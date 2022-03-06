Крым, 5 августа, 2015, 14:24 — ИА Регнум. Развитие Крыма во многом сдерживается низкой эффективностью госуправления, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом он заявил во время выездного заседания Совбеза в Крыму.

«Развитие Республики Крым во много зависит от низкой эффективности государственного управления. Во многом это следствие того, что на федеральном уровне пока не сформировано стратегическое развитие региона. Принятые документы не определяют ключевые приоритеты развития Крыма», — заявил Патрушев.

Об этом свидетельствуют и дела о коррупции среди крымских чиновников, и пассивность в вопросах антитеррористической безопасности. «Медленно идет работа по развертыванию аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» и общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей», — заявил секретарь Совбеза.

Кроме того, на Крым негативно воздействуют и внешние факторы. «Есть, безусловно, ряд объективных причин — действия Украины по транспортной блокаде полуострова, перекрытие водоснабжения по Северо-Крымскому каналу, энергозависимость Республики Крым и города Севастополь от Украины», — сказал Николай Патрушев.

При этом, Россия намерена продолжать развивать Крым, несмотря на санкции, отметил секретарь Совбеза. «Эту работу придется вести в условиях введения против России экономических санкций, наличия на соседней Украине политического руководства, враждебно настроенного по отношению к России», — заявил он.