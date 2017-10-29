Либеральные демократические силы России пошли на прорыв. Дитя перестройки, «светская львица» и ток-шоувумен Ксения Анатольевна Собчак объявила о своем намерении стать президентом Российской Федерации. Судя по её смелым политическим заявлениям в СМИ и Интернете, это решение претендентки на роль национального лидера ею обдумано и взвешено. В случае удачи Ксения Собчак обгонит на карьерном политическом поприще своего покойного отца, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, и свою здравствующую ныне мать, члена Совета Федерации Людмилу Нарусову. Таким образом, в России может сложиться либерально-демократическая перестроечная династия покруче ельцинской.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Роение умов вокруг сенсации

Средства массовой информации дружно подхватили эту новость. Особое внимание журналисты и политологи обратили на то, что семья Собчак находится под покровительством друга семьи, действующего президента Владимира Владимировича Путина — последовательного ученика и соратника Анатолия Александровича Собчака. А это уже первый шаг к успеху. Перед тем, как сделать публичное заявление, его крестница Ксения Собчак якобы получила личное благословение от главы государства. И тут же возникла версия сценария президентских выборов под названием «Преемник». Выходит, что сам проект выдвижения Ксении Собчак кандидатом в президенты курируется Кремлём?

В СМИ приводятся имена членов избирательного штаба Собчак. Это известные и опытные люди в части политических технологий. Избирательную кампанию Ксении Собчак возглавит Игорь Малашенко — человек из научного круга и медийных деятелей, в прошлом близкий к окружению Горбачёва, а после распада СССР — к команде Ельцина. Называются вероятные спонсоры из числа крупных собственников и финансистов, которые будут оплачивать услуги самых дорогих политтехнологов. Затронули даже фонд Сороса, готовый потратить на поддержку оппозиции в ходе президентских выборов до 18 млрд долларов. Среди членов штаба числится жена Анатолия Чубайса, у которого много денег и связи в Бильдербергском клубе. Стоит ли удивляться этой информации? Всё как обычно. Даже обыденно.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев возлагает цветы к могиле Анатолия Собчака

Кандидатский минимум для президента РФ

Безусловно, по закону президентом может стать любой гражданин по достижении 35-летнего возраста, вменяемый и не судимый или со снятой судимостью. Предельный возраст не ограничен. О необходимой профессиональной квалификации и опыте государственной службы кандидатов в президенты, как и на другие государственно-политические должности, в законе не говорится. Были бы у гражданина или гражданки желание и деньги на выполнение регистрационных процедур, остальное приложится.

Поэтому лидером страны может стать, например, даже продавец воздушных шариков с веселящим газом, если получит необходимое большинство голосов избирателей, пусть и при очень низкой явке, «как в Европе». Совсем не важно, что в представлении кандидата на пост главы государства булки и бублики растут на деревьях. Это политика, знаете ли, а не производственный цех. Политикой может заняться каждый.

Практика прошлых лет показывает, что ЦИК РФ при регистрации кандидатов в президенты проводит их фильтрацию. Но не по политическим или профессиональным показателям — это ограничивает демократию, а на основе выявления формальных нарушений процедуры регистрации. Причем об этом кандидат уведомлялся тогда, когда на исправление ошибок времени уже не оставалось и он выбывал из списков возможных кандидатов. Оппозиция негодует, но впустую. Да и оппозиция у нас больше похожа на сценическую массовку вокруг главного героя спектакля, чем на системную структуру политической альтернативы.

Самая оппозиционная по идеологии КПРФ привлекает избирателей ностальгическими экскурсами в историю СССР. Аналитических и теоретических оценок самой истории у коммунистов нет, перспектива коммунистической идеи не ясна. Остальные «системные оппозиционеры» предпочитают политической борьбе партийный бизнес и политические технологии на выборах. Между оппозиционными партиями идет борьба за места в Госдуме — доходное место за счет госдотаций на содержание думских партий.

Так называемая «несистемная оппозиция» путает демократию с охлократией — властью толпы. Не зря её в народе называют «болотной» или «майданутой». Главная «движуха» этой оппозиции — «Долой!». Её лидеры тоже претендуют на место в Кремле и на роль лидера нации. Внимательный избиратель видит, что подобные лидеры страдают истерией — так называют пограничное состояние психики, которое заболеванием не считается. Такие люди не способны к глубокому аналитическому мышлению и обобщению, живут одним днем и фантазиями, импульсивны в поступках, упрямы, но подвержены влиянию со стороны, склонны к депрессии и крайностям. Это не считается психопатией. Но какая у них пригодность к работе в системе государственного управления? Таких критериев нет, и даже психиатрия бессильна их выработать. Как известно, среди творческих гениев в большинстве были истерические личности. Лидерские качества таких людей определяются продолжительной результативной практикой, а не эпатажем уличной толпы и не тусовочным авторитетом среди «светских львов и львиц». Но кто это учитывает?

