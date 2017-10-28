В России началась президентская кампания, хотя до самих выборов еще далеко. По опыту всех предыдущих кампаний мы знаем, что по мере их приближения внутриполитическая обстановка будет накаляться, вмешательство во внутренние дела усиливаться. В этом контексте содействие обеспечению преемственности власти в стране становится главной задачей. О стартовавшей в России избирательной кампании по выборам президента корреспонденту ИА REGNUM рассказал эксперт Федор Пашин.

Evgeniy Isaev Ксения Собчак

ИА REGNUM : Зачем известная «светская львица» сменила свое привычное для народа известное амплуа и занялась «выборами президента»?

— Ксения Собчак стала «первой ласточкой» уже стартовавшей кампании, вызвав информационный огонь на себя. Она явно не надеется победить, но ее выход на предвыборную авансцену устремлен в будущее. Во-первых, Собчак намерена в еще большей степени капитализировать свой бренд, тем самым увеличив в дальнейшем цену за свои шоу-выступления.

Во-вторых, она скорее понизит явку на выборы, чем ее повысит своей «экстравагантностью», тем самым уменьшит легитимность победителя выборов 2018 года. Нельзя исключать, что «первая ласточка» явно пытается упредить и дискредитировать появление другого кандидата-женщины, в том числе, возможно, одного из преемников Владимира Путина.

И наконец, с учетом того, что в российском обществе политическая популярность и поддержка женского сословия возрастет в принципе, в том числе, вероятность избрания президентом страны в будущем, Собчак может испытать свою судьбу уже в следующем избирательном цикле. В этом контексте сложно представить, что нынешний российский президент «приложил руку» к выдвижению Собчак кандидатом в президенты на выборах 2018 г. Вместе с тем, нельзя исключать его формального одобрения инициативы «коллективного Дома» в лице клана семейства первого президента России, который стоит за этой кандидатурой.

Kremlin.ru Ксения Собчак

ИА REGNUM : То есть Собчак не кандидатура Путина, чтобы расшатать либеральное болото?

— Несмотря на внешнее спокойствие, сам Владимир Путин, на мой взгляд, сильно озабочен предстоящей кампанией. С одной стороны, он «спит и видит» как избежать очередного срока на «президентских галерах». С другой стороны, он понимает, что уже вошел в российскую историю в качестве одного из самых достойных российских правителей, а потому не имеет права растерять свой политический багаж и «потерять лицо». Добровольный отказ от президентства, продвижение вместо себя своего преемника в этот переломный момент истории — большинством народа будет воспринято как предательство страны и Русского мира.

ИА REGNUM: Наверное, и не только в России?

— Конечно. Такой шаг будет не понят и в тех странах мира, где с Россией связывают особые надежды. Речь идет не только о КНР и других странах БРИКС, Иране, Венесуэле, Филиппинах и других, но и о политических силах во многих ведущих странах мира и, прежде всего, Европы.

Вновь избранный глава Поднебесной Си Цзиньпин на XIX съезде убедительно продемонстрировал миру и, в том числе России, каким образом необходимо обеспечивать суверенитет, безопасность и перспективы страны, заложив основы и механизмы сохранения и передачи преемственности власти в долгосрочном плане вне зависимости от того, кто возглавляет страну.

В уставе КПК зафиксированы положение о новой эре социализма с китайской спецификой, инициатива о последовательной борьбе с коррупцией, реализации проекта «Один пояс, один путь», идея об «абсолютном контроле» Компартии над Вооруженными силами страны. В тексте главного партийного документа КПК, наряду с другим самыми влиятельными руководителями партии и страны Мао Дзэдуном и Дэн Сяопином, упоминает имя нынешнего главы КНР Си Цзиньпина, что сегодня существенно повышает авторитет КПК в стране и мире.

ulleo Выборы

ИА REGNUM : В Китае есть компартия, которая является приводным ремнем проводимых реформ. А как с этим обстоит дело в России?

— Очень плохо. Главный политико-правовой документ России — Конституция — остается никчемной калькой с западных аналогов, в частности, французской, в которой заложена бомба идейно-политического и социально-культурного раскола страны.

При этом практически все основные институты и механизмы суверенного управления государством и обществом, в том числе организационно-концептуальные (конституция, кадры, органы власти, доктрины, программы, наука, законы, указы и др.), общекультурные (образование, воспитание, культура, традиции, религия и др.), информационные (массмедиа, интернет), финансово-экономические (банки, структуры, ведущие компании и др.), силовые (правоохранительные структуры, вооруженные силы, органы безопасности), политико-правовые (законы, политическая система, представительные органы власти, партии, неправительственные организации и др.), внешнеполитические (дипломатия, российские международные организации и др.) находятся под большим или меньшим влиянием извне массированного целенаправленного международного вмешательства во внутренние дела РФ со времен перестройки.

