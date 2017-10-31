Глава Курдской автономии в Ираке Масуд Барзани направил письмо в региональный парламент. Он объявил о своей отставке и отказался от продления срока его пребывания на президентском посту. Барзани еще 12 июля отдал распоряжение избирательной комиссии начать подготовку к президентским и парламентским выборам. Они состоятся 1 ноября этого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Иракский Курдистан

jan Sefti Масуд Барзани. Президент Курдистана

Потом, правда, подготовка была приостановлена из-за «технических проблем», политического кризиса и угроз безопасности. Также не дали о себе знать кандидаты на пост президента. 24 октября парламент Иракского Курдистана продлил свои полномочия на восемь месяцев. Барзани призвал депутатов не допустить правового вакуума в руководстве автономии с момента его отставки и до всеобщих выборов, намеченных на июль 2018 года. После чего парламент одобрил закон о распределении полномочий главы региона между органами исполнительной, законодательной и судебной власти автономии.

Хемин Хаврами, советник Барзани, в комментарии агентству The Associated Press подчеркнул, что его шеф не уходит из политики и останется в руководстве Высшего политического совета Иракского Курдистана. «Я, пешмерга Масуд Барзани, продолжу свою борьбу вместе с моим народом и силами пешмерга в надежде на выполнение законных прав наших людей и защиту достижений», — заявил президент. Тем самым отказавшись выполнять ультиматум, который ему предъявил Багдад и некоторые внешние игроки, потребовавшие аннулировать итоги состоявшегося 25 сентября референдума о независимости Иракского Курдистана. Барзани покидает свой пост в тоге борца. Но остается в политике.

После заявления об отставке на улицы курдских городов вышли тысячи сторонников президента, продемонстрировав политическую поддержку своего лидера. А у него есть свои планы. Обратим внимание на нюансы, обозначенные Барзани в своем телевизионном обращении к народу Иракского Курдистана. Прежде всего, он отметил, что цель плебисцита заключалась в том, чтобы «найти мирные решения проблем» курдов. «Мы всегда говорили, что за этим референдумом не последуют незамедлительно какие-либо декларации [о независимости] и что мы всегда ориентировались на диалог, — сказал президент. — Всё, что теперь происходит — это не из-за референдума. Даже если бы он не состоялся, у них [Багдада] всё равно был план атаковать курдские районы и дестабилизировать ситуацию в автономии». Это первое.

Второе. Барзани назвал отвод курдского ополчения из Киркука и сдачу города силам федерального правительства «великим предательством». По его словам, то, что произошло в ночь с 15 на 16 октября в Киркуке — «это удар в спину, из-за предательства наш план по защите города был сорван». При этом он уточнил: «Для нас стало сюрпризом и то, что те, кого в США считают террористами (шиитское народное ополчение — С.Т.), использовали танки Abrams и произведенное в США оружие для атак на Киркук и курдские регионы». Теперь, по словам Барзани, «курдский народ задается вопросом, знали ли о планах Багдада в Вашингтоне и почему не предотвратили наступление». И далее:

«Даже если бы референдум не был проведен, был план атаковать курдские районы и дестабилизировать ситуацию в Курдистане. Культура в Багдаде не изменилась, центральное правительство не верит в федерализм… Мы не хотим кровопролития и стремимся, чтобы проблемы решались посредством диалога, однако если они намерены вести войну, мы выберем смерть и не допустим, чтобы наша честь была попрана. Я не сомневаюсь, что наш народ добьется успеха в борьбе за право на самоопределение, а те, кто голосовал за независимость, сделали историю, которая никогда не будет стерта».

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Но это далеко не всё, что, возможно, многие ждали от Барзани. ИА REGNUM ранее уже задавалось такими вопросами: почему он, один из опытнейших политиков на Ближнем Востоке, отказался считаться с вероятными последствиями референдума о независимости Иракского Курдистана, которые легко просчитывались? На кого из внутренних в Ираке и внешних игроков рассчитывал президент, ведь было очевидно, что референдум, как и борьба с ним, в одинаковой мере дестабилизируют ситуацию в стране? Еще в начале сентября месяца Эрбиль располагал информацией о том, что командующий иранскими «Силами Кудс» Касим Сулеймани заключил соглашение с должностными лицами курдской партии «Патриотический союз Курдистана» (ПСК), оппозиционной Барзани, о выводе войск пешмерга из Киркука.

Президент не мог не понимать, что активную игру против него ведет клан Талабани, контролирующий ПСК. Так почему он не смог (или ему не дали?) спутать карты в такой игре? Почему Барзани намекал, что рассчитывает на Турцию, президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которому он помог весной 2015 года установить перемирие с Рабочей партией Курдистана (РПК)? Почему в самый последний момент, как заявил сам Барзани, он отказался информировать Анкару о сценарии своих действий? Возможно, рассчитывал на то, что в ход событий вмешаются США, пожелав предотвратить усиление позиций Тегерана в Ираке. Но в итоге на сторону Эрбиля стал только Израиль, в то время как против выступили Турция, Иран, Сирия и сам Ирак. Наконец, может быть, Барзани пытался упредить готовящийся в Эрбиле переворот?

Комментируя эту ситуацию, турецкая газета Akşam отмечает, что «в Эрбиле Барзани и Талабани танцуют только с теми, кто им нужен в конкретный момент, тогда как их партнеры ведут танец только в своих интересах. Такова натура Востока и Запада. Французы тоже в свое время постоянно использовали армян, а затем оставили их ни с чем и ушли. Об этом открыто пишет османский паша армянского происхождения Погос Нубар. Уход французов из Анатолии он описывал такими словами: «Вы бросили нас и бежали». Но как бы то ни было, Барзани теперь выстраивает запасной политический плацдарм, объявляя изменниками тех, кто Багдаду передал Киркук.

Одновременно он создал ситуацию, при которой Багдад не будет больше доверять ни одному любому другому главе курдской автономии, даже если тот аннулирует результаты референдума о независимости и начнет диалог с центральным правительством. Как пишет арабское издание Al Arabiya, «теперь неясно, какую роль в будущем курды будут играть в управлении государством в Ираке после всего, что произошло». И не только там. Кувейтское издание Al Rai Kuwait предупреждает: «Хотя неизвестно, что дальше станут делать курды Турции, Ирана и Сирии, ясно то, что когда процесс переформатирования региона станет необратимым, курды в Ираке будут вынуждены придерживаться итогов референдума о независимости 25 сентября».

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По всем признакам, как считают многие ближневосточные эксперты, «иракский кризис кажется настолько глубоким, что невозможно восстановить единство страны, которая была основана в 1920-е годы после распада Османской империи». Инициированная США «инфекция распада» уже давно вышла за пределы иракских границ, и вряд ли события в Иракском Курдистане можно объяснить с точки зрения «стечения случайных обстоятельств». Многое в этой игре остается за кадром. Сейчас следует внимательно следить за накалом политических страстей в Ираке, где начинается новая острая геополитическая партия.