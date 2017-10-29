



Эль Греко. Апостолы Пётр и Павел. 1587-1592

Сегодняшнее воскресное апостольское чтение — об оправдании делами закона, из второй главы послания Галатам апостола Павла. Однако в данном случае слова апостола не прямо касаются той общины, которой он писал письмо. Здесь он цитирует сам себя, свои слова, сказанным им апостолу Петру «при всех». Из Синодального перевода Нового Завета не очень понятно, где кончается цитата и начинается уже снова прямое обращение апостола к своим корреспондентам. Поэтому процитируем большой отрывок, выходящий за границы сегодняшнего чтения:

«Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники; однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня».

То есть сегодняшнее чтение — это поучение одним апостолом другого. Не просто постыжение, уличение в «лицемерии», а объяснение, причем объяснение полемическое, где Павел настойчиво доказывает Петру, что весьма устойчивое у христиан-иудеев мнение о спасении «делами» сильно расходится с тем, чему учил Христос. У апостола Павла были и серьезные разногласия с апостолом Иаковом. Заочно он спорил с ним, относительно понимания спасающего значения веры. Иаков, опекавший иудейскую общину, видимо, понимал благодать и веру как некие катализаторы для пущего и более точного исполнения закона, модернизировал понимание этого закона до простого «спасение делами», что, видимо, было понятно иудейской общине и оттого принималось и использовалось как дальнейшая миссионерская установка. Поэтому «прибывших некоторых от Иакова» побаивался даже апостол Петр, который к тому времени уже «жил по-язычески», то есть не заморачивался нисколько исполнением иудейского закона, чтобы это не мешало проповеди. Ел, что дают, пил, что дают, спал, где положат.

Питер Пауль Рубенс. Апостол Пётр. 1610-1612

Прибытие посланников от общины Иакова внесло некоторую сумятицу в ряды собравшихся в Антиохии апостолов Варнавы и Петра. Тут надо отметить, что Синодальный перевод не совсем точно передает начало Павловой речи, привычно, на автомате, «по-иудейски» приравнивая «язычников» к «грешникам». Препинания здесь надо расставить несколько иначе: «Мы по природе Иудеи, а не из язычников. Грешники, но узнав же, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона». Павел язычников ставит несколько даже выше иудеев, настаивая на том, что им проще усваивать Христово учение о вере, чем иудеям. Павла беспокоит не столько лицемерие апостолов-братьев по духовному оружию, сколько то, что этим лицемерием могут заразиться прочие братья, пришедшие к вере «из язычников».

«Делами закона не оправдается никакая плоть… Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником», — это очень радикальные слова для иудейского уха. Павел не принимал и не хотел даже вникать в то, как «тонко» иудейская община модернизировала понимание закона, возвращая его, тем самым, на место. Павлу было очень хорошо знакомо учение Иакова и иудейской общины. Понять это можно из полемики, которую он вел, вот некоторые фрагменты.

Иаков: Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» (Иак 2: 24). Павел: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим 3: 38), «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа» Гал 2:16). Иаков: «Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?» (Иак. 2:25). Павел: «Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив их другим путем), не погибла с неверными«(Евр. 11: 31). Иаков: «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» (Иак. 2:21). Павел: «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом» (Рим. 4:2).

Иаков впадает в противоречия, задавая риторический вопрос, «видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?». Павел ничего не вопрошает, он утверждает: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Для него и история с Авраамом — это не «поучение», как надо делать: «А впрочем не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа», потому что для Павла суть истории с Авраамом не в том, что тот «послушался», а в том, что верил, что обетование непреложно, а сын не умрет.

LKA NRW Реконструкция возможного облика апостола Павла

Это совершенно разные понимания одних и тех же событий священной истории, одних и тех же библейских слов. Поэтому, упрекая Петра в лицемерии, Павел не «пропесочивал» лично его, не подлавливал его на «совершении греха», не «обличал» его поступок. Он выравнивал Христово учение, объясняя, что такое поведение «перед обрезанными» создает опасность возвращения в Христову Церковь «верховенства закона» перед верой и благодатью. Надо сказать, это все равно случилось, но Павел сделал все что мог, чтобы отсрочить возвращение религии в «исходное» состояние.