших сограждан, в которые «освобожденные» граждане обрели «свободу» жить один на один со своими проблемами.

Все куда проще. Цель «команды Собчак» (тех самых «друзей», которые готовы презентовать ей на выборную кампанию пресловутый «миллиард» — уж не думает ли кто-то, что Ксения выступает от собственного лица?) — не президентское кресло, а сами выборы. Точнее, полная их дискредитация. Идея не новая: обмазать явление грязью, чтобы приличный человек и приблизиться побоялся — старый добрый прием политтехнологии. Чтобы решение судьбы государства на годы вперед — превратилось в похабное шоу типа «Дома-2». Чтобы предвыборные споры сменились склочной мышиной возней «светских львиц» (поверьте, мы многое еще увидим…). Чтобы избирателей тошнило от перспективы выбирать межу Катей и Ксюшей. Чтобы люди проголосовали «против всех» — но не за Собчак, а по-простому — ногами. Чтобы можно было сказать, что народ проигнорировал выборы, а легитимность избранного президента — под сомнением. И вот тогда заказчики «президентской кампании» выйдут из тени…