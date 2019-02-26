Два события, случившиеся в конце октября 2017 года, дают почти исчерпывающее представление о нынешнем состоянии украинской армии. В Киеве во время облавы в ночном клубе задержали несколько десятков молодых людей и часть из них отправили в военкомат за повестками. Тем временем в Одессе группа граждан в балаклавах спокойно проникла на военный аэродром, сделала, что хотела, и столько же спокойно удалилась.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

В ночь с субботы на воскресенье в киевский ночной клуб с говорящим названием Jugendhub ворвались люди в масках — как выяснилось позже, сотрудники полиции. Юных граждан клали лицом в пол или ставили к стене, грубо обыскивали, искали наркотики. Было обнаружено 11 несовершеннолетних, 17 граждан с наркотиками и 32 «уклониста» от армии. Этих последних отвезли в военкоматы, где вручили повестки.

В полиции утверждают, что их рейд был частью борьбы с оборотом наркотиков, что о продаже наркотиков в этом клубе было известно давно и что «уклонистов» выявили как бы между делом. В то же время не скрывается и «взаимодействие» с военкоматом. В киевском военкомате журналистам сообщили, что добровольно приходит лишь 4% получивших повестки, а потому нужно применять другие способы пополнения рядов армии.

Стрижка. Армия

Видимо, в полиции и министерстве обороны рассчитывают на общественную антипатию к посетителям клубов. Но наблюдатели констатируют, что облава была проведена с грубейшими нарушениями закона, а если у армии такой серьезный недобор, что приходится ходить по клубам, то почему бы не начать с клубов, где отдыхают дети чиновников и депутатов, призывающих к продолжению гражданской войны.

Очевидно, что миф о боевом патриотизме молодых граждан Украины и об «очереди в армию» не соответствуют действительности. Подавляющее большинство юных граждан, хоть разумных, хоть не очень, вовсе не хотят потратить год или полтора на участие в бессмысленном гражданском конфликте, который нужен только тем, кто зарабатывает на нем деньги и рейтинги.

Насколько хорошо готовят тех, кого все же смогли «забрить», показали события в Одессе. Днем в воскресенье местные СМИ сообщили, что неизвестные в балаклавах попытались осуществить рейдерский захват (!) части военного аэродрома. Позже выяснилось, что это были охранники строящегося по соседству торгово-развлекательного центра. Однако сути вопроса это не меняет. Граждане в балаклавах проникли на военный объект, демонтировали часть забора и вывезли с территории некое имущество, которое, видимо, посчитали своим. В командовании Воздушных сил Украины констатировали, что эти неизвестные изменили границу военной части (перенеся забор) и что сделать с ними ничего не удается, потому что они ссылаются на постановление одесского городского совета.

Одно из ключевых определений полноценного государства состоит в том, что власть обладает монополией на применение силы. Украины это не касается. Группа людей в балаклавах может проникать в военную часть, и с ними «нельзя ничего поделать». Если бы целью захватчиков был не перенос забора, а что угодно другое (к примеру, кража техники), то у них тоже были бы все шансы на успех.

Подобные случаи происходят регулярно. Совсем недавно в центре Киева националисты захватили вертолетную площадку, и никому за это ничего не было. Еще более нашумевшим был случай в Святошинском суде Киева: националисты, недовольные задержанием своего соратника за стрельбу в другого националиста, «отбили» задержанного и забаррикадировались в суде. Пришлось проводить штурм, но несколькими днями позже суд, что характерно, выполнил «пожелание» националистов и отпустил задержанного под домашний арест.

Теперь очевидно, что на Украине можно отбить силой не только гражданское или судебное, но даже любое военное имущество. Беспомощность правоохранительных органов и армии отчасти объясняется непрофессионализмом, отчасти же является последствием майдана. Прежняя власть бросила тех, кто был готов ее защищать, а новая начала судить тех, кто действовал в соответствии с законом. Какой же смысл защищать такую власть?

На таком фоне не вызывает никакого удивления неспособность украинской армии завоевать Донбасс силой. Не вызывают удивления данные военной прокуратуры о масштабах небоевых потерь за время гражданской войны (10 тысяч человек). Не вызывают удивления и сообщения, поступающие из Донецка и Луганска, о регулярных междоусобных перестрелках украинской армии и националистских «добровольческих батальонов».

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

Эти последние, фанатики, незаконно воюют за свою «идею», в то время как те, кому воевать положено, отлично знают, что никакой «идеи» нет. Взаимодействие двух этих групп — характерно и познавательно. Кем они приходятся друг другу — коллегами, соперниками, врагами? Когда нацисты в балаклавах совершают незаконное деяние «из патриотизма» и «во благо страны», с ними надо бороться или нет? Ответ на этот вопрос дается отрицательный, что и позволяет потом националистам делать уже все что они хотят, ведь Рубикон перейден, а монополия на применение силы — снята.

Как показали события в Одессе, на киевской вертолетной площадке, в Святошинском суде, ранее — на польской границе в момент «прорыва» Саакашвили и т.п. — любая небольшая группа сплоченных и вооруженных граждан может совершить любое деяние. Это может быть прорыв границы или штурм парламента, захват воинской части или атомной электростанции. Можно ли в таких обстоятельствах всерьез рассуждать о полноценности государства, экономических перспективах и социальном спокойствии?