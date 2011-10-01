Туркменистан, 1 октября, 2011, 15:50 — ИА Регнум. Члены Республиканской партии Туркмении (РПТ) принимают участие в работе конференции ОБСЕ по человеческому измерению, проходящей в эти дни в столице Польши Варшаве, сообщает 1 октября Гундогар.

По данным издания, на этот раз на ежегодной конференции партию представляют председатель РПТ Нурмухаммед Ханамов и член РПТ Чары Ишаниязов.

"Как стало известно, МИД Туркмении в очередной раз попытался помешать участию представителей оппозиции и неправительственных организаций в работе конференции в Варшаве, направив ноту протеста в Секретариат БДИПЧ ОБСЕ", - отмечает туркменское оппозиционное издание.

Также сообщается, что секретариат отклонил требование туркменских властей, напомнив, что в работе конференции могут принимать участие неправительственные организации, объединения, а также гражданские активисты, работающие в области защиты прав человека, и призвал официальных представителей Туркмении принять участие в работе конференции.