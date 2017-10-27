Вы должны испытывать чувство досады каждый раз, когда вы слышите, что Соединённые Штаты призывают то или иное правительство поступить так или иначе. В наши дни это происходит достаточно часто. В большинстве случаев это означает, что Вашингтону не удалось найти способ, чтобы убедить, заинтересовать или оказать давление на правительства других стран с тем, чтобы они выполнили то, что, с точки зрения США, является необходимым, пишет Амитай Этциони в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

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Действительно, «призыв» в публичной политике часто является прикрытием для государственной пассивности и инертности. Например, совсем недавно государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал проиранские вооружённые группировки, сражающиеся с исламистами на территории Ирака, «возвращаться домой», поскольку война с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подходит к концу. Неясно, призывал ли Тиллерсон эти группировки вернуться в Иран или же в свои иракские дома. Хотя проиранские группировки вооружаются, контролируются и финансируются Ираном, они состоят из иракских шиитов. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади даже не приветствовал призыв Тиллерсона, вместо этого он со всей категоричностью заявил, что ополченцы из проиранских группировок — настоящие «иракские патриоты», которые, по-видимому, заслуживают всяческого восхваления. Получается, что никто эти группировки расформировывать не собирается.

Jayel Aheram «Привет!» из Ирака

Автор сетует на то, что иракское правительство вообще не существовало бы, если бы тысячи граждан США не отдали свои жизни ради его защиты, а американские налогоплательщики не потратили бы полтриллиона долларов в течение 15 лет, чтобы превратить Ирак в демократический режим. Шиитское правительство снова и снова отвергает призывы США примириться с суннитами, ведь это являлось основной причиной того, почему ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) процветало в суннитских частях Ирака. Это правительство уделяет всё больше внимания Тегерану, нежели Вашингтону. США так и не смогли остановить процесс постепенной утраты влияния на Ирак. Действительно, после того, как премьер-министр Ирака, грубо говоря, показал Тиллерсону средний палец, госсекретарю ничего не осталось, кроме очередного призыва.

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Joshua Kruger Пакистан

Госсекретарь недавно совершил незапланированный визит в Афганистан. Будучи в Кабуле, он призвал боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказаться от экстремизма. Однако он не предложил конкретной стратегии по оказанию давления на Пакистан с тем, чтобы пакистанская разведка прекратила поддерживать террористов из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не предоставляла им тренировочных лагерей и баз снабжения. Нужно признать, что Тиллерсон не забыл про Пакистан, однако вместо того, чтобы объяснить Исламабаду, что укрепление отношений между Вашингтоном и Нью-Дели направлено исключительно на сдерживание Пекина и не представляет угрозы для Исламабада, он призвал Пакистан трезво посмотреть на ситуацию, поскольку ряд террористических организаций находят убежище на его территории.

Следует отметить, что каждый раз, когда Вашингтон призывает правительство или партию что-то делать, а этот призыв явным образом игнорируется, Белый дом получает очередной удар по своему авторитету. США должны использовать все доступные средства, включая сокращение многомиллиардной финансовой помощи, прекращение поставок оружия, введение экономических санкций. Необходимо задействовать имеющиеся средства, а не призывать. Автор обращается с просьбой к госсекретарю США, чтобы он делал поменьше призывов, поскольку это должно возыметь свой эффект.