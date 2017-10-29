



Йозеф Антон Кох. Пейзаж с жертвоприношением.1803

Бывший посол Турции в Азербайджане Унал Чевикёз выступил в газете Hurriyet со статьей, посвященной проблемам турецко-армянских отношений. Он напомнил, что 10 октября 2009 года в Цюрихе были подписаны два документа, предусматривающие восстановление дипломатических отношений между двумя странами и открытие границ. При этом в публикации содержится открытый намек на то, что Анкара пошла на такой шаг в результате проводимой тогда политики внутренней демократизации, налаживания диалога с турецкими курдами, что призвано было стабилизировать ситуацию во внутренней Анатолии.

Чевикёз указывает, что возможная ратификация цюрихских документов парламентами Турции и Армении создавала бы в Закавказье уникальную ситуацию. Анкара, восстановив отношения с Ереваном, могла бы инициировать параллельно и процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. И не только это. В тот момент, намекает посол, Турция предпринимала попытку демократического решения курдской проблемы. Часть боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) покинула территорию страны и перешла в соседний Ирак. Лидеру РПК Абдулле Оджалану, который находится до сих пор в заключении, турецкие власти обещали досрочное освобождение. Партия смягчила свои требования, понизив их до обучения в школах на курдском языке, стала довольствоваться обещаниями получить в будущем в Турции статус культурной автономии. Таким образом, процессы нормализации отношений между Анкарой и Ереваном и стремление Анкары выстроить заново отношения с курдами фактически сливались в единый геополитический узел.

Harout Arabian Флаги Армении

В этом нет ничего удивительного. Турецкое экспертное сообщество уже давно признает, что «курдский вопрос в стране исторически так или иначе связан с проблемами, с которыми в прошлом сталкивались армянская община и православные сирийцы, проживающие на юго-западе страны». Об этом на сайте Today’s Zaman писал социолог, эксперт по истории курдского вопроса, турок по национальности Исмаил Бешикчи. По его словам, правящая в последние годы в Османской империи партия «Объединение и прогресс» стремилась перестроить и «отюркизировать» империю. Этот вопрос «был связан с национализацией экономики, на пути осуществления которой стояли армянская, греческая и община алевитов, имевшие существенное влияние в стране».

Потом последовали выселение и резня, геноцид армян, греко-турецкий обмен населением и т.д. Но «решив проблемы армян и греков», Анкара не смогла ассимилировать курдов, подавить алавитов. В этом контексте Цюрихские документы, которые тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон называла «историческими», приобретают особое значение. Хотя они вообще не касались Азербайджана, тем не менее Баку удалось сорвать процесс нормализации турецко-армянских отношений. МИД Азербайджана заявлял следующее: «В 1993 году Турция закрыла границы с Арменией в знак протеста против оккупации территорий Азербайджана, конкретно Кельбаджарского района», а «высшее руководство Турции неоднократно заявляло, что пока не упразднена эта причина, границы открыты не будут».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

Так президент Азербайджана Ильхам Алиев превратил Анкару в заложницу своей политики. Объективности ради напомним, что Турция время от времени пыталась вырваться из бакинской ловушки. В августе 2012 года занимавший тогда пост главы МИД Турции Ахмет Давутоглу пробовал инициировать прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией в Стамбуле, кстати, увязывая их косвенно и с переговорами по Сирии. По мнению турецкой газеты Star, предлагаемая комбинация исходила от Хилари Клинтон. «Я умолял армянскую сторону вернуть Азербайджану хотя бы один район, обещая уговорить Ильхама Алиева подписать с Арменией договор о прекращении состояния войны и об открытии границ между двумя странами, — откровенничал недавно Давутоглу с журналистами. — Между турками и сербами конфликт длился тысячу лет, а с армянами наши проблемы существуют где-то около ста лет. Если мы смогли решить проблемы на Балканах с Сербией, Боснией и Герцеговиной, почему мы не можем сделать то же самое и с армянами?».

США отделяли вопрос о нормализации отношений между Баку и Ереваном от урегулирования нагорно-карабахского конфликта, стремились интегрировать Армению в ситуацию на Ближнем Востоке. В то же время тогда в европейских и в турецких СМИ циркулировали сообщения о том, что Анкара и Ереван возобновили секретные переговоры по возобновлению цюрихского процесса, но «внутри правящей турецкой Партии Справедливости и развития существуют определенные разногласия по вопросам, касающимся армяно-турецких протоколов и открытия границы». В результате мировой дипломатии не удалось урегулировать проблемы турецко-армянских отношений на основе так называемого комплексного подхода. Турецкой дипломатии, как показывают последующие события, пришлось действовать уже по параллельному сценарию и исключительно на курдском направлении.

Сложная закулисная многоходовая интрига, связанная с развитием так называемой арабской весны, привела к тому, что центр транснационального курдского вопроса переместился из Турции в Сирию, потом Ирак, а сейчас он вновь может вернуться в Турцию. Эту ситуацию фиксируют сегодня, кроме Чевикёза, и другие отставные турецкие дипломаты, а в турецких СМИ время от времени проскальзывает информация, что «в МИД страны есть люди, которые считают стратегической ошибкой то, что в 2009 году и позже Турция стала поддаваться воздействиям Азербайджана». Ныне ситуация на этом направлении выглядит следующим образом: в августе 2011 года турецкий парламент снял с повестки дня почти 900 законопроектов, среди которых были и армяно-турецкие протоколы. Но 24 сентября того же года турецкое правительство вернуло в повестку парламента армяно-турецкие протоколы, однако сроки их ратификации до сих пор не определены.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

К ним Анкара в любой момент может вернуться. Относительно недавно глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявлял, что Ереван «готов к урегулированию отношений с Турцией без предусловий». Турция объективно заинтересована в нормализации отношений с Арменией, прежде всего, как членом ОДКБ и Евразийского экономического союза, равным счетом и в нормализации армяно-азербайджанских отношений. В такой ситуации цюрихские документы могут стать для Турции мощным резервным дипломатическим ходом. К тому же «армянский вальс» со стороны Турции мог бы заметно изменить настроения в «христианской» Европе. Конечно, первая ласточка еще не означает наступление весны, но и без ласточки весна тоже не наступает. Станет ли такой ласточкой в турецко-армянских отношениях выступление посла Чевикёз — скоро станет известно.