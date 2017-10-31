



Иван Шилов ИА REGNUM Трёхсторонняя встреча

1 ноября президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Тегеран. Он встретится со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. А после пройдут уже трехсторонние переговоры, к которым подключится уже президент Азербайджан Ильхам Алиев. Не исключены и двухсторонние переговоры российского и азербайджанского лидеров.

Presstv.com Владимир Путин принял участие в трёхсторонней встрече с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тегеран. 1 ноября 2017

Напомним, что первый такой саммит прошел в Баку в августе 2016 года, в результате чего была принята декларация, в которой стороны заявили о намерении развивать сотрудничество в борьбе с терроризмом, урегулировании региональных конфликтов, взаимодействии на Каспии, развивать связи в энергетике, транспорте и других сферах. Стороны договорились создать рабочие группы по направлениям, представляющим взаимный интерес. Но с того времени в регионе произошли заметные изменения, которые стали сказываться и еще скажутся на политике России, Ирана и Азербайджана. Не случайно многие эксперты «расчленяют» предстоящий визит президента Путина в Иран на несколько составных частей, которые могут приобрести самостоятельное значение.

Прежде всего, отметим, что Вашингтон по разным причинам втянул Россию и Иран в состояние санкционной войны. Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить соблюдение Тегераном ядерного соглашения, американцы ввели штрафные меры против иранцев под предлогом создания ими баллистических ракет. Но, как заявил эксперт лондонского аналитического центра Chatham House Матье Булек в интервью Deutsche Welle, «визит российского президента в иранскую столицу не связан напрямую с заявлениями Трампа», так как две страны имеют общую повестку на сирийском направлении. Помимо того, Москва и Тегеран ведут активную внешнюю политику на Ближнем Востоке, где формируются (и часто разваливаются) самые невероятные тактические альянсы, одним из которых является союз Россия — Иран — Турция.

Москва и Анкара посылают сигналы Вашингтону о том, что они, как и Брюссель, поддерживают соглашение по иранской ядерной программе. Однако никто не знает, как поведет себя дальше Брюссель в случае, если Вашингтон пойдет на аннулирование ядерного соглашения с Тегераном и расширит санкции против этой страны. Дипломатические источники в Иране сообщают, что эта проблема будет осуждаться в ходе визита президента России, точно так же, как и процесс урегулирования ситуации в Сирии. Отметим и то, что поездка Путина в Тегеран состоится после посещения Москвы королем Саудовской Аравии, у которой остаются напряженные отношения с Ираном. Поэтому можно предполагать, что российский лидер предпримет попытку выступить в роли посредника в налаживании отношений между Тегераном и Эр-Риадом.

Шансы есть, всё зависит от политической воли лидеров этих двух стран. Тем более что саудовская сторона одобрительно высказывается об астанинском процессе, странами-гарантами которого являются Россия, Турция и Иран. Наконец, Путин в Тегеране особое внимание уделит перспективам расширения сотрудничества между странами в самых широких сферах, том числе в сфере энергетики, затронет вопрос правового статуса Каспия. При этом иранские эксперты отмечают, что с учетом развития ситуации в регионе Москва и Тегеран «не могут позволить себе рисковать достигнутым уровнем взаимопонимания и политического доверия».

Интрига в другом. Не совсем очевидно, какое место в сложившейся ситуации будет отводится двумя геополитическими «тяжеловесами» Азербайджану, если вдруг придется выступать совместно на антиамериканской платформе, что может завязать тугой узел противоречий. Речь идет, конечно, о формате Россия — Азербайджан — Иран. В этой связи перед экспертами встает немало вопросов о природе такого альянса: будет ли он носить исключительно геоэкономический характер, позволят ли американцы Баку следовать дальше или Азербайджан под давлением Москвы и Тегерана продолжит смещаться в сторону регионального геополитического союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан и Евросоюз

Если события станут развиваться по такому сценарию, то Алиеву придется менять курс внешней политики. Как не крути, но в Тегеране в формате трехсторонней встречи такие вопросы возникнут, хотя МИД России считает, что на данный момент никто не ведет речи о союзе, а только о дополнительном формате взаимодействия, интеграции в регионе Каспия в контексте проекта транспортного коридора «Север — Юг».

Но Азербайджан в триумвирате является слабым звеном. Он может прямо или косвенно попасть под санкции со стороны США, которые способны выступить против создания коридора с Ираном. Об этом открыто размышляют сейчас многие бакинские эксперты. К тому же Азербайджан и Россия является конкурентами в вопросе поставок углеводородов в Европу. Вот почему формат Россия — Азербайджан — Иран является эффективным с точки зрения геоэкономического сотрудничества, однако пока будет иметь больше декларативный характер. Так что ожидать подписания в Тегеране каких-то глобальных документов вряд ли приходится.

Ясно пока только то, что Москва демонстрирует поддержку Тегерану и посылает таким образом сигнал Вашингтону. Но как дальше будут развиваться события, покажут, конечно, итоги визита президента России Владимира Путина в Иран.