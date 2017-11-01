С апреля 2017 года отношения США и КНДР неуклонно ухудшаются. К сегодняшнему дню мы видим беспрецедентный со времён Корейской войны кризис, между Пхеньяном и Вашингтоном. Заявления официальных лиц только подтверждают этот факт — за последние месяцы что президент США Дональд Трамп, что Ким Чен Ын неоднократно использовали невообразимые ещё несколько лет назад (по крайней мере для американских первых лиц) выражения. Пообещав показать КНДР «невиданную миром огонь и ярость» Трамп ввязался в словесную баталию с лидером Северной Кореи на условиях Пхеньяна, фактически опустив свой статус до уровня местечкового диктатора. Очевидно, что при той роли в мире, на которую претендуют США, взаимные оскорбления и неосуществимые угрозы (по объективным причинам, о которых мы погорим ниже), лишь подрывают авторитет страны и в целом негативно сказываются на устоявшейся системе международной безопасности и ядерного нераспространения. Попробуем разобраться почему.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диктор

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

Ракетная угроза

Если ещё в прошлом году многие эксперты недооценивали технологический уровень КНДР, считая, что страна не обладает достаточно компактными ядерными зарядами для установки на баллистические ракеты, то по последним данным ЦРУ и Разведывательного управления министерства обороны США Северная Корея уже производит ядерные боеголовки нужного размера. Более того, ядерный арсенал страны уже может состоять из 60 боеголовок.

В сочетании с тем, что КНДР обладает большим арсеналом оперативно-тактических баллистических ракет и ракет малой дальности (дальность полёта до 1000 км) и активно развивает направления ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет (МБР). С мая 2017 года были проведены 3 успешных испытания ракеты Hwasong-12, способной, по разным оценкам, поражать цели на дальности от 3700 км до 6000 км. Даже если учитывать минимальную оценку дальности пуска, то в зоне поражения оказывается американская военная база на острове Гуам. Ещё больше угрозы представляет перспективная межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-14, два успешных испытания которых были проведены 4 и 28 июля 2017 года. Во время второго испытания эта двухступенчатая ракета запускалась по навесной траектории с апогеем на высоте 3724,9 км, упав в 998 км от места пуска в Японском море. По подсчётам специалистов, при полёте по стандартной траектории, ракета смогла бы преодолеть 10000 км, а значит поразить многие цели и города на Западном побережье США.

Проанализировав приведённую выше информацию, можно сделать достаточно простой вывод — уже сегодня война с КНДР является крайне опасной авантюрой, результатом которой могут стать уничтоженные города американских союзников — Южной Кореи (столица страны так близка к границе с противником, что накрывается даже обычной ствольной артиллерией) и Японии, а также разрушенные военные базы США в регионе. И не имеет никакого значения, чем эта война закончится для Северной Кореи — цена для США и их союзников будет слишком велика. Не стоит и забывать того факта, что сама по себе КНДР нападать не собирается — главной задачей правящего режима является сохранение собственной власти. А через 5−6 лет Северная Корея уже наверняка будет обладать значительным арсеналом ракет Hwasong-12 и Hwasong-14, установив режим минимального ядерного сдерживания в противостоянии с США, да и любой другой страной в мире.

Люди Х

Создание «монстра»

Как мы видим, на сегодняшний день превентивный удар по КНДР является очень большой авантюрой, мало того, её вряд ли одобрят Южная Корея и Япония. В этих условиях угрожать Северной Корее оружием — не самый лучших ход. Больше всего негативного влияния этот фактор может оказать на режим нераспространения ядерного вооружения — ведь если арбитры могут только бессильно угрожать, то почему бы тоже не развивать свои атомные программы? Сама по себе эта задача не представляет в XXI веке никаких технологических сложностей для огромного количества стран, в том числе и Ирана.

К тому же, противостояние с КНДР привело к изоляции этого государства от остального мира. В итоге, после того как против Северной Кореи были введены практически все возможные санкции, Пхеньян стал абсолютно независим от внешних игроков, вынужденно создав собственную автономную экономическую систему. Теперь у мирового сообщества практически не существует реальных рычагов давления на Северную Корею, а население самой страны не видит ничего, кроме той пропаганды, которую ей показывает правящий режим (в основном о невероятных победах в борьбе с западными врагами).

В такой ситуации, люди часто сплачиваются вокруг даже не самого лучшего руководства страны. А это значит, что военная мощь и ядерные силы Северной Кореи будут лишь только усиливаться, а достичь какого-то мирного решения будет всё сложнее.

Военное решение конфликта было очень сложным и опасным путём для Южной Кореи даже до того, как Пхеньян получил ядерные вооружения. Не стоит забывать и про Китай — эта страна продолжает поддерживать КНДР и в государственных СМИ этой страны периодически звучали мысли о вмешательстве в войну, если по Пхеньяну будет нанесён превентивный удар. И это несмотря на то, что Китай, судя по всему, уже не контролирует в полной мере своего бывшего сателлита.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол

Намного более тонким и эффективным решением проблемы было бы выстраивание с Северной Кореей хороших отношений (пусть даже и неискренне), сопровождающееся продвижением там западной культуры и товаров. При таком подходе имеющийся авторитарный режим через некоторое время, скорее всего, потерял бы власть сам. В прошлом подобные попытки предпринимались, однако они не были достаточно настойчивыми и не привели к эффекту.

Нравится это или нет, нужно смирится с реальностью — Северная Корея, вероятно, уже стала региональной ядерной державой. На сегодняшний день практически нет никаких способов заставить северокорейское руководство отказаться от ядерного оружия, помимо полномасштабной региональной войны с очень негативными последствиями для всей Восточной Азии. Для осуществления правильной политики по отношению к Пхеньяну, мировому сообществу необходимо учитывать исторический опыт, связанный с получением ядерного оружия Индией и Пакистаном в 1970-х и 1990-х годах.

Английская версия статьи опубликована в американском военно-аналитическом издании War Is Boring.