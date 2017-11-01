Текущая неделя началась на Украине с расстрела экстремистки Амины Окуевой под Киевом и задержания сына главы МВД Александра Авакова по подозрению в воровстве бюджетных средств. Вполне будничное начало, если учитывать, что в стране идет сразу две гражданские войны: одна на Донбассе, другая — внутриклановая — по всей стране.

Злой клоун

Машину, в которой ехала Окуева, расстреляли около железнодорожного переезда в поселке Глеваха, в 35 километрах от столицы, неподалеку от места, где она жила. Экстремистка погибла, ее спутники, в том числе муж — Адам Осмаев, получили ранения.

Как это и бывает обычно, сразу после случившегося появилась «версия о российском следе», ее озвучил в числе прочих глава совета безопасности и обороны Александр Турчинов. В скобках упоминали и другой, тоже российский, но конкретно — чеченский след («Кадыров мстит врагу»). Судя по комментариям водителей, которые ездили в ту ночь в окрестностях, никакие «планы-перехваты» не работали, никто никого не останавливал. «Версия» уже есть, искать реальные следы без надобности.

Хэллоуин

Персонажи этой истории заслуживают отдельного внимания. Уроженка Одессы Наталья Никифорова когда-то занималась мелким жульничеством, потом приняла ислам, дважды меняла имя, трижды выходила замуж, всяких раз за преступников — уроженцев Чечни. В ее «активе» — «женская сотня» во время госпереворота, участие в гражданской войне на Донбассе, должность «пресс-секретаря международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева», фотографии в хиджабе с модной сумочкой и оружием. Путь от преступности по-украински в скромных масштабах до игры в тотальное зло.

Ее муж подозревался Украиной в подготовке покушения на Владимира Путина, был освобожден после госпереворота. Занимался войной и рэкетом, совсем недавно участвовал в межчеченской перестрелке в центре Киева — делили «коммерческие доходы». Самый обыкновенный род занятий для известных «ветеранов АТО». Вот таких людей украинские нацисты считают героями, а Окуеву Турчинов и вовсе назвал «сестрой». Видимо, у них действительно было много общего — ему тоже не понаслышке известно, что такое переход от мелкого («пасторского») жульничества к абсолютному злу в виде госпереворота и развязывания гражданской войны.

Удавшееся покушение, весьма вероятно, следствие той самой перестрелки и продолжение внутритеррористических «переговоров». Другая версия состоит в том, что на Украине начали «убирать» более не нужных экстремистов. Впрочем, конспирология тут не обязательна. Уровень работы правоохранительной системы под руководством Арсена Авакова таков, что никого не найдут, даже если захотят. В атмосфере тотальной анархии можно решать вопросы самыми «простыми» способами.

Тем временем у Арсена Авакова тоже выдался нелегкий вторник. Сначала стало известно об обысках в фирмах его сына Александра (для чего в Харькове оцепили целый квартал), а потом и о его задержании. Аваков-младший подозревается в поставке в армию рюкзаков ненадлежащего качества и в нанесении бюджету ущерба в полмиллиона долларов. Задержало его антикоррупционное бюро, структура, враждебная ведомствам его папы (МВД и Национальной гвардии).

Хэллоуин

Об «аваковских рюкзаках» на Украине вот уже три года известно всем и каждому. Были в этих поставках не только рюкзаки, и на гораздо большую сумму. Это тот случай, когда правы в своем роде обе стороны. Судя по отзывам украинских военных, Аваков-младший под прикрытием папы действительно хорошо «заработал».

С другой стороны, его задержание именно сейчас, спустя три года, было, конечно, политическим решением, главная цель которого — давление на главу МВД со стороны то ли Порошенко, то ли непосредственно Вашингтона, чьим детищем является антикоррупционное бюро. Поэтому МВД в своем комментарии сразу заговорило о — правильно! — российском следе действий бюро.

Истории, подобные расстрелу Окуевой, стали происходить на Украине раз в неделю. До России лишь иногда доносится эхо: Вороненков, российский след, Мосийчук, российский след… Паноптикум странных персонажей, коктейль из местных нацистов, постсоветских проходимцев, мелких и крупных рэкетиров. Все поголовно — патриоты Украины… Задержания, как с Аваковым-младшим, случаются чуть реже, но это только пока.

На Украине на наших глазах происходит то, о чем давно предупреждали. Безнаказанность «ветеранов АТО» в разделе «коммерческих доходов». Клановая война всех против всех: все альянсы ситуативны, все хотят больше власти и больше денег, нет ни принципов, ни идеологий. Властное воровство — тотально. Для давления на оппонента теперь можно просто расстрелять человека, а можно задержать его сына. Что дальше? Депутаты Верховной рады ждут «ночи длинных ножей», противники Авакова говорят о стягивании полиции в район суда, политологи шутят о предстоящем задержании сына Порошенко и последующем обмене. Дальше может быть все, что угодно.

Симпатию при этом не вызывают ни расстреливавшие, ни расстрелянные, ни задерживающие, ни задержанные. «Российский след» по привычке, на бегу, еще как-то проговаривается, но вот о западных ценностях больше не слышно. Дикое поле украинской власти утрачивает последние признаки цивилизованности. Выглядит это нелепо и страшно, как сползающий с лица в ночь «хэллоуина» грим.