Ситуация ухудшается тем, что в России в течение тысячелетней истории сложилось и активно действует против государства и общества сетевое разветвленное «глубинное государство» в виде агентуры и институтов внешнего влияния. Российский президент не может этого не знать и не опасаться возмездия с этой стороны. Как обычный человек, он озабочен не только тем, что его имя уже не принадлежит ему, а любой поворот вспять неизбежно ведет к политическому и историческому забвению. В этих условиях, когда мировая закулиса вовсю ополчилась на хозяина Кремля, верные знаки Поднебесной помогают «держать» удар» и дальше.

Evgeniy Isaev Ксения Собчак

ИА REGNUM : Какие сценарии избирательной кампании могут рассматриваться в Кремле?

— По многим информационным признакам, сегодня российскому президенту стоит немалых сил, чтобы пересилить себя в своем желании «уйти в тень» и продолжить путь вперед, так как назад дороги уже нет — «мосты сожжены», а ждать прощения от его политических оппонентов тем более не приходится. Сейчас, на мой взгляд, рассматриваются два основных сценария. Во-первых, действующий президент готовится идти на второй срок, чтобы победитель с максимально большим результатом. Во-вторых, прорабатывается вариант продвижения преемника, а также сценарий самосохранения и выживания нынешнего главы государства после выборов, когда он окажется вне президентских полномочий.

В экспертном сообществе и в СМИ также активно обсуждается проблема «ухода в тень» нынешнего хозяина Кремля. Принципиальные сторонники президента, а точнее — независимости страны, исходят из того, что ему нельзя устраняться от выборов, необходимо достигать убедительной победы в 2018 г., чтобы иметь «лучшие козыри на руках» в борьбе за укрепление суверенитета и безопасности страны, а заодно создания предпосылок «выживания» самого главы государства в качестве морального авторитета и лидера нации.

ИА REGNUM : Как эти сценарии оформить организационно?

— С этой целью целесообразно одновременно с президентскими выборами инициировать референдум по Конституции и, возможно, отдельным инициативам, скажем о повышении статуса Совета Безопасности, переносе основных столичных функций из Москвы в другой город, упразднении нынешнего территориального устройства страны, укрупнении регионов страны и так далее.

Изменения в Конституции должны быть направлены, прежде всего, на искоренение положений принципа «разделяй и властвуй», заложенного в основном законе, с помощью которого достигается ослабление и подрыв государства и общества. Речь также должна идти о консолидации ветвей власти, в частности, объединения постов президента и главы правительства, силовых и других структур исполнительной власти, формировании полноценного Федерального Собрания РФ с общим председателем во главе, подчинении ЦБ государству, закреплении в конституции государственно-патриотической идеологии и др.

Badfon.ru Сдержки и противовесы

По измененной Конституции главным институтом страны становится двухпалатное Федеральное Собрание РФ, а его председатель — главой государства. Госдума избирается по существующим правилам, Совет Федерации формируется из числа руководителей субъектов федерации — губернатора и главы законодательного органа. ФС РФ располагает общим аппаратом обеих палат, который возглавляет руководитель в ранге первого заместителя председателя. Главе государства принадлежит право выдвигать на утверждение ФС РФ председателя правительства и членов, губернаторов (глав регионов) с учетом мнения законодательных органов власти в субъектах Федерации.

При реализации подобной схемы вновь избранный президент по итогам выборов 2018 года мог бы примерно через год после гармонизации законодательства подать в отставку и избраться на пост председателя ФС РФ. Одновременно он мог бы возглавлять Совет безопасности страны. Реализации данного проекта, считают эксперты, не лишена слабых мест, однако имеет шанс на успешное воплощение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

ИА REGNUM : Какие варианты преемственности власти могут предлагать альтернативные политические силы?

— В экспертном сообществе обсуждают и другие модели обеспечения преемственности власти, в том числе и проект восстановления монархии, который проталкивают силы внешнего влияния, используя втемную некоторых депутатов Госдумы. Они даже пытаются вовлечь в его реализацию действующего президента страны. Британский журнал The Economist к столетнему юбилею Октябрьской революции выйдет с портретом на обложке президента России Владимира Путина с регалиями монарха. Однако отечественный опыт монархического развития страны убедительно свидетельствует о том, что от имени царской власти в России верховодили продажные царедворцы, чужестранцы и просто проходимцы, далекие от интересов страны и народа.

Еще один проект обеспечения преемственности власти в современной России предполагает возвращение к «красному проекту». Однако и он является чрезвычайно опасным для судеб России, так как нацелен на переформатирование власти в интересах возвращения туда и укрепления там под «красным флагом» представителей интернационального кагала всех мастей от либералов до монархистов и социалистов с «человеческим лицом».

Все эти и другие более экзальтированные проекты реализуются силами «мирового правительства» с опорой на сеть «глубинного государства» в России. Поэтому задача истинных сторонников страны и народа объединиться вокруг фигуры действующего главы государства в интересах страны. Необходимо предотвратить очередную попытку подорвать основы российской государственности, установить марионеточный режим, подчинить страну корыстным интересам мировой «верхушки» и, тем самым, отстоять право на жизнь нашим детям и внукам.