В общем, ЦИК РФ не имеет каких либо узаконенных критериев для оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на пост президента. Даже минимальных. Все граждане равны в правах. Но это теоретически. А на практике равноправные граждане большой страны не раз подвергались глумливым экспериментам со стороны граждан с особыми полномочиями. И это теперь называется правовым демократическим государством с социальной ориентацией.

В массовом сознании право стать депутатом, губернатором, президентом — это игра в «казаки-разбойники» или «дочки-матери» для взрослых с детским легкомыслием. Это их карьера: пойти во власть, чтобы жить всласть. Примеров тому из нашей жизни достаточно. Самый яркий — это строительство ударными темпами капитализма бывшими коммунистами.

Технология саморазрушения

Государственное строительство и управление — это сплошь и рядом политические технологии. Как в любом деле, чтобы добиться цели, надо знать, как это сделать технологически. Чтобы укрепить государство (к ужасу зарубежных и доморощенных либералов) и выжить в условиях жестокой мировой конкуренции, нужны специалисты, владеющие не только экономическими и правовыми знаниями, но и специалисты в области политических технологий управления обществом и государством. Технологии крайне необходимы в решении общенациональных задач, формировании общественного мнения или сознания, стойкого к информационной агрессии извне. В противном случае неизбежно наступает ослабление государственности и саморазрушение государства.

Но мы видим сегодня проявление политических технологий и работу политических технологов внутри страны лишь на службе клановых интересов. Идет борьба за государство-корпорацию, а не за государство-нацию. Реальная внутренняя политика подменяется политтехнологиями, под которыми подразумевается арсенал приемов одурачивания публики в клановых интересах. Глубокая коррупция, с которой не удается справиться, основана на клановых связях.

Так сложилось в «цивилизованном мире», что политтехнологии стали основой избирательных кампаний всех уровней по правилу «не обманешь — не проживешь». Само собой, демократией тут и не пахнет. Но Россия не задумываясь переняла и внедрила у себя эту практику, по сути, свойственную коммерческой конкуренции в государствах-корпорациях.

В результате коммерциализации политтехнологий качество государственной власти во всех её ветвях закономерно упало, а проблемы управляемости, исполнительности возросли. Решающим фактором федерального и регионального управления стали деньги, нажива за счет конвертации бюрократических полномочий в реальный частный капитал. Воровство и растрата, попросту говоря, стали смыслом служебной карьеры. Кадровыми перестановками и заменами вряд ли удастся от этого избавиться. Кланово-семейные взаимовыгодные связи чрезвычайно стойкие.

Общество наблюдает не только коррупционные скандалы в верхних эшелонах власти. В последнее время нам продемонстрировали качество народных избранников — депутатов Ильи Пономарёва (СР), Дениса Вороненкова (КПРФ), Марии Максаковой (ЕР). Как они попали в политику в качестве представителей партии в Госдуме? Кто их выбирал? Если присмотреться, то думские партии склонны выдвигать своими депутатами публичных людей — преимущественно видных журналистов, спортсменов, артистов, а не профессионалов управления. Таким способом они стремятся привлечь на свою сторону их почитателей. Это тоже прием политтехнологии. Но что это даёт обществу в политической практике?

Резюме

Вряд ли Ксения Собчак при её нынешнем реноме станет президентом, даже если её по действующему праву зарегистрирует ЦИК кандидатом на пост главы государства — гаранта Конституции, которая обязывает его защищать территориальную целостность страны всеми средствами. Но сам факт выдвижения подобных «неожиданных» кандидатов превращает грядущие президентские выборы в политическую профанацию.

Kremlin.ru Ксения Собчак на пресс-конференции Владимира Путина

Для самой Ксении Собчак это может пойти на пользу в материальном плане. Набрав нужные политические очки, она сможет стать депутатом Госдумы от какой-нибудь партии, как Мария Максакова, или сменить свою маму в Совете Федерации. И тогда жизнь обеспечена. Это похоже на типичное обустройство столичных мажоров в государственных структурах за счет родительских связей и заслуг. Другого смысла в решении молодой женщины не усматривается. Хотя конспирологи могут предположить возможность подготовки так называемой сакральной жертвы в разгар выборов, чтобы их сорвать. Ставки в современной политике очень высокие. Не случайно на Западе допускаются варианты физического устранения Путина в результате заговора олигархов, и их к этому подстрекает сам Дональд Трамп. В США никогда не считались с жертвами проводимой ими политики — цель оправдывает средства.

Политическая жизнь России давно требует позитивного обновления. Перестроечный набор политических идей и партий-спектаклей изжил себя, те партии давно разложились. Попытки создать новые политические партии с «правильной идеологической ориентацией» результатов не дали. В одних случаях причина неудачи заключается в их клановости, оторванности от запросов общества. В других — в наивном подражании практике КПСС с претензией на роль виртуального вождя, владеющего истиной в последней инстанции. Некоторым хочется поиграть в оппозицию на стороне либерального Запада.