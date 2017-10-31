Украинская дипломатия скатилась до рекордно низкого уровня. Деквалификация в системе министерства иностранных дел оказалась еще более обвальной, чем в других органах системы госуправления и чем деградация национальной государственности в целом. Если в свои лучшие времена украинская дипломатическая служба по качеству и результатам ее деятельности могла бы, пожалуй, претендовать на твердое место во второй европейской «профессиональной лиге», то сегодня ее вряд ли пустили бы даже туда, где обретаются «любители». Работать в ведомстве некому. На одного грамотного сотрудника приходится десяток дилетантов, из которых, как минимум, двое-трое — воинствующие. Дело дошло до того, что, по сведениям из источника, заслуживающего доверия, Служба безопасности Украины официально, хоть и не публично, обвинила министра иностранных дел П. Климкина и группу сотрудников МИД из центрального аппарата и из зарубежных диппредставительств в нанесении ущерба интересам государства в виде серии очевидных провалов на дипломатическом фронте. Министру «шьют» бездеятельность и слишком частые, подозрительно регулярные контакты с отставным дипломатом-разведчиком В. Наливайченко, никак не соглашающимся, смирив гордыню и умерив карьерный пыл, принять удел сбитого летчика. Мидовским ребятам и девчатам — непрофессионализм, повлекший тяжкие последствия. Не для них самих, конечно, а для страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Мышь. Украина

UTR News Павел Климкин

Пока на Банковой, куда руководство СБУ решило просигнализировать о своих наблюдениях за деятельностью МИД и П. Климкина, думают, что с этим сигналом делать, украинские дипломаты не унимаются, продолжая заниматься любимым делом. Иначе говоря, доламывают то, что еще можно доломать в отношениях Киева с рядом зарубежных стран. Среди тех, кто стабильно пребывает в авангарде этой, с позволения сказать, работы, видное место занимает посол Украины в Сербии А. Александрович. Этот мидовский кадр доказал свою полную и абсолютную профессиональную непригодность. И тем не менее остается на посту. Потому как — патриот.

Serbia.mfa.gov.ua Посол Украины в Сербии Александр Александрович

27 октября сербские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Сербии И. Дачич принял посла России в Сербии А. Чепурина и обсудил с ним перспективы двустороннего сотрудничества. Рядовая вроде бы, самая что ни на есть обычная новость. Министр принял посла — дипломатическая рутина, ничего особенного. Встречи послов с министрами стран пребывания происходят по всему миру ежедневно, если не ежечасно. Так-то оно так, да вот с точки зрения Киева новость о том, что И. Дачич принял посла РФ — едва ли не сенсация. По той простой причине, что посла Украины в Сербии ни И. Дачич, ни кто-либо из его заместителей давно не принимают, и вряд ли примут в обозримом будущем. Чиновники в Белграде избегают контактов с А. Александровичем, при упоминании же о нём только иронично усмехаются. В белградских околодипломатических кругах и в журналистской среде над ним откровенно потешаются, особенно за страсть к публикации статей на исторические и культурологические темы, в которых украинский посол пишет такие вещи, над которыми сербам хочется не смеяться, а рыдать горючими слезами. О Киевской Руси, о Крыме, о России и о многом другом. За время работы в Белграде он успел наговорить таких слов, наделать таких делов, что остается диву даваться, как Киев и Белград до сих пор еще не объявили друг другу войну, по крайней мере, «холодную».

Новый украинско-сербский инцидент «имени Его превосходительства» случился на днях. Очередная словесная «канонада» от А. Александровича так достала сербов, что реагировать на нее пришлось лично президенту Сербии А. Вучичу. Комментируя по просьбе журналистов слова украинского посла о том, что в Донбассе вроде бы воюет триста сербских граждан, а спецслужбы Сербии никак не реагируют на это, А. Вучич был необычно прям и резок. И эти прямота и резкость ударили не столько по незадачливому горе-дипломату, сколько по Украине. А еще — по общей атмосфере в сербско-украинских отношениях. И, наконец, по репутации Украины в той части Европы, где находится Сербия, и, к сожалению, в Европе в целом.

Dmytro Sergiyenko Министерство иностранных дел Украины. Киев

А. Вучич начал с того, что сказал, что ему не хотелось бы, чтобы сербам «читали нотации подобным образом, особенно не читали нотации те, кто лишает национальные меньшинства права использовать свой язык». Добавив, что вряд ли стоит читать подобного рода нотации Сербии, в которой «принят закон об уголовном преследовании лиц, участвующих в чужих войнах». Далее сербский президент заявил, что для него «удивительно, каким образом этот вопрос поставил Александрович».

«Сербия, — сказал он, — всегда была дружественна к Украине, Сербия рассматривает Украину как дружественную страну».

На таком фоне поведение украинского посла, по мнению А. Вучича, выглядит еще более странно. «Мне интересно, что стоит за этим, — отметил президент. — Слышал, что за этим может стоять пропагандистская активность Киева, но не вникал в детали… Думаю, украинский посол сам знает, зачем он это сделал. Может, что-то получил за это, может, понравился кому-то на Украине». И завершил свой короткий спич откровенной издевкой, попросив журналистов: «Я этого не понял, если узнаете, скажите, пожалуйста, мне».

Когда некоторое время тому назад информация о трехстах сербах, якобы воевавших в Донбассе на стороне ДНР-ЛНР, была обнародована Службой безопасности Украины, один из ее руководителей сказал прессе, что ее запуск в публичное пространство преследует цель «посмотреть на ответную реакцию руководства Сербии». Ну, вот, реакция последовала. С самого высокого уровня. Посмотрели на нее, и что теперь с этим делать? Реагировать? Или делать вид, что не заметили? А что делать с послом, от которого в стране пребывания все шарахаются, как черт от ладана?

Посол — пропагандист, посол — провокатор. В общем, по украинским сегодняшним меркам, — настоящий герой дипломатического времени.